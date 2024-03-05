Максим Медовиков: «Работа в «Олимпии» - дело всей моей жизни»

Заканчиваются матчи регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги в конференции «Восток». Впереди у кирово-чепецкой команды «Олимпия» гарантированный выход в плей-офф Первенства. И это новое достижение для наших спортсменов. Как удалось добиться таких результатов, какие цели стоят перед тренерским штабом и игроками, а также о своих спортивных кумирах рассказал директор ХК «Олимпия» Максим Медовиков.

- Какие задачи были поставлены перед командой «Олимпия» на нынешний сезон?

- На этот чемпионат стояла задача как минимум повторить прошлогодний результат, когда мы стали бронзовыми призерами. Но всё-таки рассчитывали достичь максимальной цели и занять первое место в конференции «Восток». Уже сегодня уверенно говорим, что всё получилось. Регулярный чемпионат закончится 3 марта, а 9 марта начинаются игры в плей-офф. Так что самое интересное только впереди.

- Пока «Олимпия» играет лишь с соперниками по конференции «Восток». Какая из команд заставила понервничать больше всего?

- Я бы не выделил какую-то отдельную команду. У нас очень плотный дивизион в плане участников. Чемпионаты поделены на две конференции: «Запад» и «Восток». В этом году «Восток» всё-таки идет ближе друг к другу в турнирных таблицах, и выделять какую-то команду я бы не стал. Сегодня мы видим, что многие соперники настраиваются на нас. Поэтому со всеми играть приходится непросто.

- Вам удалось сохранить костяк команды с прошлого сезона, но пришли и новые игроки. По каким принципам вёлся отбор? Может быть, кто-то превзошёл ожидания?

- Тренерский штаб выделил определённые критерии для селекционной работы. Есть пожелания главного тренера, кого бы он хотел увидеть на той или иной позиции. Соответственно, мы с помощником начинаем поиски игроков. Работа и подготовка к каждому сезону начинается уже с апреля. У нас практически отпуска нет, и после окончания чемпионата сразу готовимся к новому, занимаемся селекционной работой. Выделить кого-то в этом году? Не буду выделять. Всех ребят, которых мы хотели пригласить, мы пригласили. В начале чемпионата, конечно, тяжеловато было, с определенными игроками долго вели переговоры. Но в процессе чемпионата мы наверстали моменты.

- Расскажите, пожалуйста, про атмосферу в команде. Есть ли единый, сыгранный, нацеленный на результат коллектив?

- Этот вопрос, наверное, лучше задать главному тренеру. Я со своей стороны вижу, что тот, кто хочет играть в команде, прикладывает максимум усилий для этого. Что касается атмосферы в раздевалке, я вижу вполне боеспособный коллектив.

- Хотелось бы спросить ещё о тренерском штабе. На помощь главному тренеру Юрию Култынову были приглашены тренеры, которые прошли школу в континентальной хоккейной лиге, а это немного другой уровень. Как складывается совместная работа тренеров?

- Мне каждый раз задают этот вопрос. Каждый раз я отвечаю, что у нас очень хороший, сильный главный тренер. Он умеет выстраивать коммуникацию с помощниками, и это у него получается довольно легко. Во время приглашения специалистов, я советовался с главным тренером, учитывал его мнение, насколько это необходимо для команды. Сейчас уверен, что мы всё правильно сделали. Это нам поможет усилить работу в тренировочном процессе.

- В этом сезоне «Олимпия» впервые в истории начала сотрудничать с клубом высшей лиги: подписан договор с ХК «Челны». Чем эта кооперация полезна для вас? Все ли совместные проекты удалось реализовать?

