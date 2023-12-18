Ларьки, ярмарки и налоги. Бизнес-омбудсмен рассказал о путях решения проблем предпринимателей

Кто лучше будет защищать интересы бизнеса - чиновник или предприниматель? Ответ на такой вопрос кажется вполне очевидным, а потому на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей, как правило, попадают люди, которые знают о бизнесе не понаслышке. В Кировской области эту должность (и уже не первый срок) занимает Андрей Вавилов.

Андрей Николаевич начинал свой трудовой путь в 1983 году электромонтером на заводе «Сельмаш», но с тех пор утекло много воды. И сегодня за плечами бизнес-омбудсмена три высших образования, опыт работы с финансами на разных предприятиях, а также двадцатилетний стаж руководства общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Несмотря на значительную загруженность разного рода делами, Андрей Вавилов всё же нашёл время пообщаться с журналистом «Вятского края» по актуальным вопросам бизнес-повестки.

Киоски и кировский юбилей

- Андрей Николаевич, мой первый вопрос касается нестационарных торговых объектов (НТО), или, как их называют в народе, киосков и ларьков. Городская власть борется с этой формой торговли последние десять лет и никак не может успокоиться. Недавно, например, чиновники предложили штрафовать собственников киосков за ненадлежащий внешний вид. Что вы думаете по поводу этой ситуации и есть ли у вас, как уполномоченного, обращения от ларёчников?

- Вы правильно заметили, что история с киосками в Кирове длится уже долго. Вот и тема внешнего облика НТО поднимается уже не первый раз. Я всегда говорил, что нужно придумать такой проект, такой стандарт, который не было бы необходимости менять условно каждый год.

Понятно, что 2024 год для Кирова будет юбилейным и всем хочется, чтобы город выглядел на все сто. Озаботились этим депутаты городской думы, кировская администрация. Была создана рабочая группа, которую возглавил заместитель главы администрации Всеволод Фролов. В неё входят депутаты, представители Роспотребнадзора, МЧС, руководители всех городских теруправлений и владельцы НТО. Я также работаю в ней.

В этой группе мы обсуждаем в том числе и вопрос внешнего облика НТО. И когда последний раз его заслушивали, то активная часть энтэошников попросила меня присутствовать на этом заседании. Там я выступил и сказал, что такое обсуждение идёт у нас уже более двух лет и сего­дня нужно просто обеспечить этому бизнесу поддержку, которая помогла бы ему привести внешний вид киосков в соответствие требованиям городской власти.

До этого заседания вопрос внешнего вида НТО мы проговаривали с руководителем

центра «Мой бизнес» Владимиром Скобелкиным и пришли к заключению, что для этих целей нужно создать кредитный продукт под низкую ставку. И такая линейка была запущена. Именно для смены внешнего облика киосков. Но, к сожалению, пока, по словам Скобелкина, ни одного обращения за таким займом не было.

Мне трудно сказать, почему так получилось. Может, бизнес не знает о наличии таких кредитов, может, «жареный петух ещё не клюнул». Посмотрим, что будет дальше.

Теперь по штрафам, которые собираются накладывать на ларёчников за внешний вид НТО. Каких-то отдельных обращений ко мне по этому поводу не было. На меня вышла активная часть данного сообщества. Мы пришли к заключению, что нужно продолжить практику, когда на первый раз выносится предупреждение и лишь потом нарушитель штрафуется. Будем прорабатывать этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. Только времени на это осталось совсем немного: день города не за горами.

Рынок рынку рознь

- Федеральная власть, в том числе Президент РФ, не раз призывала регионы расширять ярмарочную и рыночную торговлю для усиления конкуренции и для продвижения фермерской продукции. В Кирове мы пока видим обратную картину. Октябрьский рынок разгромили, и восстанавливать его в прежнем виде городская власть не хочет. Единственными точками, которые продвигают сегодня товары от вятских фермеров, стали «Фермерские островки» в «Пятёрочках». Как по-вашему, стоит ли вернуть торговлю в прежнем объёме на Октябрьский рынок, да и вообще расширять сеть мини-рынков и ярмарок?

