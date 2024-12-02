«Мальчик с автоматом ППШ». Пятиклассница написала сочинение о вкладе тыла в Победу

Мария в сквере Трудовой славы, сентябрь, 2024.

Ученица 5 «д» класса школы № 56 города Кирова Мария Полушкина в сентябре этого года победила в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений. Сейчас её работа участвует в федеральном этапе. Сочинение Мария посвятила подвигу тыла в годы Великой отечественной войны. Представляем его читателям «Вятского края».

В городе Кирове, в котором я живу, много красивых скверов и парков. В одном из скверов, он называется сквер Трудовой славы, я увидела на монументе памяти мальчика. Мальчик небольшой, а в руках у него автомат. За спиной подростка видны изображения людей, работающих на заводах, фабриках, в полях. А на тыльной стороне памятника, как будто прилетевшие осенние листочки, видны отрывки из фронтовых писем, слова из которых застыли на века в этой скульптуре.

Я спросила у мамы: «Мам, а что это за мальчик с автоматом в руках?» И мама ответила: «Во время Великой Отечественной войны, когда почти все мужчины ушли на фронт сражаться с фашистами, в тылу остались женщины и дети. Именно они работали на заводах и в колхозах, чтобы дать фронту оружие, одежду, пищу. И этот мальчик с монумента символизирует труд всех жителей тыла нашего города во время войны».

Я долго смотрела на этого мальчика. Что он чувствовал тогда? Что видел? О чём думал?

Я представила паренька по имени Семён Иванов, которому исполнилось одиннадцать лет. Он обычный мальчик, живущий в небольшом доме с родителями, бабушкой и тремя младшими сестрёнками. Живут они в деревне, в трёх километрах от города Кирова.

Семён окончил четвёртый класс. В летние каникулы он с друзьями весь день проводил на улице. Успевал Семён помогать и маме по хозяйству. Больше всего Семён любил, когда отец брал его на ночную рыбалку! Но всё это закончилось с началом войны. Мужчины стали уходить на фронт бить проклятых фашистов. В город стали эвакуировать заводы и фабрики из прифронтовых территорий. А вместе с заводами приехало много рабочих.

Около деревни Семёна рабочие стали строить новый завод. Работа шла и днём, и ночью. Вырубался лес, выравнивались площадки для будущих цехов. Все помогали этой стройке. Женщины, подростки и старики выполняли тяжёлую работу. Мальчишки, а с ними и Сёмен, на телегах увозили выкорчеванные пни и мусор. Обратно на стройку везли продукты для рабочих, воду, стройматериалы. Так в работе проходили дни. На игры времени совсем не оставалось.

Отец Семёна ушёл на фронт. Перед уходом обнял Семёна крепко-крепко и сказал: «Ну вот, Семён, остаёшься теперь ты за старшего в семье. Не ленись, помогай мамке, смотри за сестрёнками. Я буду фрицев на фронте бить, а ты в тылу остаёшься. Но чтобы наша победа была скорой, тыл должен помогать фронту всем, чем сможет». И Семён старался изо всех сил!

Приближалась осень. У Семёна добавилось дел: надо было заготавливать дрова для печки. Семён после работы на стройке, уже в потёмках, ходил с товарищами в ближайший лес, собирал хворост и упавшие деревья, тащил всё это домой, распиливал и складывал в поленницу. На сон оставалось не более пяти часов.

А тем временем стройка нового завода продолжалась. Разравнивались площадки, подготавливался фундамент для будущих цехов. А со станции города Кирова на грузовиках уже везли оборудование, которое размещали прямо под открытым небом на подготовленных площадках. Рабочие сразу же приступали к работе на этих станках. Они работали по двенадцать часов в две смены, без выходных, с одним маленьким перерывом на обед. И уже к зиме завод выпустил первую продукцию, такую нужную для фронта, для победы.

Семён с завистью смотрел на рабочих и ребят постарше, которые после непродолжительной учёбы сами вставали к станкам. Но сколько ни просился Семён работать на станках, его не брали, а говорили: «Мал ещё!»

Так и возил Семён на своей лошадке необходимые заводу и рабочим продукты и товары. Перед Новым годом исполнилось Семёну двенадцать лет, ему стали поручать ездить в Киров на вокзал! Семён гордился этим, но продолжал мечтать о работе на заводе.

Мама устроилась работать медсестрой в эвакуированный в Киров госпиталь. И часто оставалась ночевать прямо в госпитале, поэтому вся домашняя работа легла на плечи старенькой бабушки и Семёна.

