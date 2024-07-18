Летние записки
ОБЩЕСТВО
Незаметно наступило лето. В этом году оно не только аномально жаркое, но и богатое на события в мире экологии.
Чистота, да и только
В преддверии Дня эколога, который ежегодно отмечается 5 июня, было открыто общественное пространство «Экодом», где принимают на переработку более 20 фракций вторсырья.
Пункт приёма создан региональным оператором АО «Куприт» для исполнения целей и задач национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
«С открытием «Экодома» люди всё больше будут привыкать, что мусор - это объект для переработки. Из него могут получаться полезные изделия, которые смогут долгое время служить людям. Я уверен, что этот объект будет востребован у жителей», - сказал зампред правительства Кировской области Юрий Терешков.
На открытии прошло несколько мастер-классов для детей по раздельному сбору отходов. Предполагается, что «Экодом» ежедневно будут посещать порядка 150 человек.
Зелёная весна
В Кировской области завершился региональный этап Всероссийской акции по уборке территорий «Зелёная Весна - 2024».В этом году в рамках акции на территории области было проведено 2439 субботников и собрана 2771 тонна мусора. Общее число участников составило более 60000 человек.
Наибольшим количеством проведённых субботников отличились Слободской и Зуевский районы, организовавшие 314 и 259 акций по уборке территорий, а также город Кирово-Чепецк, жители которого провели 274 уборки.
В ходе акции было высажено 6506 деревьев и 786 кустарников, собрано 77282 кг макулатуры и более 10000 кг вторсырья.
Будущее биоэкологии
1 июля биоэкологи 3-го курса Вятского агротехнологического университета вместе со своим старшим преподавателем Еленой Сергеевной Новосёловой посетили химическую лабораторию Областного природоохранного центра.
В рамках экскурсии студенты прослушали лекцию о физико-химических методах анализа, которую для них подготовили сотрудники лаборатории. Экскурсия проходила в лабораторных помещениях, где находятся современные приборы для проведения количественных химических исследований природных и сточных вод, почв, атмосферного воздуха, промышленных выбросов.
Студенты познакомились с приборами, узнали принципы их работы и области применения различных методов анализа.
Во время экскурсии заместитель начальника лаборатории Михаил Соколов продемонстрировал работу атомно-абсорбционного спектрофотометра с атомизацией в пламени, на котором определяют содержание металлов, а также показал возможности современной компьютерной обработки полученных данных.
Не часто встретишь
В Кировской области живёт огромное количество редких представителей фауны. Среди них бабочка семейства павлиноглазки - павлиний глаз малый ночной.
В Кировской области она найдена в окрестностях г. Кирова, в Даровском, Зуевском, Кильмезском, Кирово-Чепецком, Котельничском, Кумёнском, Малмыжском, Нолинском, Оричевском, Орловском, Подосиновском, Свечинском, Советском, Уржумском и Юрьянском районах.
Эта бабочка достаточно крупная. Размах передних крыльев у самки достигает 56-76 мм, у самца 54-58 мм. Самцы летают во второй половине дня и в сумерки, самки малоподвижны, летают неохотно в вечернее время. Окукливается бабочка в конце июля или в начале августа в плотном коричневом коконе грушевидной формы.
Павлиноглазка отпугивает птиц с помощью своей окраски: при приближении врага она раскрывает крылья, и птица, видя направленные на неё глаза, пугается.
Кстати, в прошлом павлиноглазка считалась вредителем, так как поедала листья кустарников и плодовых деревьев. На сегодняшний день количество бабочек значительно уменьшилось, поэтому они уже не могут причинять значительный вред садам. В темноте большую порхающую бабочку-павлиноглазку легко можно принять за маленькую летучую мышь. Само тело бабочки большое, как и её крылья, а также имеет заметную бахрому из волосков, напоминающую мех.
В русских деревнях никогда не обижали ночных мотыльков. Считалось, что это не земные создания, а бесплотные души мёртвых. В течение 40 дней они метались между небом и землёй, постепенно привыкая к новому статусу. Убить подобное существо считалось крайне опасным - можно было отдать свою душу вместо загубленной.
Если павлиноглазка имеет весомые размеры для своего чешуекрылого отряда, то этот зверёк совершенно мал и скрытен.
Выхухоль из семейства кротовых чаще всего можно встретить в южных районах Кировской области. Набирая в весе 400-500 г, в длину зверёк вырастает до 20 сантиметров, его хвост примерно такого же размера, как и всё тело. У выхухоли весьма необычная внешность: небольшая голова, глаза-бусинки, нос-хоботок и чуть-чуть виднеющаяся шея. Перепонки на лапах помогают зверьку плавать, а длинный подвижный чешуйчатый хвост используется при плавании в качестве дополнительного двигателя и руля.
Выхухоль ведёт скрытный образ жизни. На охоту выходит в сумерках или в ночные часы, поэтому встретить её днем практически невозможно. Зимой она остаётся активной и продолжает плавать подо льдом. Не замерзать в холодной воде выхухоли помогает удивительный мех, который не промокает, но требует постоянного ухода. Для этого у выхухоли длинные когти на задних лапах, которые исполняют роль расчёски.
Основной рацион выхухоли составляют водные насекомые и их личинки, мелкие ракообразные, моллюски, пиявки и другие черви. Охотится зверёк исключительно в воде, но добычу съедает на суше. Однако под водой выхухоль проводит совсем немного времени: она задерживает дыхание не дольше чем на пять минут.
Интересный факт: ежедневный рацион выхухоли может превышать её собственный вес. Всё потому, что зверёк тратит много энергии на плавание и охоту. Выхухоли необходимо питаться и днём, и ночью - каждые три-четыре часа.
Ксения АФАНАСЬЕВА.
Подготовлено по материалам министерства охраны окружающей среды Кировской области.
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