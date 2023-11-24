Кто как управляет? Ваше мнение!

Фото: zwezda.su

Кировская Госжилинспекция сообщила, что в этом году с началом отопительного сезона все жилые многоквартирные дома своевременно начали получать тепло. Как говорил Виктор Черномырдин, «никогда такого не было и вот опять…»

Впрочем, подавать тепло начали везде, но далеко не все потребители оказались готовы его принять. В основном это относится к домам, которые управляются тремя компаниями, считающимися проблемными вот уже который год.

По словам начальника ГЖИ Алены Дудниковой, инспекция никак не может найти способ заставить их выполнять свои обязательства перед жильцами. И этот вывод очень не понравился губернатору Кировской области.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Способна ли Госжилинспекция влиять на качество работы управляющих компаний?

- Да, и это ее прямая обязанность

- Нет, «управляйки» работают как хотят

- Я не знаю, чем занимается Госжилинспекция

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Дирекция благоустройства г. Кирова разделила территорию города между пятью подрядчиками, взявшимися содержать дороги в приближающемся 2024 году.

Общая стоимость муниципальных контрактов по содержанию городских улиц в течение года составит более 1,6 млрд рублей. В перечень работ традиционно входят уборка проезжих частей, тротуаров и газонов. Кроме того, в контракты включены 11 новых видов работ, среди которых улучшение покрытия грунтовых и асфальтовых дорог, озеленение, безопасность дорожного движения.

Испытанием для дорожников традиционно станет зима с непредсказуемыми снегопадами и оттепелями. К слову, значительно (до 960 тысяч кубометров) увеличены объёмы вывоза снега.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Справятся ли подрядчики с содержанием дорог этой зимой?

- Да, теперь за ними строго следит губернатор – 21 голос (21,9%)

- Нет, как и ни в один из предыдущих годов – 47 голосов (49,0%)

- Всё будет зависит от погоды – 28 голосов (29,2%)

Статью «Заметает зима всё, что было…» читайте в субботнем номере «Вятского края».