За работу на заводе рабочие получали паёк - 700 граммов хлеба. А иждивенцы, дети и старики, по 400 граммов. Семён получал 500 граммов, так как был на лёгком труде.

Письма от отца приходили редко. В каждом письме отец писал, как все солдаты сражаются не жалея себя, что и он сам будет биться до последней капли крови. Он писал, чтобы Семён и все сельчане не падали духом, что победа будет за нами.

Но не все соседи получали радостные весточки с фронта. Всё чаще и чаще почтальон шёл по улице с опущенной головой, неся похоронку.

Прошла зима. Весной, как только растаял снег, Семён стал в свободное время ходить на рыбалку. Но это было уже не для развлечения, а для добывания дополнительной еды. Коровёнку, которая сильно исхудала за зиму, Семён стал выводить на свежую травку.

За зиму на заводе уже возвели первые цеха. Капитальные, а не временные стены строили вокруг уже работающих станков. Многие рабочие уходили добровольцами на фронт. Их места занимали подростки четырнадцати-шестнадцати лет. Семён постоянно просился работать на завод. И вот летом бригадир наконец-то взял его на работу в цех. Но не к станку поставили Семёна, а дали тележку, чтобы Семён подвозил к станкам заготовки и увозил готовые детали. Готовые детали нужно было ещё упаковать в коробки, наклеить ярлыки и подготовить к отправке.

Каждая деталь имела свою функцию и требовала особого внимания. Иногда это были мелкие элементы - винтики и гайки, а иногда - более крупные части, которые нужно было более тщательно проверять. Работа требовала терпения и аккуратности. Иногда парнишке казалось, что эта работа бесконечная, но он знал, насколько важны эти детали для исправной работы конечного изделия. Семён верил, что каждая деталь, аккуратно уложенная им в коробку, на шажочек приближает страну к победе.

Работа на заводе была тяжёлой. Несмотря на юный возраст, работать приходилось по двенадцать часов наравне со старшими товарищами. Семён с каждым днём становился всё более уверенным, опытным. Мальчик гордился тем, что может быть полезен, и его труд был не просто работой, а вкладом в общее дело.

Осенью пришла похоронка и в дом Семёна. Отец погиб. Семён понял, что теперь он точно стал главным мужчиной в доме, что он теперь не имеет права на нытьё и жалость к себе, что он теперь в ответе за младших сестёр. Семён ещё с большим усердием стал работать в цеху.

Когда парнишке исполнилось тринадцать, его подвели к станку и сказали: «Ну, Семён, теперь это твой станок. Неделю назад Петька Стрельцов записался добровольцем, не подведи его!» Петька был передовиком в цехе, план выполнял на двести процентов.

Сам бригадир взял над Семёном шефство. Так как мальчик был невысокого роста, для него сколотили небольшую скамеечку, чтобы удобно было доставать до всех рычагов и кнопок. Первую неделю работы на станке у Семёна ничего не получалось. Все заготовки шли в брак. Временами Семён отчаивался, но рядом всегда был бригадир. С помощью подсказок и объяснений бригадира Семён научился вытачивать на станке самые простые детали. Уже через месяц Семён вытачивал сложные детали для будущих автоматов и пулемётов.

Однажды бригадир подозвал к себе Семёна и дал ему в руки автомат. Семён вопросительно смотрел на наставника, ничего не понимая. А бригадир объяснил парнишке, что это первый собранный у них автомат, а в нём детали, которые выточил Семён. Гордость и смущение одновременно овладели Семёном, а бригадир разрешил ему оставить памятную надпись. И Семён на деревянном прикладе аккуратно вывел: «За отца!»

До самого конца войны Семён проработал в заводском цеху у станка. Ему доверяли уже сложное оборудование, что позволило Семёну стать примером для младших товарищей, которые приходили на смену старшим, уходившим на фронт.

День победы Семён встретил у станка. Была его смена, когда вдруг зазвучала сирена. Никто из рабочих не понял, что случилось. Рассыльные бегали по цехам и кричали, что война окончена! И радость, и облегчение, и слёзы - всё смешалось. Победа!

Вот такую историю, будто в кино увидела, придумала про мальчика с автоматом ППШ на монументе в сквере Трудовой славы.

Приземистый парнишка с натруженными руками, спасибо тебе!

Фото из архива Марии Полушкиной.