Кто «стрижёт купоны» с дорожников? Депутаты ОЗС разбирались в работе «Вятавтодора»

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Деятельность областного предприятия «Вятавтодор» в последнее время постоянно находится в центре внимания местной общественности. Кто только не пытался разобраться, что же там происходит на самом деле, - и Контрольно-счетная палата Кировской области, и Следственный комитет РФ, и профильное министерство, и депутаты регионального Законодательного собрания. Последние вообще с завидной регулярностью заслушивают отчеты руководства «Вятавтодора». Вот и на этой неделе вновь пригласили гендиректора предприятия на заседание комитета по промышленности и развитию инфраструктуры.

И некоторые аспекты работы предприятия можно назвать сенсационными.

Злокозненная иномарка

Нельзя сказать, что работа АО «Вятавтодор» до последнего времени не интересовала депутатов Заксобрания. Обострение внимания ОЗС к дорожному предприятию произошло в 2021 году, когда в области от кормушки отстранили «мусорного короля» Михаила Шихова. Тогда «Вятавтодор» закупил (взял в лизинг) мусоровозы «Мерседес», которые были переданы в аренду региональному оператору по обращению с ТКО компании «Куприт». Это было поставлено в вину дорожникам как непрофильная деятельность и напрасная трата денег.

Через проплаченные медиаресурсы Шихов повел настоящую войну с «Вятавтодором», в которой был активно замешан и депутат от Слободского избирательного округа Роман Титов (в то время - заместитель председателя Заксобрания).

И эта война не закончилась даже после смены областного руководства, когда к власти в регионе пришел Александр Соколов. Последний тут же поменял руководство «Вятавтодора», как и других областных «акционерок».

В октябре 2022 года губернатор назначил туда директором Дениса Ситникова, который до того работал в полиции и на новой должности совмещал исполнение обязанностей гендиректора «Вятавтодора» с депутатством в Кировской городской думе. Потом, уже в апреле 2023 года, его сменил Алексей Вепрев, успевший до своего назначения три месяца поруководить областным дорожным фондом, а ранее сделать карьеру в МУП «Гордормостстрой» (ГДМС).

Но смена руководства не снизила накал страстей вокруг «Вятавтодора». Вепрев, отработав в должности меньше трех месяцев, умудрился вляпаться в скандал. Как выяснили и оповестили о том всю область кировские блогеры, гендиректор Вепрев якобы для своих нужд приобрел новый автомобиль Kia Mohave стоимостью более восьми миллионов рублей.

«В июне дважды сообщалось о приобретении «Вятавтодором» дорожной техники, - написали блогеры. - Но новость о покупке шикарного автомобиля премиум-класса обошла стороной широкую общественность. Авось никто и не заметит? Но элитный Kia Mohave - это вовсе не трактор МТЗ с мульчерной косилкой. Это «исключительный для большого путешествия» внедорожник на семь мест… От приобретения внедорожника не остановило и декларируемое в СМИ снижение финансовых показателей «Вятавтодора». Ведь на уборке борщевика и мусора с остановок много не заработаешь. Особенно если все контракты на дорожное строительство передавать на субподряд».

Реакция вышла бурная, как от контакта пищевой соды с уксусной эссенцией. Возбудился даже губернатор Соколов, когда до него донесли этот факт. На еженедельном оперативном совещании, прошедшем десяток дней назад, он просто источал недовольство, разве что не исходил криком, не топал ногами, не бил кулаком по столу и не брызгал слюной.

- На прошлой неделе я узнал, что компания «Вятавтодор» купила себе дорогую иномарку, - негодовал Соколов. - В ситуации разбирался - подтвердилась. Я обращаюсь ко всем учреждениям, предприятиям, руководителям, органам власти и муниципалитетам: сейчас не время совершать такие траты и барствовать. Если есть лишние деньги, их нужно вкладывать в экономику области или в помощь нашим ребятам, которые сражаются на СВО. На первый случай - дисциплинарное взыскание, руководитель «Вятавтодора» пересажен на отечественную машину. Если будут ещё подобные случаи - будем увольнять.

Под микроскопом у общественника

Разжигание скандала с покупкой дорогой иномарки кое-кто связал с происками прежнего руководства «Вятавтодора». Так это или нет, не нам судить. Но в последнее время в борьбу против Алексея Вепрева включился помощник депутата Государственной думы РФ Марии Бутиной, руководитель региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог при Общественной палате Кировской области Константин Ситчихин.

Сначала он написал, что деньги на приобретение дорогого внедорожника Вепрев нашел за счет снижения заработной платы сотрудников «Вятавтодора». Потом сделал достоянием гласности имеющийся якобы у гендиректора конфликт с начальниками дорожно-эксплуатационных участков (ДЭП) в районах.

«Часть руководителей районных ДЭП решили сопротивляться решениям руководства, так Вепрев, долго не думая, предложил им написать заявление по собственному...» - сообщил он на своей странице в телеграме.

