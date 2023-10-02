Ломать не строить. В Кирове на месте Октябрьского рынка хотят построить спорткомплекс

На прошлой неделе активизировались депутаты Кировской городской думы. Каникулы закончились, пришла пора обсудить накопившиеся в областном центре проблемы и принять необходимые решения.

Накануне пленарного заседания народные избранники совещались «комиссионно». На заседании комиссии по имуществу и земельным отношениям возник вопрос: что делать с земельным участком на месте снесенного павильона Октябрьского рынка? Демонтировали его еще в 2020 году, а ничего нового на этом месте так и не построили. Хотя обещаний было много.

Пока депутаты размышляли и обсуждали варианты, глава кировской горадминистрации Вячеслав Симаков уже предложил возвести на этом месте физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Почему именно ФОК, а не новый торговый павильон рынка, школу, детский сад или очередной многоквартирный дом, можно только догадываться. При этом мнением жильцов окрестных домов, как это водится, никто даже не поинтересовался.

Планы остались на бумаге

Еще какой-то десяток лет назад Октябрьский рынок был многолюдным. Шел сюда народ со всей округи, чтобы купить фермерские товары, запастись продуктами по ценам, приятно отличающимся от заявленных в соседних сетевых супермаркетах. Большинство областных производителей мясной продукции (колбас, сосисок, сарделек и прочего) имели в павильоне рынка фирменные отделы. Со всей области везли сюда свежее мясо. А выбор рыбы был на любой вкус и кошелек.

Но вот осенью 2017 года главой администрации города Кирова становится Илья Шульгин. Он с места в карьер решает отметиться на вятской земле грандиозными свершениями, одним из которых стали преобразования на Центральном рынке города. Напомним, что Октябрьский рынок является подразделением АО «Центральный рынок», акции которого принадлежат муниципалитету.

- Рынок по-прежнему в грязи, по-прежнему условия для торговли не выдерживают никакой критики, ассортимент продукции по-прежнему стремится к нулю, - заявил Шульгин во время одного из своих визитов на эту торговую площадку. И вывод из этих слов следовал категоричный: нужно кардинально всё менять.

Под «могучей дланью» нового городского руководителя разрабатывались планы преображения Центрального рынка. На месте старых павильонов, которые решили пустить под снос, должны быть выстроены новые двухэтажные торговые центры с фудкортами и детскими игровыми зонами. За счёт освободившихся от палаток площадей планировалось обустройство большой автомобильной стоянки. В дизайн-проекте одного из обновлённых павильонов была предусмотрена также «комната матери и ребёнка».

- На сегодняшний день нами подготовлены эскизы реконструкции, в 2019 году будет разработана проект­но-сметная документация. Сами работы запланированы на 2020 год, - говорила в 2019-м заместитель главного инженера рынка Наталья Варанкина.

Был даже ясен источник финансирования этих грандиозных планов. Им должны были стать доходы АО «Центральный рынок», которые на тот момент неожиданно пошли в рост, хотя ранее предприятие упорно показывало лишь убытки, что было абсолютно необъяснимым, если не предполагать за такой хитрой бухгалтерией банальную коррупцию.

Дизайн-проект обновленного рынка, разработанный сотрудниками Центрального рынка и городскими чиновниками, получился красочным и даже убедительным. Многие тогда хотели, чтобы воплощению этих планов ничего не помешало. «Как хорошо было бы увидеть рынок современным и комфортным», - проносилось тогда в головах у всех, кто приходил туда за покупками. Но, как это часто бывает, дальше презентации на самом Центральном рынке дело так и не пошло. Хотя, как показали последующие события, от намеченных планов команда Шульгина отказываться не спешила.

Обещанного три года ждут

В январе 2020 года Шульгина «попросили на выход» из уютного и доходного кресла кировского сити-менеджера. А в том, что оно было именно доходным, сомневаться не приходится - не зря ж против Шульгина было возбуждено уголовное дело, закончившееся осуждением. Но с его уходом дело реконструкции рынка продолжало жить. И снос в октябре-ноябре 2020 года павильона на Октябрьском рынке был его частью.

Еще накануне начала работ тогдашний генеральный директор АО «Центральный рынок» Арам Чатинян уверял журналистов в том, что от сноса основного корпуса торговая площадка только выиграет. На месте павильона вырастет двухэтажный «храм торговли», который будет комфортней и больше.

