Кто такой Скобов?

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5 августа 2024 года на 76-м году жизни в городе Омутнинске скончался легендарный советский лыжник Юрий Георгиевич Скобов, заслуженный мастер спорта СССР, президент федерации лыжных гонок Кировской области, чемпион ХI зимних олимпийских игр 1972 года в Саппоро (Япония), серебряный призёр чемпионата мира 1974 года, четырёхкратный чемпион Советского Союза, первый чемпион Европы среди юниоров, выигравший этот титул во Франции в 1968 году, почётный гражданин городов Омутнинска и Кирова, награждённый за подвиги на снежных трассах медалью «За трудовую доблесть».

Лыжи - дух севера

В 70 - 80-е годы прошлого века массовый спорт в Кировской области достиг своего апогея. Все без исключения школьники занимались лёгкой атлетикой, гоняли на велосипедах, пинали футбольный мяч, играли в волейбол и баскетбол, ходили в походы, в тире занимались огневой подготовкой, зимой резались в хоккей… На груди у выпускников средней школы рядом с комсомольским значком сверкали спортивные: золотой значок ГТО или «Турист СССР». Но на первом месте среди всех видов спорта стояли лыжные гонки. Заснеженные просторы - это великий божий дар наших северных широт, а лыжи - дух севера.

Занятия лыжными гонками кардинально меняют не только образ жизни человека, но и всю структуру его поведения и даже сознание. Вот ты стоишь на старте. В горле застрял ком. Суета осталась позади. Словно издалека доносится голос судьи: «пять, четыре, три, две, одна…» И всё. Пошёл! Жизнь приходит в движение, сердце начинает трепетать, в крови заиграл адреналин, за спиной выросли крылья, в глазах - огонь, в ушах - звон позёмки, обжигающий ветер в лицо. Пёстрая лента лыжников, уходящая в даль. Впереди - подъёмы и спуски. Сначала пот появляется на лбу, потом тонкой струйкой он начинает стекать по спине. Иней на висках и бровях. Шелест лыж. Разгорячённое дыхание бегущих. Бешеное биение сердца. За спиной раздаётся хриплое «хоп!». И бег, бег, бег…

В первую очередь идёт борьба с самим собой, и за всё, что ты сделаешь или что не удастся сделать, отвечаешь сам. Это волшебный мир лыжных гонок, секции которых были открыты в те годы в каждом городе и в каждом селе Кировской области. Но доступ в этот тяжёлый вид спорта не так-то прост, несмотря на внешнюю кажущуюся простоту самого действа.

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Олимпийский чемпион ХI зимних Олимпийских игр по лыжным гонкам Юрий Скобов на дистанции.

Юрий Скобов

Звёзды на лыжном небосклоне зажигаются не часто, особенно это касается российской провинции. Для юных лыжников кумиром в 1970-е был талантливый лыжник из Омутнинска Юрий Скобов, имя которого гремело на весь мир. От тренеров частенько можно было услышать наставления своим воспитанникам: «Тренируйся! Не ленись - и будешь как Скобов!» Мне посчастливилось несколько раз видеть стремительный бег Юрия Георгиевича, когда сам активно занимался лыжными гонками. Мой рассказ - об этом отважном лыжнике.

Юрий Скобов родился 13 марта 1949 года в посёлке Климово Брянской области. В 1953 году его родители переехали на постоянное место жительства - в город Омутнинск Кировской области. В семь лет он впервые встал на самодельные деревянные лыжи. С девяти лет стал ходить с отцом в тайгу на охоту, отматывая за день по глубокому снегу по 30 - 40 километров. Силы и выносливости ему было не занимать. На физические данные юноши и на его увлечённость лыжами обратил внимание учитель физкультуры Владимир Докучаев, по совету которого Юра стал заниматься в детской спортивной школе.

