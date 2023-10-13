Лучшие снайперы спецназа. В Кирове состоялись соревнования снайперов спецподразделений





В Кирове состоялись соревнования снайперов спецподразделений региональных управлений силовых структур, посвященные Дню образования отрядов мобильных особого назначения (ОМОН) в системе Росгвардии.

Активное содействие в организации состязаний оказала Федерация практической стрельбы Кировской области. В непростых погодных усло­виях (часть упражнений пришлось выполнять под проливным дождем) представители спецподразделений региональных управлений Росгвардии, МВД и Федеральной службы исполнения наказаний продемонстрировали навыки стрельбы на расстояние от 100 до 500 метров.

Спортсмены должны были поражать мишени как из снайперских винтовок, так и из пистолетов. По условиям соревнований стрелять приходилось из различных положений: стоя, лежа, с колена, с качающейся опоры (имитирующей стрельбу с лодки), с наклонной поверхности (имитирующей скат крыши), вести огонь с перепадом высоты и т. д.

Все участники были в равных условиях: какие именно упражнения предстоит выполнить, стрелки узнали только на построе­нии перед началом стрельб. Все упражнения выполнялись на время.

Одно из традиционных упражнений предполагало поражение армейского жетона, который в дальнейшем оставался стрелку на память.

- Мы проводили турнир в третий раз, и, подводя итоги соревнований, нельзя не отметить существенный прогресс в подготовке участников и, как следствие, повышение результатов, - сказал полковник полиции Юрий Шагаев, командир ОМОН «Вятич» Управления Росгвардии по Кировской области. - Подобные состязания важны для боевого слаживания, обмена опытом между снайперами. Хотелось бы поблагодарить за помощь в организации соревнований Федерацию практической стрельбы Кировской области. Популяризация этого вида спорта в регионе будет способствовать ещё более качественному выполнению спецназом служебно-боевых задач.

По итогам всех упражнений набрал наибольшее количество баллов и занял первое место сотрудник отряда «Гром» УМВД, второе и третье места - у сотрудников ОМОН «Вятич» управления Росгвардии.

Отдельно награждался самый быстрый и самый меткий стрелок - победитель упражнения «Снайперская дуэль». В этой дисциплине лучшим стал сотрудник ОМОН «Вятич».

Участники соревнований получили признание коллег, почетную грамоту и переходящий кубок.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Кировской области