Кто нас лечит? Ваше мнение!

На заседании правительства Кировской области первый зампред Дмитрий Курдюмов доложил о модернизации первичного звена здравоохранения.

По его словам, в программе участвуют все 42 медицинские организации региона, а это более 2000 структурных подразделений. Средства федерального бюджета выделяются в полном объёме.

Программа реализуется по пяти основным направлениям от строительства до поставки «тяжелого» оборудования и санитарного транспорта.

И в этом докладе не упоминается как направление решение проблемы кадрового голода системы здравоохранения области.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Что важнее для здравоохранения, ремонт поликлиники или наличие в ней врачей?

- Необходимо и решение проблемы кадров, и техническое перевооружение.

- Врачи важнее – крашеные стены и сложные аппараты людей не вылечат.

- В современные медучреждения врачи сами придут работать.

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Кировстат констатирует факт: цена квадратного метра жилья в Кировской области увеличилась как на первичном, так и на вторичном рынках.

По данным Кировстата, во втором квартале 2023 года цены на квартиры в новостройках выросли на 2,4% в сравнении с предыдущим кварталом, а на вторичном рынке — на 1,9%.

Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках региона на конец второго квартала 2023 года составила 90 тыс. 866 рублей. На вторичном рынке «квадрат» стоил 70 тыс. 472 рубля.

Рост цен во втором квартале текущего года наблюдался во всех регионах ПФО. Больше всего подорожала стоимость квартир в новостройках Чувашии (на 4,7%) и Республике Марий Эл (на 4%). Максимальными цены на квартиры продолжают оставаться в новостройках и на вторичном рынке жилья в Татарстане.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Считаете ли вы доступной покупку жилья в Кировской области?

- Да, цены разумны для инвестиций в недвижимость – 14 голосов (14,4%)

- Да, затянув пояс, можно купить квартиру в ипотеку – 33 голоса (34,0%)

- Нет, с моими доходами мне не дают ипотеку – 31 голос (32,0%)

- Нет, я предпочитаю арендовать жилье – 19 голосов (19,6%)

Статью «Что нам стоит дом построить?» читайте в субботнем номере «Вятского края».