Первым «настоящим» тренером Скобова стал мастер спорта по лыжным гонкам Геннадий Иванович Бабайлов. Они не жалели сил и времени, оттачивая технику бега на лыжах. Мир спорта захватил юношу с головой. Быстро он познакомился с такими понятиями, как «второе дыхание», «звёздочки в глазах», «голодание», «пик формы»… Многочасовые тренировки, первые старты и первые победы. Высокого роста, худощавый, на его теле отчётливо проступала каждая мышца, свидетельствуя о силе и выносливости.

Спортивная карьера Скобова была стремительной. В 1964 году 15-летний Юра стал чемпионом Кировской области. В 1966-м как бы играючи стал чемпионом СССР среди молодёжи на дистанциях пять и десять километров. В 1968 году пришла его первая крупная победа на международных соревнованиях: он стал чемпионом Европы среди юниоров во французском местечке Морез-ле-Руиз на дистанции 15 км и в эстафете. На следующий год Скобов повторил свой успех уже в Швеции, разгромив грозных скандинавов и преподав им урок русского бойцовского характера, мужества и безрассудства, от которого его новый тренер Вячеслав Георгиевич Ванеев частенько хватался за голову и принимал валидол. Для Скобова не было недостижимых вершин. Везде просматривались его лучшие человеческие качества: скромность, немногословность, трудолюбие, упорство, мужество и искреннее желание побеждать.

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Олимпийские чемпионы 1972 года в Саппоро: Вячеслав Веденин, Фёдор Симашев, Юрий Скобов и биатлонист Александр Тихонов (слева направо).

Олимпиада в Саппоро

1972 год - особая страница в спортивной карьере Юрия Скобова. Всё лето он пролечивал больную печень и ноющий коленный сустав. Успешно пройдены отборочные старты в составе сборной страны. И вот - олимпийский Саппоро. Лыжный стадион «Макоманай». В первой гонке на дистанции 30 километров Юрий занял 15-е место. стартовав вторым, до финиша дошёл «на зубах». Следующий старт на дистанции 15 километров он вновь стартует впереди сильнейшей группы и занимает довольно высокое пятое место. Завершающей программой у лыжников-гонщиков была эстафета 4 х 10 км, в которой решающую роль играют характер и психология спортсмена.

На свой первый этап ушёл советский лыжник Владимир Воронков, который передал эстафету Юрию Скобову третьим. Юрий с первых метров дистанции бросился за соперниками. Ему предстояло вновь сразиться на лыжне с великими скандинавами - олимпийским чемпио­ном норвежцем Полом Тюлдумом и чемпионом мира шведом Ларсом-Йёраном Ослундом. От одних только имён голова кругом идёт. Любой может дрогнуть и сдаться ещё до старта. Любой, но только не Скобов! Пламень честолюбия гонит его вперёд. У Скобова своя техника бега: не затяжное скольжение, а именно стремительный и азартный бег, пожирающий за каких-то 30 - 40 минут три килограмма «лишнего» веса. Глаза горят азартом, и… темп, темп, темп.

Своих грозных соперников-скандинавов Юра догнал на первом подъёме. Что дальше? А дальше началась тактическая борьба с хитрыми, лукавыми и опытными соперниками. Он обдумывает каждое своё движение: где удобней обойти, где можно ускориться, как не упасть на крутом спуске и сохранить силы для финишного рывка. Молодой, заводной и дерзкий Скобов взвинтил темп бега, непосильный для скандинавов. Он прорвался через их «ловушки» и передал эстафету первым. Скандинавы Тюлдум и Ослунд были посрамлены молодым советским лыжником, отчаянным вятским парнем с густыми курчавыми волосами.

