Лето на полуострове

В середине июля мы отправились на летний отдых в Крым, а точнее, в Феодосию. Лично я была в Крыму один раз - когда училась в средней школе, а полуостров был в составе другого государства. Помню, понравилось. К тому же отзывы знакомых о природе и о целебных свойствах местного климата подтолкнули нас поехать именно в Крым.

Долгая дорога к морю

Поезд Москва - Симферополь отправлялся с Павелецкого вокзала в час ночи. Путь до места назначения не близкий - почти двое суток. Время в дороге пролетело быстро, и вот мы уже проезжаем Крымский мост. Определенные ограничения в этот момент есть: нельзя ходить по вагону, снимать что-либо на телефон, закрыты шторы. Все пассажиры относятся к этому с пониманием: меры безопасности превыше всего.

В пути мы узнали, что до Феодосии ближе будет доехать от станции Владиславовка, на которой мы вышли за три часа до прибытия в Симферополь. И тут нас ждал сюрприз. Попытавшись со станции вызвать такси, мы поняли, что мобильная связь осталась где-то далеко и наши смартфоны теперь ни на что не годятся. Связи не было вообще никакой.

Семейная пара - жители Феодосии - любезно довезла нас совершенно бесплатно до гостиницы, попутно рассказав о местных достопримечательностях, об особенностях города и о том, что отдыхать в Феодосии безопасно и комфортно. Мир не без добрых людей.

Ломая стереотипы

Удачно выбранный отель способствовал замечательному отдыху. Пара минут - и мы на море. Пляж песчаный. Вопреки стереотипам и рассказам о советской инфраструктуре, пляж оборудован очень прилично. Есть все условия для отдыха, множество водных развлечений, бар, свежие фрукты по ценам, ничем не отличающимся от тех, что на рынке. Есть даже спасатели, которые караулят и вас, и ваши вещи, если вы всей семьей отправились купаться. Море чистое, теплое. Иногда встречаются медузы, стайками снуют мелкие рыбешки на радость детям, которые с азартом часами ловят их сачком, давая родителям спокойно позагорать.

В отличие от курортов Краснодарского края, отдыхающих в Феодосии не слишком много. Это и понятно, а нам - выгодно. Нет толпы людей, всегда свободные лежаки и нелишнее внимание пляжного сервиса.

И вновь вопреки стереотипам: водопровод и свет в Феодосии не барахлят. В нашем отеле всё было без перебоев, местные жители тоже не жаловались на «стабильные отключения». В номерах и на территории отеля очень красиво, мебель и ремонт свежие.

Отсутствие мобильной связи нам компенсировал устойчивый Wi-Fi, комфорт - наполнение отеля. Для детей на территории - батут, площадка, большой и маленький бассейны, есть столовая, в которой вкусно кормят, а для взрослых - мангальная зона, бар и множество столиков для уютных посиделок вечерами.

В столовой и в баре можно оставить депозит или заплатить потом: вас запишут в «амбарную книгу». Это хозяева отеля сделали для удобства гостей. Банковские карты к оплате не принимают, а каждый раз переводить по номеру телефона не слишком удобно.

Отель принадлежит большой семье, все члены которой заняты своим делом и стараются максимально обеспечить комфорт каждому постояльцу. Готовы отозваться на любую просьбу. Чистота в номерах и на территории отеля практически как в операционной.

Звездопад воспоминаний

Чем развлечь себя в Крыму? На выручку пришли всё те же хозяева отеля, обеспечив нас брошюрами. Мы выбрали для себя экстремальную экскурсию на джипах в горы. Джип-тур по окрестностям Феодосии обещал горы, лесные тропинки, древние памятники, бухту для купания в воде лазурного цвета, винный завод и, конечно, весёлые покатушки на этом самом джипе. На всё про всё - четыре часа.

С самого начала поездки мы поняли, как нам повезло с гидом! Прекрасный рассказчик с отличным чувством юмора, великолепно знающий здешние места и историю каждого камушка. Веселья поездке придавала энергичная громкая музыка. Практически сразу после выезда из города мы смогли оценить крымские ландшафты. Маршрут начинался с подъема на гору Тепе-Оба, а потом пролегал вдоль берега моря по горным хребтам, финишная точка - поселок Коктебель.

Наш гид делал очень много остановок в пути, даже тех, которых не было в маршруте, и мы смогли насладиться эффектными панорамами с высоты почти 300 метров над уровнем моря. За время тура мы проехали по вершинам горной гряды и по лесным тропам, останавливались возле остатков древних памятников, плавали в бухте, вода в которой была безумно теплой.

Искупавшись на лучшем пляже побережья, как утверждал наш гид, мы отправились на смотровую площадку «Звездопад воспоминаний». Наверное, ночью там можно увидеть шикарное небо и загадать желание под падающую звезду, но и днем панорама ничуть не хуже. С площадки видны почти все города полуострова, множество бухт, переливы моря, шикарные хвойные деревья и, конечно, бескрайние горы.

Здесь же расположился сувенирный ларёк, где сувениры стоили на удивление очень дешево. Развлекали нас и хозяева горных орлов, предлагая запечатлеть себя с гордыми хищниками.

В целом само путешествие не для слабонервных. Кто ездил в джип-тур в Сочи, может забыть о своих впечатлениях. В Крыму весь маршрут пролегает по горным хребтам с невероятными перепадами высот - то вверх, то вниз. Нереально узкие хребты, по которым и на велосипеде ехать страшно, каменистая поверхность и водительские «шуточки» от гида. Страшно? Не то слово! Но зато это эмоции на всю жизнь!

Крымские будни

Конечно же, отпуск - это многочисленные знакомства, общение с людьми, новая информация. Нам было очень интересно поговорить с местными жителями, узнать их мнение о том, как изменились здесь жизнь и быт за последние десять лет. Кстати, первое впечатление мы составили сами: по приезде в Феодосию и в течение всех перемещений мы обратили внимание на идеальное асфальтовое покрытие. Естественно, все дороги сделаны за последние годы.

По словам местных, многое в городе благоустроено, улучшились дела с водой и со светом: перебоев стало меньше, но проблемы с водой на полуострове остались. Так было всегда. Наш гид щедро делился подробностями быта крымчан до и после. Лично он считает, что жизнь изменилась кардинально в лучшую сторону.

Что ж, хочется в это верить, потому что нам безумно понравился новый Крым, его гостеприимство, красоты и дружелюбие абсолютно всех крымчан, которые встретились нам этим летом на полуострове.

Алиса ЖГИЛЁВА.

Фото из архива автора.