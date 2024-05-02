Кубок «Уралхима» по робототехнике прошел в Кирово-Чепецке

ОБЩЕСТВО

02 мая 2024 150 0
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Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» поддержал проведение первых в Кирово-Чепецке соревнований по робототехнике.

 

Кубок на призы «Уралхима» состоялся в многопрофильном лицее, где уже больше 10 лет проходят занятия для начинающих изобретателей. Более 30 детей в возрасте от пяти до 18 лет боролись за победу в четырех номинациях. Они собирали роботов из конструктора, писали программу для автоматизированной техники, демонстрировали умения своих роботов на полосе препятствий.

 

Все участники получили сладкие призы от организаторов, а победители — кубки и дипломы.

 

Сергей Завьялов, руководитель направления по ОТиПБ филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат городской думы Кирово-Чепецка:

 

Сложно представить современный мир без роботов, а производство — без автоматизации промышленных процессов. Она положительно сказывается на производительности и безопасности труда, количестве и качестве выпускаемой продукции. Надеемся, что эти первые соревнования станут традиционными.

 

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