- Это стандартная история сотрудничества команды высшей лиги с командой молодежной хоккейной лиги. Почему именно «Челны»? У них это первый сезон во Всероссийской хоккейной лиге. Для нас это возможность для развития наших игроков по ходу чемпионата. Ребята также могли принять участие в чемпионате ВХЛ и получить новый опыт. Это был плюс. Поиграли на других скоростях, поиграли с мужиками. Когда они вернулись домой, было видно, что у них уже немножко уровень игры поменялся. Для них это интересно, появился стимул больше работать. Понимание, что они могут играть в этой лиге, могут развиваться. Поэтому на сегодня для нас только плюсы. С точки зрения дальнейшего плодотворного сотрудничества есть определенные шероховатости, которые я, как руководитель, буду обсуждать с ХК «Челны».

- Команда, работающая на результат, требует современных условий как в тренировочном, так и в бытовом плане. Всё ли в порядке у вас с инфраструктурой и техническим оснащением?

- Да, недавно на встрече с президентом клуба Александром Анатольевичем Чуриным обсуждали этот вопрос: в плане оснащения команды мы очень сильно добавляем с каждым годом. Я в качестве руководителя в хоккейный клуб пришел в 2019 году. До этого в «Олимпии» занимался другой работой. Между тем, когда я пришел и тем, что сейчас, значительная разница. Хотел бы поблагодарить Александра Анатольевича за то, что всё, что мы запланировали этим летом, выполняется и выполняется вовремя. Более того, у нас с президентом клуба налажено взаимодействие. Он выходит с идеями, заботится о ребятах, всегда спрашивает о них. Поэтому, благодаря такой поддержке, мы являемся одним из тех клубов, которые сейчас развиваются. Есть клубы, у которых всё печально.

- Ещё одна новинка этого сезона - беспрецедентная поддержка болельщиков. Реально такого давно не было. В чём секрет массовый поддержки?

- Кирово-Чепецк - хоккейный город с большими традициями. Всё-таки не одно поколение было вовлечено в этот вид спорта. На трибуны приходят и болеют разные группы людей: и совсем молодые, и те, кому за сорок. Есть у нас болельщики, которые ещё в советское время ходили болеть за команду. Для города сегодняшние успехи «Олимпии» - это праздник. Каждый матч для них - целое событие.

Опять же, это и итог нашей работы. Мы показываем результат. Людям интересно, они хотят ходить смотреть на нас, хотят переживать вместе с нами победы и поражения. На моем веку, наверное, такая сильная поддержка болельщиков была в сезоне 2012-2013 годов, когда на нас ходил полный стадион. К сожалению, тогда заняли только 4-е место. Успехи «Олимпии» - это не пустой звук для города. Все ждут, переживают с самого начала чемпионата. Поэтому народ ходит. А мы, думаю, оправдываем их надежды.

- Какие планы по развитию клуба? Может быть, что-то изменится кардинально?

- В любом случае, мы будем работать над инфраструктурой «Олимпии». Есть определенные моменты, которые нам хочется довести до идеала. На встрече с президентом клуба, Александр Анатольевич озвучил определенную возможность, нашу общую цель. Не буду сейчас говорить, какую именно. Вопрос пока обсуждается.

- С Вашего позволения несколько личных вопросов. Кто Ваш кумир в спорте?

- В хоккее для меня самый яркий пример - это Николай Хабибулин. Вообще в спорте назову биатлониста Уле-Эйнара Бьёрндалена. Очень интересно было следить за ним на протяжении всей его карьеры, как он себя подводил к сезону, как достигал побед. В 41 год он принял участие в Олимпийских играх, стал многократным Олимпийским чемпионом. Долгожитель в спорте. Хороший пример.

- В детстве, кроме хоккея, чем увлекались?

- Футболом, лыжами. У меня семья по папиной линии спортивная. Дед - бывший лыжник, поэтому волей-неволей мне приходилось заниматься этим видом спорта.

- А ваши дети хоккеем занимаются?

- У меня дочка, но она не пропускает ни одной игры. Ей восемь лет, и она настаивает, чтобы я отдал её в хоккей.

- Считаете ли, что хоккейный клуб «Олимпия» - это дело всей Вашей жизни?

- Да.

Беседовал Артем СМИРНОВ.