- Торговля будет вестись в тепле, в уюте, - заверял Арам Чатинян. - Погодные условия не будут мешать ни посетителям, ни продавцам. Тем, кто сейчас работает на улице, мы предложим комфортные условия. Мы постараемся сделать максимально низкие цены на товары и сохранить их хорошее качество. Приложим усилия, чтобы они не подорожали и покупатели не пострадали.

По словам гендиректора рынка, новое строение на месте старого должно было появиться уже в 2021 году. Но стройка не началась ни тогда, ни позже. Как в пословице «Обещанного три года ждут». Так и вышло.

А еще в народе говорят: «Ломать - не строить». И это действительно так. Рушить павильон начали в октябре 2020-го, а уже в ноябре вместо него был пустырь. Площадку огородили, и вся рыночная торговля (точнее, то, что от нее осталось) сместилась на прилегающие к бывшему павильону участки.

От некогда большого и многолюдного пространства осталась едва ли половина. И сегодня называть Октябрьский рынок рынком язык не поворачивается. Так, мини-рынок какой-то. Но дело не только в площадях. Уход с Октябрьского рынка многих продавцов снизил конкуренцию, и цены на фрукты и овощи пошли вверх. Простой факт: в последние два года стоимость арбузов на рынке даже в самый сезон их созревания и попадания на прилавки выше, чем в сетевых магазинах.

Ограничение торговли повлекло за собой и снижение покупательского трафика. Однако большинство посетителей по-прежнему надеются, что рынок возродится и вновь там можно будет увидеть богатый ассортимент всякой всячины. Но, похоже, этим надеждам сбыться не суждено.

Как сообщили на последней депутатской комиссии, совет директоров АО «Центральный рынок» (в который, кстати, входят представители городской администрации) отказался строить новый торговый центр на месте старого здания на Октябрьском рынке.

- Рассматриваем вариант разделения этой территории на два участка, - заявил депутатам глава администрации Вячеслав Симаков. - Первый оставляем под рынок, но не в том понятии, в котором он презентовался на протяжении последних лет, а именно рынок для сельхозтоваропроизводителей - ярмарка для садоводов и так далее. На втором участке рассматриваем возможность размещения образовательных, культурных или спортивных объектов.

Не считаясь с людьми

Трудно сказать, что движет лично Симаковым в его стремлении добить Октябрьский рынок. Зная лично Вячеслава Николаевича, сложно предположить, что за этим стоит какой-то профит или корысть. А вот за команду главы горадминистрации ручаться не беремся.

Взять хотя бы отказ совета директоров «Центрального рынка» (читай: городских чиновников) от строительства павильона. Это можно было бы объяснить, если бы финансовые показатели работы предприятия шли вниз. Но это не так. В 2022 году оно показало прибыль в 16 с лишним миллионов рублей, что на фоне прошлых периодов уже неплохо.

А вот снос павильона на Октябрьском рынке городской «акционерке» дорого обошелся: в 2020-м прибыль упала до 13 миллионов, хотя еще год назад она было больше 30 миллионов, а в 2021-м компания вообще сработала в убыток в 500 с лишним тысяч. Можно было бы из этого сделать выводы? Можно, но не сделали или не захотели. А может, приказали не замечать этой связи.

И в последнее очень даже верится. Ведь участок, на котором стоял павильон Октябрьского рынка, в народе называют «козырным». Центр города, площадь немалая - самое место воткнуть многоэтажку и заработать на этом. Кстати, когда сносили павильон, многие уже тогда сомневались, что на его месте поставят новый. Предполагали, что на участке городской земли как раз и возникнет жилой дом этажей так в 16 - 20.

Казалось бы, сегодня самое время отказаться от прежних мутных схем, процветавших во времена Быкова и Шульгина (благо те уже за них поплатились). Пора прислушаться к федеральной власти, которая не раз призывала власти в регионах расширять сеть рыночной и ярмарочной торговли. Нужно перестать гонять с кировских улиц бабушек, которые торгуют урожаем со своих дач и огородов.

Так нет. Симаков со товарищи идут против тренда. Да не просто идут, а прут как танки, не замечая никого вокруг и не считаясь с мнением населения. Хотя наш нынешний губернатор очень любит рассуждать о том, что ни одно большое дело нельзя начинать прежде, чем чиновники не узнают отношение к нему граждан. Вот только Симакову на слова главы региона, похоже, плевать.

Иван ТРОФИМОВ.