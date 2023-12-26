Лишнего не брать! Закон о запрете комиссии на оплату ЖКУ позволит оказывать помощь всем нуждающимся

Депутат Госдумы Андрей Исаев рассказал «Российской газете» о преимуществах принятого закона об оплате жилищно-коммунальных услуг:

«В начале декабря Государственная дума приняла во втором и в окончательном, третьем чтениях законопроект, разработанный группой депутатов фракции «Единая Россия» во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, о запрете взимания комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

Напомню, что законопроект был внесён нами и принят Госдумой в первом чтении ещё в 2020 году. Тогда комиссионные сборы были до трёх процентов, и мы предлагали отменить их для всех. С тех пор ситуация изменилась. Многие банки перестали взимать комиссионный сбор, если жилищно-коммунальные услуги оплачиваются онлайн через банковское приложение. Однако так сделали далеко не все. У некоторых банков комиссия при оплате онлайн или через банкомат до сих пор составляет один процент и более, а при оплате в операционном офисе - от 50 рублей до пяти тысяч рублей.

Причём комиссионный сбор в банковских отделениях взимается за каждую платёжку в отдельности не ниже установленного минимума. В ряде регионов число платёжных документов может доходить до семи в месяц. То есть человек, получающий семь платёжек и вносящий деньги по ним в офисе банка, вынужден отдавать не менее 50 рублей за каждый платёжный документ в качестве комиссии, то есть более 350 рублей. Для людей, нуждающихся в социальной поддержке, у которых каждая копейка на счету, такая дополнительная нагрузка весьма ощутима. Поэтому, с нашей точки зрения, они должны быть полностью освобождены от комиссии при оплате ЖКУ.

Нашу инициативу поддержали президент Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

При подготовке соответствующего законопроекта мы провели консультации с представителями банковского сообщества, сферы ЖКХ, с ресурсоснабжающими компаниями, правительством и Центральным банком.

В ходе переговоров были подготовлены важные поправки к нашему законопроекту.

Во-первых, из-под запрета на взимание комиссии были выведены организации федеральной почтовой связи. Мы знаем, что зарплата операционистов «Почты России» небольшая, и было бы несправедливо, если бы они ничего не получали за осуществление приёма жилищно-коммунальных платежей.

Во-вторых, список категорий граждан, с которых банки не будут взимать комиссию за оплату ЖКУ, установит правительство.

Мы считаем, что в этот список должны войти все категории, получающие компенсацию из федерального бюджета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе педагогические работники в сельских населённых пунктах и рабочих посёлках, члены семей погибших военнослужащих и лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награждённые знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда», граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний в Семипалатинске и катастрофы на Чернобыльской АЭС, военнослужащие, находящиеся на территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан, а также выполняющие задачи в условиях чрезвычайного положения и в зоне вооружённых конфликтов, - всего 16 категорий.

Помимо этого, от комиссии за оплату ЖКУ должны быть освобождены граждане, признанные малоимущими, а это около трёх миллионов человек, пенсионеры по старости и по потере кормильца.

Таким образом, принятый нами закон позволит оказывать дополнительную адресную социальную помощь всем нуждающимся гражданам нашей страны».