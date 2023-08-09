Лучшие добровольные пожарные дружины — в филиале «КЧХК»

Команды филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» заняли призовые места в профессиональных соревнованиях среди добровольных пожарных дружин.

Организатором состязаний выступило Специальное управление ФПС № 16 МЧС России. Мероприятие объединило представителей крупнейших промышленных предприятий региона. В соревнованиях приняли участие 26 добровольных пожарных дружин, из них 20 мужских команд и шесть женских. Филиал «КЧХК» представляли 17 коллективов.

По итогам соревнований лучшими среди мужчин стали добровольные пожарные дружины предприятия. Первое место заняла команда цеха ремонта технологического оборудования, второе — газоспасательная служба, третье — коллектив цеха производства аммиака. Успешно выступили и женские команды: первое место взяли представительницы производственной лаборатории, второе — котельного цеха.

Всех призеров наградили медалями и дипломами, победители получили кубки.

Дмитрий Степанов, начальник Специального управления ФПС № 16 МЧС России, полковник внутренней службы:

Цель ежегодного состязания состоит в повышении готовности дружин к тушению возможных пожаров. Основные критерии оценки участников — быстрота реакции при выполнении задач, ловкость, слаженность команды и практические навыки при использовании оборудования для тушения.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Сложно переоценить значимость готовности сотрудников и предприятия в целом к нештатным ситуациям. Профилактика пожаров — одно из важнейших направлений нашей работы. Мы рады, что наши коллеги из года в год показывают лучшие результаты на этих соревнованиях.