- Я всегда исходил из того, что, прежде чем что-то сломать или убрать, нужно предложить предпринимателям альтернативу. Я говорил об этом, например, когда убирали рынок с Комсомольской площади города Кирова. Да и потом я своих взглядов не поменял.

Нам вместе с Народным фронтом удалось отстоять Центральный рынок, когда бывший глава администрации Илья Шульгин хотел там снести несколько зданий. Это нам удалось во многом благодаря тому, что мы поставили перед администрацией задачу договориться с бизнесом, определиться, куда он уйдёт.

Был ли диалог с бизнесом, когда принималось решение о сносе павильона на Октябрьском рынке, я, честно говоря, не знаю. Ко мне обращений не было. Насколько обоснованным был снос, также сказать не могу. Но сейчас, чтобы восстановить там прежнюю торговлю, нужно найти инвестора. Потянет ли это дело муниципальное предприятие «Центральный рынок»? Не уверен. И вообще процесс не будет лёгким: нужно ведь не только новое здание построить, но и найти арендаторов торговых мест. В любом случае решать всё будет экономика.

Хотя допускаю, что администрация может пойти по пути наименьшего сопротивления и просто урезать территорию рынка, а на свободной площадке построить что-то другое. Но если жители этого микрорайона всё же хотят, чтобы здесь был именно рынок, то им следует обратиться к своему депутату. Пусть он отстаивает интересы избирателей.

Насчёт развития ярмарок фермерской продукции. Я согласен с тем, что путь от фермы до прилавка должен быть коротким. Но тут многое зависит от самих фермеров. Там, где у них есть интерес, и сейчас всё получается. Например, при открытии «Фермерских островков». Однако у «Опоры России» был и иной опыт. Так, мы пытались организовать ярмарку на Филейке. В первый раз удалось привлечь на площадку предпринимателей, но на второй раз они уже не собрались. И проект заглох. Много лет мы пытаемся запустить ярмарку на Театральной площади, но без особого успеха. И я очень сомневаюсь, что фермеры пойдут куда-то ещё, где к тому же придётся платить за место.

Налоговая конкуренция

- В Пермском крае для малого бизнеса, работающего по упрощённой системе налогообложения (УСН), принята ставка в один процент. Более низкие, чем у нас, ставки по УСН есть и в других регионах. Не приведёт ли это к оттоку предпринимателей из Кировской области? Пусть и не физическому, а в плане смены юрисдикции?

- Мы такую конкуренцию со стороны соседей наблюдаем давно. Когда я был ещё общественником, мы не раз поднимали вопрос о налоговых преференциях для бизнеса, но нам отвечали: «У нас не хуже». Теперь власть так не говорит, а вместе с нами разрабатывает новые законы. В скором времени и в нашей области по УСН будет ставка полтора процента, а не шесть, как сейчас.

- Но полтора процента всё же не один?

- Предприниматель при учёте и доходов, и расходов платит один процент с оборота. Меньше не получится. Так устроено законодательство. А потому, будет ли один процент или полтора, существенной роли не играет. Там не очень большие деньги получаются.

А вот то, что правительству области в лице зампреда правительства Михаила Сандалова и предпринимательскому сообществу удалось прийти к соглашению насчёт полуторапроцентной ставки по УСН, я считаю большим достижением. У власти есть понимание, что вновь создаваемому бизнесу нужны преференции. Но преференции не сами по себе, а с тем, чтобы бизнес вкладывал часть полученной таким образом прибыли в свои основные фонды. Тогда в выигрыше будут все.

Таким образом, мы не просто раздаём льготы, а даём их тем, кто готов развивать своё дело.

- Пока эта норма не заработала, трудно сказать, остановит ли она отток предпринимателей в другие регионы. А велик ли такой отток?

- А так ли это важно? Есть такая категория предпринимателей, которой хоть однопроцентную ставку сделай, они всё равно уйдут, если где-то, как им кажется, условия лучше. У них философия такая - искать свою выгоду в любом месте. Таких не удержишь.

Нам, в Кировской области, я считаю, нужно ориентироваться на тех, кто хочет работать именно у нас, и не год-два, а много лет. А потому льготы разрабатывать именно для такого бизнеса.

Беседовал Сергей СМОЛИН.

Фото из архива А. Вавилова.