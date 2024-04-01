Любовь в книге. Открытие выставки-конкурса «Вятская книга года - 2023»

22 марта в Кировской областной научной библиотеке имени А.И. Герцена торжественно открыта 26-я областная выставка-конкурс «Вятская книга года - 2023».

С приветственным словом к участникам конкурса обратился министр культуры Кировской области Даниил Дворцов. «Ровно год назад мы встречались здесь со многими из вас. История продолжается, и очень приятно и отрадно, что много новых книг, особенно художественного жанра, представлено зрителям, читателям и членам жюри. Очень здорово, что такая традиция продолжается и каждый год мы узнаём новые имена писателей», - сказал Дворцов.

Всем участникам конкурса Даниил Львович пожелал признания, побед и новых поклонников, а читателям - новых открытий, интересных мыслей. Министр культуры сказал, что книга - это инструмент, объединяющий всех нас словом, сюжетом и идеями.

Семейное дело

Сергей и Елизавета Куковявины.

Зайдя в лекционный зал, я удивилась тому, что меня окружало столько творческих людей. У одной из девушек я поинтересовалась, скоро ли начнётся официальное открытие выставки, но на этом наш диалог не закончился.

- А вы читательница? - спросила я у неё.

- Нет, я участница конкурса, - ответила мне девушка.

Оказывается, я беседовала с Елизаветой Куковякиной - методистом краеведческого сектора областной научной библиотеки при медицинском информационно-аналитическом центре. Совместно с коллективом краеведческого сектора Елизавета занимается сбором и презентацией информации об истории медицины и здравоохранения Кировской области. Результат кропотливой и плодотворной работы всего коллектива можно увидеть в представленной на конкурс книге.

На открытие с Лизой пришёл её отец - доктор медицинских наук, профессор Сергей Анатольевич Куковякин, который более подробно рассказал об издании, представленном авторами на конкурс «Вятская книга года». Как отметил Сергей Анатольевич, книга посвящена юбилею Центра психиатрии и психического здоровья имени академика В.М. Бехтерева.

«Эту книгу мы начали с рассказа о представлении жителей Вяткой губернии о причинах психических заболеваний. В этом издании отражено развитие нашей психиатрии за много веков, начиная с приказного, заканчивая современным периодом. Рассказано и о людях, которые здесь врачевали психически больных пациентов. Кроме того, рассказали мы и о российских светилах медицины, имеющих непосредственное отношение к этому делу», - говорит о содержании книги «Вятские целители душ» Сергей Куковякин.

Из рассказа Сергея и Елизаветы Куковякиных я узнала, что именно на Вятской земле впервые в мире расширили охват психиатрической помощью, распространив её на всю территорию губернии, что говорило об эффективности лечения и значительно увеличило его доступность.

Удивительная книга, изданная тиражом в четыре тысячи экземпляров, насыщена фотографиями разных эпох. Безусловно, эта работа заслуживает внимания, а авторский коллектив - похвалы.

Музыкальная история

Надежда Мохина.

633 книги было представлено нынче на открытии выставки - от художественной литературы до рукописей, от военного дела до стихотворений. Но всё же среди этого разнообразия я увидела нечто выделяющееся из общего ряда. Моему удивлению не было предела, когда я открыла книгу с приятным названием «Крылья бабочки» и обнаружила внутри не сказки о таинственном насекомом, а ноты, самые настоящие ноты.

Член Союза писателей России Надежда Мохина переехала в Киров в 2017 году. К счастью, соседкой поэтессы по лестничной площадке оказалась преподаватель по классу фортепиано и концертмейстер Людмила Жаворонкова. «Мы часто встречались просто за чаем, а как-то раз Людмила сказала мне, что написала на одно моё стихотворение песню. Она спела, и мне очень понравилось», - вспоминает Надежда Пантелеймоновна.