Как финишировал, Юрий вспоминал с трудом, так как около трёх часов после гонки приходил в себя от огромного физического и нервного перенапряжения. Его товарищи по команде Фёдор Симашев и Вячеслав Веденин на третьем и четвёртом этапах эстафеты сохранили задел вятского лыжника и пересекли финишную ленту первыми, одержав тем самым фантастическую победу, о которой писали все газеты. Так великий неудачник и ярчайшая личность советского спорта лыжник Юрий Скобов завоевал в японском Саппоро свою заветную золотую олимпийскую медаль. Во всей красе он продемонстрировал природный талант лыжника-гонщика, силу воли, вятский характер, большое желание трудиться до седьмого пота через не могу и побеждать.

В этом весь Скобов! Он прекрасно знал, какой неимоверный труд стоит за каждой медалью, будь она золотой, серебряной или бронзовой. Нужно уметь терпеть на лыжне боль, выступать выше своих физических возможностей и сражаться так, что приходится падать от усталости за финишной чертой. Он каждый раз доказывал, что достоин высокого звания чемпиона.

В том же 1972 году Юрий выиграл первенство СССР на Празднике Севера в заполярном Мурманске в гонке на 15 и 30 километров. Победил с огромным преимуществом всех членов сборной СССР, не оставив им ни одного шанса на успех, и полторы минуты выиграл у самого Вячеслава Веденина. При этом разрыв от второго места выражался не долями секунды и не секундами, а минутами!

Последний раз я видел стремительный бег Юрия Скобова на международных соревнованиях «Кавголовские игры» в 1979 году. Он бежал любимую дистанцию 15 километров. На первом же подъёме при морозе минус 20 градусов шапочка летит в сторону. Копна непокорных чёрных волос, слипшихся на лбу, сразу же покрывается белым инеем. Тяжелейшие кавголовские «тягуны» он преодолевает на одном дыхании, не сбавляя темпа. Одних соперников обходит на подъёмах, других - на головокружительных спусках. Финиш. На этот раз Скобов не выиграл гонку, так как три года не тренировался со сборной страны и не ездил с ней на сборы. Но в любом случае он совершил очередной подвиг и подвёл невидимую черту под выступлением спортсменов на деревянных лыжах, на смену которым со следующего года пришли облегчённые и скоростные пластиковые лыжи на парафинах и порошках, а вместе с ними и современный «коньковый ход»…

Фото kultura-omut.ru.

Советский лыжник, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 1972 года.

Как закаляется характер

Иногда так бывает: на одного человека обрушится столько испытаний, что их с лихвой хватило бы на дюжину взрослых мужчин. О своих травмах и болезнях Скобов никому не рассказывал, хотя именно они многое могут поведать о характере спортсмена. Он много времени уделял кроссовой подготовке, велосипедному спорту, плаванию и биатлону. Однажды даже выиграл контрольную тренировку у сборной страны по летнему биатлону. Тренеры стали его приглашать перейти в биатлон, но Скобов остался верен лыжным гонкам. Если бы жизнь сложилась иначе, он точно бы добился высоких результатов и в других видах спорта. Почему? А потому, что он сам так выковал свой чемпионский характер.

Во время одной гонки Юрий неудачно упал и сломал два шейных позвонка. Медики и тренер запретили ему тренироваться и участвовать в соревнованиях, но дали понять, что если он не побежит через неделю «прикидку», то его исключат из сборной страны. Такого спортсмен допустить не мог. Ночь пролежал на вытяжке, а утром объявил, что дистанцию побежит. Из больницы сразу же уехал на соревнования и занял второе место, после чего месяц провёл на больничной койке.

Однажды Скобов бежал гонку с проколотым лыжной палкой коленным суставом, а до этого неделю тренировался в гипсе на одних руках. И всё-таки в Перекоп он приехал, разрезал гипс, втиснул ногу в ботинок и… бежал. Когда после гонки вытащил ногу из ботинка, тот был полон крови, так как швы разошлись. Но это ему сейчас было не так уж и важно, ведь победил же!