Следом Ситчихин поведал о ликвидации в семи районах области (Котельнич, Даровской, Луза, Советск, Слободской, Афанасьево и Омутнинск) асфальтобетонных заводов и о продаже их оборудования по цене металлолома.

«Получается, Луза и Афанасьево асфальт для районных дорог и ямочного ремонта перестанут производить, им придётся возить за 100 км, - написал общественник. - Котельничский, Даровской, Слободской, Советский районы под обслуживание и ремонт заберёт СУ-43… Ряд источников не раз говорили о тёплых отношениях Вепрева Алексея и руководства СУ-43, проверим».

И всё это Ситчихин вывалил на суд общественности в июле текущего года.

Закончили с прибылью

Как бы то ни было, информационный фон вокруг главного областного дорожного предприятия сложился тяжелый. А потому интерес депутатов Заксобрания к его деятельности обострился. Но доклад Вепрева, зачитанный 19 июля на заседании комитета ОЗС по промышленности и развитию инфраструктуры, их озабоченность не снял. Хотя сам руководитель «Вятавтодора» сделал всё возможное, чтобы доказать обратное.

Так, по его словам, в 2022 году «Вятавтодор» получил 12 с лишним миллиардов рублей, а сам исполнил подрядов на сумму более восьми миллиардов. При этом в субподряд было отдано контрактов всего на 2,5 миллиарда. Основным субподрядчиком был «Энерготранс-С» (1,2 миллиарда). Дорожники построили и отремонтировали 328 километров путей сообщения, на обслуживании находится более 12 тысяч километров дорог.

За обслуживанием и ремонтом трасс, как сообщил Вепрев, следило десять дорожных управлений (филиалов) и 29 участков в районах и округах Кировской области. В них насчитывается 1787 работников.

У «Вятавтодора» есть свои асфальтобетонные заводы, обеспечивающие его потребность в асфальтобетонной смеси. А в ближайшие три года построят еще три завода. И это, следуя логике Вепрева, опровергает «наезд» на предприятие со стороны Константина Ситчихина.

С финансовыми показателями, по информации гендиректора «Вятавтодора», в прошлом году также всё сложилось хорошо. Выручка за год составила более восьми миллиардов рублей с ростом в 54 процента по сравнению с 2021 годом. Чистая прибыль - 133 миллиона рублей.

Есть у «Вятавтодора» и хороший финансовый задел на этот год: он уже получил более 14 миллиардов рублей из бюджета.

Таким образом, как следует из слов Вепрева, с основным видом деятельности у дорожников всё в порядке. Но в том-то и «фишка», что все проблемы «Вятавтодора» связаны не с ним, а с побочными занятиями предприятия. Это подтвердил и аудитор Контрольно-счётной палаты (КСП) Кировской области Евгений Сунцов, а вслед за ним и депутаты.

Уши «команды Соколова»

Дорожные работы - один из самых прибыльных в России видов деятельности. А потому за счет госпредприятий, которые работают в этой сфере, решаются задачи, часто весьма далекие от ремонта и строи­тельства дорожной инфраструктуры. Так всегда было и с «Вятавтодором». При экс-губернаторе Кировской области Никите Белых, например, дорожники помогали транспортом аэропорту Победилово. И такая «помощь» существенно сказывалась на снижении финансовых результатов.

Хотя привлечение «Вятавтодора» в сферу вывоза мусора оказалось удачным для него. По словам Вепрева, контракты с «Купритом» дали предприя­тию 90 миллионов чистой прибыли. Но от «денежного» вида работ в этом году дорожники отказались «как от непрофильного».

И тут следует заметить, что такой отказ от прибыльных контрактов противоречит не просто экономической целесообразности, но и здравому смыслу. Этот шаг можно объяснить лишь политическими мотивами, на что и обратили внимание депутаты в ходе обсуждения доклада Вепрева. Тем более что всё это происходит на фоне сомнительных расходов, которые приносят предприятию убытки.

По словам аудитора КСП Евгения Сунцова, три принадлежащие «Вятавтодору» достаточно дорогие и комфортабельные иномарки используются правительством Кировской области, хотя затраты на их содержание несет дорожное предприятие.

КСП также отметила, что в «Вятавтодоре» имеется пять «подснежников», то есть людей, которые там числятся и получают немалую заработную плату, но работают в другом месте (в министерстве транспорта и подведомственных ему учреждениях).

Знает ли обо всём этом Вепрев? Не может не знать. Но раз он всё это терпит, то, значит, так ему приказало вышестоящее начальство. Да и мотивы покупки скандального внедорожника «Киа» Вепрев не смог (а точнее сказать, не захотел) объяснить. Поэтому уши «команды Соколова» (а региональный министр транспорта Алексей Петряков, как ни крути, ставленник губернатора) в этой неприглядной истории торчат чуть ли не из всех щелей. С такой «опекой» будет немудрено, если «Вятавтодор» окажется в глубокой финансовой яме.

Сергей СМОЛИН.