Позднее Людмила Жаворонкова стала писать песни на стихи Надежды Мохиной. В таком тандеме авторы создали 31 музыкальное произведение, а в сборник «Крылья бабочки» включили 28 песен и романсов. «У нас получилось и соседское, и дружеское, и творческое общение», - с улыбкой рассказывает поэтесса.

Идея создания музыкального сборника принадлежит пианистке Людмиле Жаворонковой. По словам Надежды Пантелеймоновны, Людмиле захотелось сделать совместно с ней музыкально-поэтический сборник. Авторы сборника рады, что у них всё получилось. «В предыдущие годы мои книги были представлены на выставке, но такой книги, чтобы рядом стояли стихи и музыка, не было», - заканчивает свой рассказ Надежда Мохина.

«Всегда хочется поддержать молодых»

Помимо организаторов, читателей и самих участников на открытие «Книги года» пришли и те, без кого конкурс вообще не состоялся бы. Конечно же, это компетентные члены жюри.

Профессор Вятского госуниверситета Тамара Ашихмина на протяжении 20 лет входит в состав жюри конкурса «Вятская книга года». За это время ей удалось познакомиться с огромным количеством авторов, художников и издателей. «Я считаю, что наши издательства молодцы. Они выполняют серьёзную работу. Ведь они не просто издают книгу, а творчески подходят к её оформлению», - говорит Тамара Яковлевна.

Работы конкурсантов оцениваются по нескольким критериям. Как отметила Тамара Ашихмина, бывают книги, в которых содержание не такое цепляющее, но иллюстрации в них притягивают настолько сильно, что не хочется выпускать эти книги из рук.

2024 год объявлен в России Годом семьи, и этот факт оказал значительное влияние на вдохновение авторов. Так, большая часть представленной на конкурс художественной литературы, конечно же, посвящается счастливым семьям. «Какую книгу ни возьмёшь в руки, от неё веет вятским радушным семейным теплом», - рассказывает Тамара Яковлевна.

Мне, дилетанту, было интересно узнать, как происходит само голосование. По моим предположениям, все члены жюри высказываются, обсуждают каждое произведение, а затем начинают отдавать голоса за те или иные работы. Но опытный участник этого процесса Тамара Ашихмина рассказала мне все тонкости выбора победителя. «Голосование проходит тайно, и никто не знает, кто за кого проголосовал. После подведения итогов мы уже обсуждаем, кому какая книга понравилась и за что именно. Бывает, что мы даже начинаем спорить и отстаивать свою точку зрения», - смеётся Тамара Яковлевна.

Профессор Ашихмина уважает современную молодёжь, а поэтому старается поддерживать её во всех начинаниях. «Некоторые авторы маститы, много раз получали награды, а если поддержишь молодого писателя, у него и рост начинается, и движение вперёд. Когда тебе говорят: «молодец», ты окрыляешься, а для всех молодых людей это вдвойне приятно. После похвалы они начинают творить ещё лучше!» - говорит член жюри конкурса «Вятская книга года».

Творческие дебюты

В этом году на выставке «Книга года - 2023» впервые принимает участие издательский проект «Моя первая книга», который стартовал в минувшем году и продолжается по сей день благодаря победе в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

Главный библиограф отдела краеведческой литературы Евгения Карпова рассказала мне, что на выставке демонстрируются лучшие работы регионального этапа проекта. Авторами этих «первых книг» стали кировские писатели и поэты в возрасте от 15 до 30 лет, то есть школьники, студенты, молодые специалисты.

Евгения провела для меня экскурсию по выставке и отметила, что здесь показано всё многообразие жанров. На стенде представлены дебюты авторов стихов, рассказов, романов и научно-популярных произведений.

Итоги «Вятской книга года - 2023» подведут 23 апреля, в тот же день будут названы имена победителей 26-й областной выставки-конкурса. А пока каждый желающий может прийти в библиотеку имени Герцена, посетить выставку изданий и помочь победить выбранному автору, оставив в книге отзывов свой комментарий, который зачтётся членами жюри.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото автора.