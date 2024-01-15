Лучше быть, чем казаться. Глава региона представил публике прямо-таки образец такого шоу

Есть такое выражение - «цирк с конями». Так говорят, когда имеют в виду, что происходящее выглядит смешно, глупо, нелепо и даже абсурдно. Иногда подобным образом хочется назвать и то, что происходит на совещаниях с участием губернатора Кировской области.

На последнем в 2023 году заседании правительства Кировской области, когда обсуждался вопрос приобретения дорожных комплексов, то есть камер фото- и видео­фиксации нарушений правил дорожного движения, глава региона представил публике прямо-таки образец такого шоу.

Когда региональный министр транспорта Алексей Петряков пространно и с большим количеством цифр рассказал, почему он считает, что камеры нужно не покупать за бюджетный счёт, а брать в аренду, губернатор сделал вид, что не понял ничего из того, о чём говорил министр. Даже уточнение от зампреда Алексея Жердева «не прокатило». Поэтому глава области спросил у присутствующих министров, понятна ли им аргументация Петрякова, и, в частности, обратился к министру культуры Даниилу Дворцову с вопросом: «Даниил Львович, а вам понятно?», вогнав таким образом молодого министра в краску и в ступор.

- Александр Валентинович, вы ставите меня в неудобное положение, - только и нашел что ответить Дворцов.

При этом окружавшие их чиновники сделали вид, что оценили шутку губернатора.

И этот эпизод, сильно отдающий дешевой самодеятельностью, - не какой-то исключительный, из ряда вон выходящий. Он часть пиаркомпании губернатора, которая должна сформировать у населения его образ деятельного руководителя, чьей целью является исключительно благо вятского народа.

Впереди планеты всей

Любит первое лицо региона личный пиар (хотя, в принципе, в этом он не оригинален). Не случайно поэтому многие сообщения из правительства области начинаются со слов «впервые», или «впервые за многие годы». Так и хочется вслед за такими сентенциями добавить незабвенное черномырдинское: «Никогда не было, и вот опять». Покопайтесь в каждом губернаторском «впервые», и вы поймете, что прав был Черномырдин, а не девушки из правительственной пресс-службы.

Например, в преддверии Нового года пресс-служба сообщила, что в 2023 году «впервые за многие годы», по словам зампреда правительства Светланы Шумайловой, выделено 75 млн рублей на ремонт и оснащение детских домов. В рамках этой логики следует, что их состояние на текущий момент является просто удручающим. Но тогда нужно призвать к ответу тех чиновников, которые в прежние «много лет» отвечали за «социалку», и в первую очередь - первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, курировавшего до Шумайловой социальную сферу. Так накажите его, покажите пример принципиальности. Или в детдомах не всё так плохо, как вы преподносите?

Из той же оперы и любовь первого лица области и его подчиненных к разным рейтингам, в которых или сам губернатор, или регион под его «мудрым» руководством, занимает высокие места. Но посмотришь на эти показатели «под микроскопом» и понимаешь, что либо за цифрами вообще ничего не стоит, либо эти данные опровергаются другими. А потому это даже не пиар, а, как говорят в подворотнях, «дешевые понты».

Недавно, к примеру, региональное правительство отрапортовало, что область поднялась на 19 позиций в российском рейтинге исполнения национальных проектов и заняла в нём, таким образом, 47-е место. И произошло это в том числе благодаря стопроцентному исполнению нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Не будем отрицать очевидное: состояние дорог за последние годы стало лучше (особенно в областном центре) и благодарить за это нужно нацпроект по дорогам. Стали больше ремонтировать улицы даже в райцентрах области. Но до идеального состояния всех путей сообщения еще ой как далеко. Более того, согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», Кировская область по состоянию дорог находится в конце списка субъектов РФ. Так, может, региональным чиновникам следует сосредоточиться не на написании красивых отчетов, а на повышении эффективности и интенсивности дорожного строительства?

На благо народа

Однако больше всего наш губернатор любит заниматься популизмом. И так он в этом деле наловчился, как будто учился у Станиславского. Ни у кого не поворачивается язык сказать: «Не верю». Хотя, по сути, все его рассуждения повторяют известные многим слова из знаменитой сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца»: «Утром мажу бутерброд - сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льётся в рот!»

Да что там далеко ходить. Последний раз в таком духе он высказался о работе Центра управления регионом (ЦУР), отчет о которой был заслушан на последней перед Новым годом оперативке.

- ЦУР - зеркало, которое отражает общественные настроения, сферы, где нужно усилить работу, - охарактеризовал этот орган губернатор. - Сигналы поступают из всех районов практически по всем направлениям. Люди знают, что за обращением последует ответ и решение той проблемы, о которой они сообщили… Регулярно читаю аналитику и соцопросы, которые проводит Центр управления регионом. Системные и крупные вопросы ложатся в основу нашей работы. Для нас с коллегами это некоторый свод поручений от кировчан.

В связи с этим стоит вспомнить, как глава региона «взял в работу», на основании скандала, разразившегося в январе 2023 года, решение проблемы с отоплением школы в п. Демьяново. За холодные батареи в классах своим местом поплатился глава Подосиновского района Сергей Синицын, а региональный министр образования Ольга Рысева, которая отвечает за эту школу, отделалась лёгким испугом. Причём этот испуг был настолько лёгким, что она с успехом провалила и ремонт системы отопления в Демьяновской школе к началу нового учебного года.

Осенью 2022 года кировчане массово жаловались на то, что в их домах не включают отопление и не подают горячую воду, так как ПАО «Т Плюс» не успело закончить ремонты. Губернатор людей услышал и пообещал, что ремонт теплотрасс не будет длиться больше двух недель, а компания «Т Плюс» дала задание в 2023 году все работы завершить до начала отопительного сезона. Вот только сдержать свои обещания глава региона не смог. Почти всё лето был перекопан перекрёсток Октябрьского проспекта с улицей Воровского. А траншею, например, на ул. Розы Люксембург у Октябрьского рынка закопали только в октябре.

Популизм наш народ любит, однако доверие к такой риторике должно подкрепляться не словами, а делом.

Артём ОБЛОМОВ.