Легенда вятской живописи

Мало кому из художников ещё при жизни удаётся стать легендой. А вот Виктору Харлову это удалось. Его авторитет признают коллеги по цеху (и не только в Кирове, но и в столицах), к нему с пиететом относится молодёжь.

Харлов - представитель старшего поколения кировских художников. Его творческая деятельность началась и расцвела в Советском Союзе. Уже тогда к нему пришла всесоюзная известность - в 1979 году Харлов был удостоен премии Ленинского комсомола, а в 1988 году - государственной премии им. И. Е. Репина. Для советского времени это были крайне значимые награды, говорящие о высоком уровне мастерства.

Произведения художника хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Вятском художественном музее им. В.М. и А.М. Васнецовых, в запасниках Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО и Дирекции художественных выставок Союза художников России (Москва), в Институте русского реалистического искусства (Москва). Они украшают собрания многих региональных музеев и галерей. Они есть в коллекции Министерства культуры России, а также в запаснике живописи комбината им. Вучетича.

Заслуги Виктора Харлова отмечены высокими званиями. Он - академик Российской академии художеств, народный художник России, а также почётный гражданин города Кирова.

"Часовня в Скалепове".

Когда слава не портит человека

Когда к Виктору Георгиевичу пришла всесоюзная известность, ему было всего 30 лет. К этому времени он успел закончить Кировское училище искусств (ныне Вятское художественное училище им. А.А. Рылова) и Московский художественный институт им. В. И. Сурикова по классу монументальной живописи. Его педагогом в вузе была ученица знаменитого советского художника Александра Дейнеки Клавдия Тутеволь. Всего три года понадобилось выпускнику «суриковского», чтобы доказать свою профессиональную состоятельность, талант и мастерство.

Естественно, думал я, что столь раннее признание заслуг не могло не наложить отпечаток на характер. Я ожидал увидеть человека, который если и не кичится своими наградами, званиями и положением, то даёт почувствовать некую дистанцию между собой и его собеседником.

Однако встреча с художником показала, что я был неправ. Не обнаружилось у Виктора Георгиевича звёздной болезни. Передо мной сидел человек, на которого годы успели наложить свой отпечаток, но не погасили творческий огонь в глазах. Он со знанием дела обсуждал вопросы художественного творчества, приводил исторические примеры и спорил, если был с чем-то не согласен. Он не «вещал», он общался. Его немного сиплый голос звучал твёрже, когда Харлов хотел донести до меня свою точку зрения, но не становился командным и безапелляционным.

В своей мастерской, где проходил разговор, и где все стены завешаны картинами художника, Виктор Георгиевич смотрелся органичной частью творческого пространства, а не монументом самому себе. Поэтому его смутил мой вопрос, можно ли его назвать «патриархом вятской живописи»?

- Что вы, какой патриарх, - ответил художник. - Это в церкви бывают патриархи, - добавил он с улыбкой.

И всё же отсутствие высокомерия, присущего многим деятелям искусства, обласканным званиями и наградами, не делает Харлова мягкотелым интеллигентом, который всегда и со всем соглашается. Он - боец. Он самозабвенно готов отстаивать то направление в живописи, к которому принадлежит сам. Для Виктора Георгиевича реализм - это не только дань его молодости, когда другие направления, мягко скажем, не поощрялись, и все художники работали в жанре социалистического реализма. Он, по Харлову, - вершина развития живописи.

"Последние жители деревни Русиново".

На страже реализма

Несмотря на то, что первые десятилетия творческой деятельности Виктора Харлова пришлись на времена СССР, он против того, чтобы причислять свою живопись к социалистическому реализму. По его словам, приставка «социалистический» была прилеплена к реалистическому искусству искусственно, в силу идеологических причин. Такая идеологизация творчества художников сужала тематику произведений и открывала двери для конъюнктурщиков от живописи. Тех, кто в своё время был «обласкан» советской властью, но после 1991 года быстро приспособился к новым реалиям.

В то же время Харлов говорит, что выдающиеся представители соцреализма Александр Дейнека и Юрий Пименов (да и многие другие) были настоящими мастерами и гениальными художниками. А ещё добавляет, что причислять всех работавших в советское время живописцев к соцреалистам не стоит. Нельзя всех грести под одну гребёнку.

И всё же Виктор Георгиевич признает, что в социалистическом реализме было и здоровое ядро, которое обогащало живописные произведения. Идея о светлом будущем, о лучшей жизни в стране, заложенная во многих картинах (в том числе и кировских художников), делала зрителей гуманнее, добрее и лучше, заставляла их менять своё отношение к окружающим. И в этом своём качестве соцреализм не умер, а существует и развивается. Вот только слово «социалистический» сегодня к нему не применяется - времена изменились.

С позиций художника-реалиста оценивает Виктор Харлов и представителей других направлений в живописи. Особенно ярко это проявляется в его отношении к творчеству Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Живопись первого он вообще отказывается признавать реалистической, несмотря на то, что в самом названии «сюрреализм» как бы заложен реалистический компонент.

- Дали мастерски владел рисунком и кистью, - признаёт Харлов. - Но его замыслы и идеи чужды человеку.

Следуя этой логике, нужно признать творчество Дали антигуманным. И в такой оценке сюрреализма есть своё рациональное зерно.

Не менее критически относится Харлов и к основателю кубизма Пабло Пикассо.

- Я признаю его художником за его «голубой» и «розовый» периоды, но его кубизм я бы отчеркнул и не стал называть искусством, - даёт свою оценку Виктор Георгиевич. - Но это моя личная точка зрения.

В оценках и рассуждениях Харлов проявляет себя не только как художник, но и как человек, размышляющий об истоках творчества. А это признак настоящего мастера. Можно даже сказать, Мастера с большой буквы.

"Прошлые лета. Русиновский дом".

Когда в семье все художники

Постоянство Виктора Харлова прослеживается не только в том, что он остается верным на всём протяжении своей деятельности реалистическому направлению в искусстве. Также постоянен он и в семейной жизни. Более 50 лет связывают брак Харлова и Веры Ушаковой, которая, как и муж, посвятила себя живописи.

В их семье, как и в любой другой, не всё и не всегда шло гладко. Но само долголетие брачных уз доказывает, что эти люди не случайно нашли друг друга.

- Самое главное - мы всегда друг друга понимали и с терпением друг к другу относились, - говорит Виктор Харлов. - Иначе мы не смогли бы так долго прожить вместе.

Впрочем, как признаётся Харлов, в творчестве каждый из них идёт своим путём. И сюжеты для картин каждый выбирает самостоятельно, и подход к изображаемому разный. Но, несмотря на такую независимость в творчестве, художников связывает приверженность реалистическому стилю в искусстве. И эта ниточка (даже не ниточка, а канат), думается, скрепила их союз ещё крепче.

Кто бы сомневался, что ребенок, родившийся в такой семье, пойдёт по стопам родителей. Вот и Максим Харлов избрал для себя непростую жизнь художника. И, судя по тому, как отзывается о нём отец, Максим - предмет родительской гордости. Ну, а дано ли ему превзойти в мастерстве родителей, покажет время.

Сергей СМОЛИН.

Фото из архива В. Харлова.