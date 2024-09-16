Легенда хоккейных баталий

В этом году сентябрь радует солнечной и тёплой погодой. Гулять по осеннему городу просто удовольствие. И оно вдвойне больше, когда твоим собеседником во время прогулки является легенда советского хоккея с шайбой, знаменитый вратарь звёздного состава сборной СССР 1970-х годов Владимир Мышкин.

Мы встретились с ним накоротке. Владимир Семёнович был в Кирове проездом. Он ехал напутствовать хоккейную команду «Олимпия» из Кирово-Чепецка в её первом матче Всероссийской хоккейной лиги против «Динамо» из Санкт-Петербурга. Встреча должна была пройти в этот же день на ледовой арене в Кирово-Чепецке.

Мышкин - выходец из «Олимпии» и не может не переживать за её судьбу. Он способствовал тому, чтобы родная команда попала во Всероссийскую лигу, и этот матч состоялся в том числе благодаря его участию.

Владимир Семёнович оказался интересным собеседником. Впрочем, иначе и быть не могло: времена «Красной машины», как называли на западе сборную СССР по хоккею с шайбой, стали легендарными и в последнее время о них часто вспоминают. Не отказался поговорить о них и Мышкин.

Наш разговор несколько раз прерывали телефонные звонки: звонили коллеги, друзья и знакомые Владимира Семёновича. Бывший голкипер сборной СССР по-прежнему ведёт активную общественную деятельность, будучи в составе совета Ночной хоккейной лиги и выходя на лёд за клуб ветеранов - ХК «Легенды хоккея».

О друзьях-товарищах…

- Владимир Семёнович, вы были участником противостояния сборной Советского Союза и Национальной хоккейной лиги. Чем вам запомнилось то время?

- Для меня та жизнь была не только хоккейной. Молодость - она запоминается навсегда. Но если говорить всё же о спортивной составляющей, то тогда было противостояние двух хоккейных школ - советской и американской. Противостояние жёсткое. И та, и другая сторона стремилась побеждать, чтобы доказать своё первенство. Это противостояние и породило результаты, которые уже в наше время признаны выдающимися.

Сегодня мы, участники тех событий, с благодарностью и удовольствием вспоминаем то время. Во многом в таких воспоминаниях присутствует ностальгическая нота. Но в любом случае те события были неординарными, и они не могли не оставить свой след.

В последнее время мы всё чаще обращаемся к тому периоду. Мы понимаем, что нашему поколению - поколению победителей - ещё рано уходить на скамейку запасных. Нам ещё передавать и передавать свой опыт молодёжи, чтобы она могла добиваться таких же результатов.

- Подготовкой советских хоккеистов занимался выдающийся тренер Виктор Тихонов. Кем он был для вас?

- Тихонов - великий тренер. Мне повезло, что я дебютировал в сборной команде под его руководством и играл всю активную хоккейную жизнь. Но в моей жизни были и другие тренеры. Больше клубные.

Тренерский путь Виктора Васильевича - это фанатичное служение хоккею. Он хоккеист и тренер с большой буквы. У меня по отношению к нему нет ничего, кроме слов благодарности и поклонения перед ним.

- Он был жёстким человеком?

- А тренер, если он настоящий тренер, и должен быть жёстким. Вы видели где-нибудь великого тренера, который не был бы жёстким? Возьмите любой вид спорта - за достижениями стоит тренер с его жёсткой рукой. Баскетбол - Александр Гомельский, волейбол - Николай Карполь, и другие. Нельзя в спорте добиться успеха, будучи человеком с мягким характером.

Хоккей - командный вид спорта, в котором у каждого игрока своя индивидуальность, свой характер. Добиться, чтобы все играли дружно, - значит где-то обуздать эту индивидуальщину. Но Тихонов не был бы великим тренером, если бы наряду с жёсткими требованиями к игрокам не учитывал их особенности. А для этого нужно каждого хорошо знать, находить с каждым общий язык.

- Поддерживаете ли вы отношения со своими коллегами из сборной СССР?

- Мы, «старая гвардия», остаёмся друзьями до сих пор. С некоторыми вместе играем в клубе «Легенды хоккея». Собираемся, тренируемся, играем. Вместе, когда удаётся, проводим свободное время.

