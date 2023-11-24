Кто как управляет? Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: zwezda.su
Кировская Госжилинспекция сообщила, что в этом году с началом отопительного сезона все жилые многоквартирные дома своевременно начали получать тепло. Как говорил Виктор Черномырдин, «никогда такого не было и вот опять…»
Впрочем, подавать тепло начали везде, но далеко не все потребители оказались готовы его принять. В основном это относится к домам, которые управляются тремя компаниями, считающимися проблемными вот уже который год.
По словам начальника ГЖИ Алены Дудниковой, инспекция никак не может найти способ заставить их выполнять свои обязательства перед жильцами. И этот вывод очень не понравился губернатору Кировской области.
«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос
Способна ли Госжилинспекция влиять на качество работы управляющих компаний?
- Да, и это ее прямая обязанность
- Нет, «управляйки» работают как хотят
- Я не знаю, чем занимается Госжилинспекция
Голосуйте на сайте «Вятского края»!
Подведем итоги предыдущего опроса.
Дирекция благоустройства г. Кирова разделила территорию города между пятью подрядчиками, взявшимися содержать дороги в приближающемся 2024 году.
Общая стоимость муниципальных контрактов по содержанию городских улиц в течение года составит более 1,6 млрд рублей. В перечень работ традиционно входят уборка проезжих частей, тротуаров и газонов. Кроме того, в контракты включены 11 новых видов работ, среди которых улучшение покрытия грунтовых и асфальтовых дорог, озеленение, безопасность дорожного движения.
Испытанием для дорожников традиционно станет зима с непредсказуемыми снегопадами и оттепелями. К слову, значительно (до 960 тысяч кубометров) увеличены объёмы вывоза снега.
«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос
Справятся ли подрядчики с содержанием дорог этой зимой?
- Да, теперь за ними строго следит губернатор – 21 голос (21,9%)
- Нет, как и ни в один из предыдущих годов – 47 голосов (49,0%)
- Всё будет зависит от погоды – 28 голосов (29,2%)
Статью «Заметает зима всё, что было…» читайте в субботнем номере «Вятского края».
Оставить свой комментарий
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.