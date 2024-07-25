Максим Пиков вернулся в «Олимпию»

Фото mhkolimpia.ru.

В составе «Олимпии» в новом сезоне выступят любимчики болельщиков из прошлых сезонов.

Новость, которую опубликовал клуб на прошлой неделе, можно назвать самой долгожданной для всех поклонников хоккея: в команду вернулся Максим Пиков, который зимой прошлого сезона заключил контракт с клубом «Челны». В перспективном нападающем оказались заинтересованы два клуба, и договориться о его возвращении в Чепецк оказалось очень непросто.

Максим Пиков ­ наш кировский хоккеист, блистательно показавший себя в нескольких сезонах Национальной молодёжной хоккейной лиги. В Высшей хоккейной лиге он стал дебютантом в этом году, и потребуется время, чтобы войти в новый ритм игры.

В новом сезоне болельщики увидят в составе «Олимпии» много знакомых лиц: Максима Пикова, Раиса Шафеева, Тимофея Пономарёва, Артёма Кузина, Даниила Мартынца. В ВХЛ также попробуют силы Назар Бурлуцкий, Егор Лекомцев и Аристарх Фальковский ­ с ними заключены пробные контракты.

Фото mhkolimpia.ru.

Из «юниорки» до «вышки» путь открыт талантливым и перспективным. Ростер чепецкой «Олимпии» пополнил ещё один местный игрок. Возможность отстаивать честь города на хоккейной арене предоставили выпускнику спортшколы Андрею Жаровцеву. Семнадцатилетний нападающий три сезона играл в Юношеской хоккейной лиге, показав выразительную результативность: 73 очка на 49 матчей.

Костяк команды на предстоящий сезон практически сформирован. Не было официальных объявлений только о составе тренерского штаба. Однако в репортажах с тренировок видны хорошо знакомые фигуры Юрия Култынова и Алексея Демакова.