Хоккей всё-таки коллективная игра, и она сплачивает людей надолго. Я до сих пор дружу с нашей динамовской семьёй - Зинэтулой Билялетдиновым и Александром Мальцевым, с хоккеистами ЦСКА Алексеем Касатоновым, Вячеславом Фетисовым, Борисом Михайловым. Впрочем, здесь трудно говорить, с кем я более дружен, с кем - менее, дружу со всей «старой гвардией».

- Какие у вас отношения с Владиславом Третьяком?

- А какие у меня с ним могут быть отношения, если мы шесть лет играли вместе? На чемпионатах СССР - друг против друга, а в составе сборной СССР - в паре. Здоровая конкуренция между нами, конечно, присутствовала. Но кому и когда она вредила? И сейчас у нас с ним хорошие, даже отличные отношения.

- Вы состоите в Ночной хоккейной лиге. Доводилось играть вместе с Владимиром Путиным?

- Приходилось. Хотя мы, профессиональные игроки, больше занимаемся тренировкой любителей, учим их любить хоккей. Президент ведь, когда пришел на лёд, на коньках стоять не умел, а сейчас достойно играет.

Фото ВХЛ.

В душе остался вятским

- Вы, как и Александр Мальцев, воспитанник кирово-чепецкой «Олимпии». Трудно ли было в то время юноше из глубинки попасть наверх, в состав сборной СССР?

- Что тогда, что сейчас жизнь даёт человеку шанс, и он должен этот шанс увидеть и воспользоваться им. Мне повезло.

Начинали мы во дворах. Потом появилась «Золотая шайба» (хоккейный турнир среди детских команд, стартовавший в 1964 году. - ред.). В то же время в Кирово-Чепецке Александр Викторович Кулябин ходил по дворам, собирал нас, мальчишек, и создал клуб «Олимпия». Мы играли, тренировались, выигрывали. Приехал награждать нас, чемпионов, Анатолий Тарасов. Он посмотрел на игру, где-то что-то подсказал, мотивировал на дальнейшие победы.

Потом был ещё один случай, который также повлиял на мою спортивную карьеру. В Кирово-Чепецк приехал Виталий Георгиевич Ерфилов, первый тренер Третьяка. Мне повезло с ним работать. И когда он поехал обратно в Москву, то взял меня с собой. Так я очутился в команде «Крылья советов», выдающемся по тем временам клубе. А дальше пошло-поехало.

Вот так всё и получилось, что из глубинки я попал в сборную.

- Сложным был переход из провинциальной команды в столичную?

- Непростым. Но потихоньку, маленькими шажками все трудности были преодолены.

Вот и сейчас, если хочешь чего-то добиться, нужно ставить перед собой большие задачи и неустанно работать над их достижением. Если очень захотеть, то всё получится.

- Вы тренировались в прежней «Олимпии», а что представляет собой эта команда сейчас?

- Я вижу, что люди сегодня создают команду по новой. Ведь ни для кого не секрет, что 17 лет не было большого хоккея на чепецкой земле. А хоккей в Кирово-Чепецке - это религия. Поэтому я хочу поддержать ребят, помочь им, чем могу. Нужно шаг за шагом возрождать команду, чтобы о ней говорили, как прежде: «Кирово-Чепецк - это «Олимпия», а «Олимпия» - Кирово-Чепецк».

Но одно дело - воссоздать команду, другое - обеспечить ей будущее. Для этого нужно уделять больше внимания развитию детского спорта. Без этого источника не будет перспектив.

А ещё нужно выращивать местных кумиров для детворы. Тех людей, на которых ребята могли бы ориентироваться. В наше время у нас были братья Койсины, тот же Мальцев, Бабушкин, Пойлов и другие. Мы смотрели на них и брали пример. Это важно для спорта.

Вот поэтому сейчас нужно, чтобы «Олимпия» могла показать себя во всей красе, чтобы за неё болел весь город.

- Часто ли вы приезжаете в Киров?

- Приезжаю, когда приглашают. Последний раз был здесь в апреле.

- В этот приезд вы заметили перемены в городе?

- Да. Чище стало. Руины кое-где исчезли. Я рад за город. Как-никак, он мне родной. Я родился здесь, в роддоме № 1 на улице Свободы. Это уже потом отца, который служил в органах внутренних дел, перевели в Кирово-Чепецк.

А так я с 1972 года живу в Москве и могу по праву считать себя москвичом, но я был и остаюсь вятским.

Беседовал Сергей СМОЛИН.