Кукарский феномен. Искусствоведческий детектив

Период с 1917 по 1921 год был для России крайне непростым. Страна пережила две революции. На ее просторах полыхала Гражданская война. Заводы и фабрики лежали в разрухе. В городах люди голодали, а в деревнях господствовала продразверстка.

На таком фоне, казалось бы, трудно говорить о какой-то культурной жизни. Как верно заметил кировский историк Владимир Жаравин, с 1918 года речи быть не могло о развитии культуры в Вятской губернии, приходилось бороться за ее сохранение.

Однако, вопреки всем трудностям того времени, в 1919 году в уездном Советске открывается первая художественная выставка, показавшая провинциальным зрителям произведения вятских художников. За ней через год следует вторая, в которой принимают участие мастера кисти не только из Советска и Вятки, но и из Казани, а еще через год - третья, самая масштабная, с работами московских авангардистов.

Благодаря третьей выставке вятская коллекция живописи начала XX века и вышла на уровень столичных музеев, о чём на минувшей неделе писал «Вятский край». Впрочем, тогда мы так и оставили без ответа вопрос: как в это трудное для страны время стало возможным проведение художественных выставок? И не в Вятке, а в уездном Советске? Тут-то впору и рассказать о кукарском феномене.

Для просвещения народа

До начала 1918 года город Советск назывался слободой Кукаркой и входил в Яранский уезд как волостной центр. Только поселение это на рубеже XIX - XX веков по числу жителей превосходило Яранск. В Кукарке работали три начальных училища, женская гимназия и первая в Вятской губернии учительская семинария.

«Вообще же в Кукарке нет тех убогих лачужек, которыми наполнены уездные города, а многие дома по величине и архитектуре могли бы служить украшением губернскому городу», - написано в «Памятной книжке Вятской губернии на 1873 год».

Но главное, благодаря удачному расположению на слиянии реки Пижмы с Вяткой слобода была крупным центром губернской торговли. Ну а там, где процветала торговля, было и сословие, которое этой торговлей занималось, то есть купцы.

По воспоминаниям историка, этнографа и фольклориста Александра Мартынова (1823 - 1906 гг.), «крестьянин, торгующий на 50 - 100 тыс. рублей ассигнациями, здесь (в Кукарке. - Ред.) не редкость…».

Имена многих купцов, что жили и работали в этой «провинциальной слободе», были известны на всю Вятскую губернию: семейство пароходчиков Якимовых, братья Родигины, Сергей Лебедев с сыновьями и другие. Они были не только богатыми людьми, застроившими Кукарку каменными домами и храмами, но и щедрыми меценатами.

Сын Сергея Лебедева - Александр (1888 - 1937 гг.), благодаря хорошему образованию, полученному в Казани и Санкт-Петербурге, а также активному изучению и продвижению истории родного края, быстро стал видным деятелем губернского масштаба. Именно он в 1909 году основал в Кукарке образовательное общество. Оно было создано, как писали тогда, «в целях изучения Вятского края и распространения в населении научного образования».

Позднее, в 1919 году, при этой организации открылись общественная библиотека и музей (в 1921 году именно в нём проходила знаменитая передвижная выставка).

В числе членов-учредителей образовательного общества оказались представители известных купеческих фамилий Дмитрий Якимов и Пётр Носов (о них речь пойдёт ниже). Последний был к тому же библиотекарем общества.

Кукарское образовательное общество просуществовало до конца 1917 года и объединяло до 300 человек, живших не только в Кукарке, но и в губернском центре.

Под знаменем либерализма

Купечество в Российской империи было уникальным сословием. С одной стороны, из его недр вышли такие известные аристократические роды, как Демидовы, Строгановы и др., и, следовательно, оно в части своей было настроено монархически. А с другой стороны, представители купечества были недовольны сословными ограничениями и своим социальным статусом, что заставляло их поддерживать и финансировать революционные партии. К числу наиболее известных «спонсоров революции» относятся Савва Морозов и Сергей Рябушинский.

