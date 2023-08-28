Куда идут автобусы? Кировская область приобретёт автобусы для муниципалитетов

Не успели мы обсудить странное тестирование общественного транспорта, которое предприняли зампред областного правительства Алексей Жердев и глава кировской горадминистрации Вячеслав Симаков, как эта тема зазвучала вновь, и на совершенно ином уровне.

Сначала на прошлой неделе состоялось специальное заседание президиума Госсовета под председательством Президента РФ Владимира Путина, посвященное развитию общественного транспорта. А уже в понедельник эту тему поднял губернатор Кировской области на очередной оперативке.

В общем, кировчане и жители области, есть у нас для вас две новости. Как водится, одна из них - хорошая, а вторая… Впрочем, судите сами, какая она.

Новые автобусы пойдут в районы

Так уж повелось, что чиновники предпочитают говорить об успехах, которые целиком либо частично приписывают себе. Хотя о чём им ещё говорить? Ведь не будут же они на публику вещать о собственных неудачах, о бесполезной трате бюджетных средств и прочих провалах.

Вот так и на состоявшейся в понедельник оперативке губернатор области преподнес публике как очень большое достижение тот факт, что наш регион вошел в число 18 субъектов РФ, которым выделен казначейский кредит на обновление автобусного парка. На эти цели область получит 153 миллиона рублей.

- В Кирове мы значительно обновили в прошлом году, сейчас делаем упор на межрайонные перевозки, - сказал глава региона. - Ранее в этом году нам уже выделили почти 500 миллионов рублей на обновление автопарка в муниципалитетах.

Новые автобусы, которые ещё предстоит купить на заёмные средства, планируется направить в 35 муниципальных образований: Арбажский, Белохолуницкий, Верхнекамский, Верхошижемский, Вятскополянский, Даровской, Зуевский, Кикнурский, Кильмезский, Кирово-Чепецкий, Котельничский, Лебяжский, Лузский, Малмыжский, Мурашинский, Немский, Нолинский, Омутнинский, Опаринский, Оричевский, Орловский, Пижанский, Подосиновский, Санчурский, Слободской, Советский, Тужинский, Унинский, Уржумский, Фалёнский, Шабалинский, Юрьянский, Яранский районы, города - Вятские Поляны и Котельнич.

Заниматься приобретением и распределением новой техники будет областное министерство транспорта.

По идее, после этого сообщения должны были следовать, как это писалось в протоколах съездов и конференций КПСС, «бурные и продолжительные аплодисменты». Вот только ладошки сотрутся, если хлопать после каждого обещания со стороны чиновников из областного правительства. Хотя если всё же область получит эти деньги, купит на них автобусы и направит их именно в те муниципалитеты, список которых так долго зачитывал губернатор, то новость действительно будет хорошей. Для неё и аплодисментов не жаль.

Решать проблемы системно

Губернатор, говоря о выделении области денег на автобусы, конечно же, сослался на заседание президиума Госсовета и на те слова, что сказал там Владимир Путин, назвав развитие транспортной системы приоритетной задачей. Но краткость не всегда сестра таланта.

При обсуждении транспортной темы на федеральном уровне ставились не только вопросы пополнения и обновления автобусного парка. Речь шла также о развитии троллейбусных перевозок, расширении маршрутной сети общественного транспорта, увеличении заработных плат водителей и, кроме того, о транспортной доступности для малых городов и сельских поселений.

Честно говоря, складывается впечатление, что там, в Москве, читают «Вятский край». Ведь буквально на прошлой неделе газета уже поднимала все эти проблемы. Статья называлась «Едет, и ладно».

Но федеральный центр - на то и главный, что за множеством частностей он видит главное. Назвав общественный транспорт «более быстрым, доступным и экономичным», Владимир Путин подчеркнул, что он активно развивается и более востребован гражданами лишь там, где все его виды грамотно увязаны в единую и удобную систему. Примером тому президент назвал Москву.

