Квест «Собери ребёнка в школу!»

Фото avatars.mds.yandex.net.

Суть квеста проста - требуется обуть-одеть чадо к школе, при этом соблюсти два правила: во-первых, потратить на сборы как можно меньше средств, во-вторых, дитятко по итогу должно выглядеть «не хуже других». Задача! А если в семье не один ребёнок?

Дорогие читатели, давайте вместе посчитаем, сколько потратит среднестатистическая семья на сборы в школу двоих детей - мальчиков, один из которых, к примеру, ученик седьмого класса, второй - первоклассник.

Первым делом - список

Прежде чем штурмовать торговые центры, предлагаю провести ревизию в шкафах ваших детей. Думаю, если не одежду, то оставшиеся с прошлого учебного года канцелярские принадлежности в виде ручек, карандашей, тетрадей вы точно найдёте - какая-никакая, а экономия.

Также не вижу смысла ежегодно покупать детям мешки для обуви и школьные рюкзаки. Но здесь действует важное правило: рюкзак должен быть с ортопедической спинкой, со светоотражающими элементами, содержать информацию о стране-производителе и знаки качества. Такой портфель будет стоить дороже, однако оправдает свою стоимость сполна, прослужив два, а то и три года.

Проверьте наличие футболок, которые ещё имеют надлежащий вид. Их вполне можно надевать на уроки физкультуры, чего не скажешь о спортивных и школьных брюках. Как правило, к концу учебного года они годны разве что только для поездок за город.

Итак, составляем список вещей, которые точно нужно купить:

• рубашки (от трёх до пяти);

• брюки (три штуки);

• ботинки (туфли) как сменную обувь;

• кроссовки на физкультуру;

• первая обувь;

• футболки (если всё же прошлогодние поизносились);

• жилетка (нововведение этого года);

• рюкзак;

• канцтовары.

Фото avatars.mds.yandex.net.

Вперёд, по магазинам!

Оттолкнувшись от списка, составляем «маршрут следования» от одного торгового центра до другого, предварительно проштудировав в приложениях магазинов информацию о действующих скидках и акциях.

Многие родители закупку начинают не раньше августа, потому что летом дети стремительно растут. Возможно, их экономия была бы более значительной, если бы одежду они покупали не в сезон. Впрочем, это правило касается в основном верхней одежды.

В последние годы в школах вводится строгий дресс-код, исходя из которого при покупке школьной одежды отдаётся предпочтение определённому цвету и фасону. Я считаю это большим плюсом. Во-первых, все ребята внешне становятся равны между собой. Во-вторых, школьная форма дисциплинирует. В-третьих, это экономит время и деньги родителей. Судите сами: найдя рубашку и брюки нужного размера, цвета и фасона, смело можно взять ещё пару-тройку точно таких же.

Особое внимание уделяем обуви. В самой дешёвой детские ноги будут потеть и уставать, однако и дорогая не всегда является суперправильной (чаще переплачиваешь только за бренд).

Фото aleksmarket.ru.

Следующая «станция» - «Канцтоварная»!

Эх, если бы в нашем детстве было такое изобилие тетрадей, ручек, альбомов и прочих канцелярских товаров! Однако здесь долго не рассуждаем: в помощь - выданный учителем список. Итоговая стоимость будет зависеть не столько от количества, сколько от «навороченности» письменных принадлежностей. Чтобы было дешевле, линейки, шариковые ручки, как и простые карандаши, покупаем упаковками.

В канцелярских же отделах можно приобрести рюкзак. Как его выбрать, смотрите выше.

Сводим кредит с дебетом

Ну что, посчитаем? Оговорюсь, что цены на товары взяты средние, потому что разные семьи на школьные расходы могут выделить разную сумму. У кого-то итоговая сумма будет больше, у кого-то - меньше.

Итак, старший ребёнок: три рубашки - по 700 рублей, трое брюк - по 1400 рублей, туфли на сменку - 2000 рублей, кроссовки - от 1500 рублей, первая обувь - 2000 рублей, две футболки - по 400 рублей, жилет - от 1500 рублей, рюкзак - 2000 рублей, канцтовары - 2000 рублей. Итого: 18 тысяч 100 рублей.

Младший: три рубашки - по 500 рублей, трое брюк - от 1200 рублей, туфли на сменку - 2000 рублей, первая обувь - 2000 рублей, кроссовки - от 1500 рублей, две футболки - от 200 рублей, жилет - от 1500 рублей, рюкзак - 2000 рублей, канцтовары - от 2000 рублей. Итого: 16 тысяч 500 рублей.

Не забываем приплюсовать ко всему вышеперечисленному деньги на рабочие тетради, стоимость которых варьируется в зависимости от класса. В данном случае к расходам на старшего ребёнка прибавим 1500 рублей, на младшего - 2500 рублей.

Что же получилось? 18100 + 1500 + 16500 + 2500 = 38600 рублей. Столько потратят родители, чтобы собрать двоих детей в школу.

Но и это не конечная цифра, ведь кому-то к школе нужно приобрести ещё и спортивную форму, верхнюю одежду. А если в семье не сыночки, а дочки? Всем известна любовь женского пола к прекрасному с самого юного возраста. Так что смело округляем получившуюся сумму до сорока тысяч рублей.

Что ж, как видим, дети сегодня обходятся родителям совсем не дёшево. Но разве это главное? Главное, чтобы они были здоровы и счастливы. А мы, родители, поможем им в этом. По крайней мере, очень постараемся.

Анастасия МАКСИМОВА.