Эта двойственность прослеживается и в судьбах вятского купечества. И тут следует заметить, что основатели купеческих династий были, как правило, аполитичны, а вот их дети, получившие по меркам того времени хорошее образование, - более склонны к вольнодумству. Этот факт отмечает в своей книге, посвященной вятскому купечеству, известный кировский историк Михаил Судовиков. Так, орловский купец Александр Кузнецов был, по словам начальника Вятского губернского жандармского управления, человеком «крайне либерального образа мыслей» и водил знакомство с политическими ссыльными. А его дочь связала свою жизнь с революционным движением.

Не осталось в стороне от либерального поветрия и кукарское купечество. Оно с восторгом встретило Февральскую революцию 1917 года.

«Граждане! Сплотимся вокруг правительства (Временного. - Ред.) и обеспечим ему возможность осуществить свободу России в целостности и неприкосновенности до того великого дня, когда народ в лице избранного им Учредительного собрания станет у кормила государственного правления», - призывала 4 мая 1917 года со своей передовицы газета «Кукарская жизнь», которую возглавлял Пётр Носов, а издавал - Дмитрий Якимов.

«Близок великий день! - продолжала газета в июне 1917 года. - На красном знамени русского революционного народа было написано:

«Учредительное собрание». Ещё в 1905 году наши социа-листы надеялись, что царизм будет свергнут, а права народа утвердит Учредительное собрание… Сбылось. Всё пережили. Всё видим».

Вот в таком революционном бурлении прошел для кукарского купечества 1917 год. В этом же году Александр Лебедев оканчивает университет и возвращается на малую родину, где по должности начинает заниматься библиотеками, музеями, театрами, воскресными школами, народными университетами и т. п., а после Октябрьской революции становится заве­дующим отделом внешкольного образования губернского отдела народного образования.

Деятельность Кукарского образовательного общества в этот период приносится его основателями в жертву политическим страстям, на что в августе 1917 года указал один из его членов в заметке в газете «Кукарская жизнь». Однако интеллектуальный кружок, который сформировался в этом обществе, продолжил своё существование. Именно из него и проросли побеги художественных выставок 1919 - 1921 годов.

Случайная закономерность

Фото: Евгений Медведев

Почва для восприятия нового «революционного» искусства в Советске к 1919 году уже была подготовлена, и она оказалась более плодородной, чем в Вятке. Нужны были лишь сеятели. И они нашлись.

Среди инициаторов народного просвещения выступили два кукарских уроженца - Евгений Медведев (1891 - 1942 гг.) и Сергей Вшивцев (1885 - 1965 гг.). Первый из них получил образование в Варшавском политехническом институте и в Кукарском образовательном обществе отвечал за художественно-фотографическую секцию. С 1918 года Медведев был директором Советского уездного музея местного края, а в 1920-м организовал в Советске уездный музей искусства и старины.

Сергей Вшивцев получил художественное образование в Казани, а когда в 1916 году вернулся в Кукарку, то стал преподавать рисование в учительской семинарии (позднее - педагогическом училище), параллельно занимаясь творчеством. Во время обучения в Казани он свел знакомство со многими художниками. В числе таких знакомцев оказался и Николай Белянин (1888 - 1962 гг.).

Фото: Сергей Вшивцев

О последнем известно достаточно много, поскольку дожил он до 1962 года и к этому времени успел стать и заслуженным деятелем искусств РСФСР, и профессором. Но в 1917 году Белянин был совсем еще молодым человеком, хотя и успевшим четыре года проучиться в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге.

Волею случая в ноябре 1917 года Белянин оказался в Кукарке, где и поступил на работу учителем рисования в одно из образовательных учреждений. А вот версии о том, что это был за случай, различаются. По одной из них (романтической), Белянин дезертировал из рядов Красной гвардии накануне чистки подразделения от классово чуждых элементов и тайно добрался до Кукарки. По другой (официальной), он был комиссован по болезни из запасного пехотного полка, расквартированного в Вятке.

Оказавшись в одно время в одном месте, будучи знакомыми друг с другом, а также являясь натурами творческими и увлеченными, они образовали триумвират, благодаря которому Советск «переплюнул» Вятку по части культуры, а наши музеи стали владельцами богатой коллекции произведений русских авангардистов.

Сергей СМОЛИН.