А как же Киров? А у нас всё по-прежнему. Большинство маршрутов, как автобусных, так и троллейбусных, дублируют друг друга, а в некоторые уголки города можно добраться только пешком. Более того, расширять троллейбусную сеть городские чиновники даже не планируют, несмотря на все громкие слова о том, что они этим занимаются. И тому есть объяснение.

На одном из мероприятий, организованных областным правительством, я разговорился с зампредом правительства Алексеем Жердевым. Из его слов следует, что он не то чтобы против, но не считает приобретение новых троллейбусов и расширение контактной сети приоритетом развития кировского общественного транспорта. Зампред вообще полагает, что этот вид транспорта, так сказать, является анахронизмом.

А уж про разработку новой схемы движения городского общественного транспорта и говорить не приходится. Муниципальная власть не единожды пыталась это сделать, но каждый раз - без успеха. Только кучу бюджетных денег угрохали напрасно.

Ситуацию не контролируют

На оперативке у губернатора прозвучала и еще одна новость, имеющая непосредственное отношение к развитию автобусных перевозок. На нее, к сожалению, никто не обратил внимания, так как она не получила должного развития. А новость того заслуживает.

По информации Центра управления регионом, в четырёх муниципалитетах - Вятскополянском, Советском и Кумёнском районах, а также в областном центре - резко выросло количество жалоб на нарушение графика работы общественного транспорта. По мнению губернатора, это связано с тем, что люди возвращаются из отпусков, выходят на работу, а потому больше обращают внимание на то, как часто и в соответствии ли с графиком ходят автобусы. Глава региона поручил областному министерству транспорта «сегодня же» разобраться с этими проблемами. Вот только есть большое сомнение в том, что сотрудникам этого министерства выполнить такое поручение под силу.

Так, например, о прекращении с 1 сентября движения общественного транспорта между Кировом и Лебяжьем они узнали только из социальных сетей. Журналисты обратились к чиновникам за комментарием и получили ответ.

- В министерство транспорта Кировской области не поступало документов на расторжение контракта на пассажирские перевозки от ИП Чиликова. Данный перевозчик выполняет регулярные рейсы по маршруту Киров - Лебяжье, - пояснил начальник отдела организации дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности министерства транспорта Кировской области Алексей Алексеев.

Более того, Алексеев сообщил, что с ИП Чиликовым заключён контракт до 2026 года. Таким образом, по мнению чиновника, для паники нет никаких оснований.

Создается впечатление, что руководство минтранса просто спрятало голову в песок, прикрывшись договором на обслуживание маршрута Киров - Лебяжье, и не верит, что ИП Чиликов всерьез намерен его расторгнуть. А раз так, то и суетиться раньше времени чиновники не будут. Полностью по пословице «пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

И это лишь один пример того, как сотрудники минтранса решают проблемы междугороднего сообщения. А их, этих проблем, немало. До сих пор несколько райцентров области не имеют регулярного автобусного сообщения с Кировом. А потому встает закономерный вопрос: куда ушли те 500 миллионов рублей, выделением которых на обновление автопарка в муниципалитетах ранее похвалялся губернатор?

Скажи мне, кто твой друг…

Вообще, у вятской публики есть немало претензий к работе регионального министра транспорта Алексея Петрякова. Развитием общественного транспорта в Кирове и области он, по-видимому, не занимается.

В той же ситуации с прекращением работы перевозчика на маршруте Киров - Лебяжье он от комментариев уклонился, направив к журналистам одного из своих подчиненных.

Не почтил Петряков своим присутствием и обсуждение проблем развития общественного транспорта и путей их решения, которое прошло 9 августа в областной библио­теке имени А.И. Герцена по инициативе Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. Туда он направил своего заместителя Артёма Драчкова.

Так что правильно сказал один известный вятский блогер: «При таких подчинённых нынешнему губернатору и враги не нужны».

Сергей СМОЛИН.