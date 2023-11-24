Кто как управляет? Ваше мнение!

ОБЩЕСТВО

24 ноября 2023 91 0
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Фото: zwezda.su

 

Кировская Госжилинспекция сообщила, что в этом году с началом отопительного сезона все жилые многоквартирные дома своевременно начали получать тепло. Как говорил Виктор Черномырдин, «никогда такого не было и вот опять…»

 

Впрочем, подавать тепло начали везде, но далеко не все потребители оказались готовы его принять. В основном это относится к домам, которые управляются тремя компаниями, считающимися проблемными вот уже который год.

 

По словам начальника ГЖИ Алены Дудниковой, инспекция никак не может найти способ заставить их выполнять свои обязательства перед жильцами. И этот вывод очень не понравился губернатору Кировской области.

 

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

 

Способна ли Госжилинспекция влиять на качество работы управляющих компаний?

 

- Да, и это ее прямая обязанность

 

- Нет, «управляйки» работают как хотят

 

- Я не знаю, чем занимается Госжилинспекция

 

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

 

Подведем итоги предыдущего опроса.

 

 

Дирекция благоустройства г. Кирова разделила территорию города между пятью подрядчиками, взявшимися содержать дороги в приближающемся 2024 году.

 

Общая стоимость муниципальных контрактов по содержанию городских улиц в течение года составит более 1,6 млрд рублей. В перечень работ традиционно входят уборка проезжих частей, тротуаров и газонов. Кроме того, в контракты включены 11 новых видов работ, среди которых улучшение покрытия грунтовых и асфальтовых дорог, озеленение, безопасность дорожного движения.

 

Испытанием для дорожников традиционно станет зима с непредсказуемыми снегопадами и оттепелями. К слову, значительно (до 960 тысяч кубометров) увеличены объёмы вывоза снега.

 

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

 

Справятся ли подрядчики с содержанием дорог этой зимой?

 

- Да, теперь за ними строго следит губернатор – 21 голос (21,9%)

 

- Нет, как и ни в один из предыдущих годов – 47 голосов (49,0%)

 

- Всё будет зависит от погоды – 28 голосов (29,2%)

 

Статью «Заметает зима всё, что было…» читайте в субботнем номере «Вятского края».

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Способна ли Госжилинспекция влиять на качество работы управляющих компаний?