В 1968 году перед чемпионатом Европы летом произошла ещё одна страшная трагедия: Юрий упал с девятиметровой высоты на плотину и получил перелом обеих ног. «Всё! Спорт для тебя закончился! Ищи для себя занятие полегче!» - «успокоил» его хирург. Врач ещё не знал, что в больничной палате лежит не кто-нибудь, а сам Скобов! Юрий вопреки всякому здравому смыслу выбрал для себя особый и беспощадный метод лечения: дома взял ружьё, булку, кусок мяса и на две недели ушёл в тайгу с рюкзаком за спиной, превозмогая боль, голод, холод. И совершилось чудо. Из тайги он вернулся совершенно здоровым и преисполненным веры в себя. Его могучий организм выдержал испытания и победил болезнь. Вернувшись в сборную страны, Юрий в том же году стал чемпионом Европы во Франции.

В предолимпийском 1971 году во время сборов «на первом снегу» на Камчатке на крутом спуске он сильно ударился о дерево и вывихнул плечевой сустав, но в больницу ложиться не стал, отказался и от помощи врача, и от самой операции, а доктору ответил: «Вернусь к вам после Олимпиады». Отменная физическая подготовка и недюжинная воля помогали ему преодолеть все травмы и болезни. Так закаляется характер великого спортсмена. Своим личным примером Юрий Скобов доказал, что для человека в жизни нет ничего невозможного: стремление, трудолюбие, упорство обязательно приведут к желаемой мечте!

Фото cdn-m.sport24.ru.

Что такое спорт?

Традиции лыжных гонок сейчас продолжают внучки Юрия Скобова - Александра и Полина Скобовы, которые частенько занимают призовые места на областных соревнованиях, а на вопросы корреспондентов гордо отвечают, что они внучки олимпийца, поэтому не имеют права подводить известную фамилию. Они повторяют слова своего легендарного дедушки: «Если у тебя есть талант лыжника, то надо учиться пахать до седьмого пота. Далеко не каждый спортсмен способен выдерживать огромные физические нагрузки. Если же ты решил стать великим, то надо отбросить всё, поставить перед собой цель и идти к ней всю жизнь. Только так, и никак иначе».

13 марта, в день рождения Юрия Георгиевича Скобова, в его родном Омутнинске прошло первенство Кировской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек. Медали, грамоты и призы по традиции вручал победителям прославленный вятский лыжник, на которого стараются быть похожими сотни юных спортсменов.

Мы много говорим о спорте, а что же такое спорт, который, как магнитом, притягивает к себе людей всех возрастов? Страсть, лихачество, упрямство, желание самоутвердиться? Спорт - это самая эмоциональная человеческая деятельность. Спорт - это самое действенное средство в воспитании Человека с большой буквы. Спорт - это целеустремлённость, самодисциплина и аскетический образ жизни. Спорт указывает границы возможного и невозможного. Это желание «перепрыгнуть самого себя». Спорт учит красиво побеждать и достойно проигрывать. Спортсменами не рождаются, спортсменами становятся. Сегодня ты покорил одну вершину, завтра тебя ждут новые «призы», которых ещё нет в твоей копилке. Иди и не останавливайся на полпути. Убегай от соблазнов, стойко переноси насмешки друзей, которым непонятен твой аскетический образ жизни. Спорт - это движение длиною в жизнь. Спорт - это сплав молодости, силы, красоты, задора. Это жизнь по олимпийскому девизу «Citius, altius, fortius!» - «Быстрее, выше, сильнее!».

Самый гармоничный вид спорта из всех существующих на земле - это лыжные гонки, в которых есть всё: юношеский максимализм, разносторонняя физическая подготовка, зрелищность, готовность честно воевать против целого мира, умение рисковать и побеждать. Любите спорт, занимайтесь спортом, и он ответит вам взаимностью. Дорогу осилит идущий.

Анатолий Авдеев,

выпускник Института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта,

специалист в области спорта и лечебной физкультуры высшей квалификационной категории.