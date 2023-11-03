Кто главный по мусору? Ваше мнение!

Мы ежемесячно платим за обращение с твердыми коммунальными отходами – за вывоз мусора из контейнеров у дома. И, закономерно, ожидаем получить за эти деньги качественную услугу.

Простому обывателю в принципе всё равно, какая именно организация занимается его коммунальными отходами, и тем более ему не важно, как фамилия руководителя этой организации. Но безразличие заканчивается ровно в тот момент, когда мусор третий день вываливается из переполненного контейнера.

Благодаря мощной информационной волне, прокатившейся в январе 2021 года, кировчане запомнили, что в случае «мусорного коллапса» претензии предъявлять надо к АО «Куприт» - оператору обращения с ТКО в Кировской области. Прошло уже почти три года. Жалобы на мусорные кучи не прекращаются.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Справляется ли АО «Куприт» с вывозом мусора?

- Да, мусоровозы работают четко по графику.

- Нет, контейнеры постоянно переполнены.

- После их работы много мусора остается на площадке.

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Подведем итоги предыдущего опроса.

В поселке Уни в рамках «Дорожного миллиарда» продолжаются работы по капитальному ремонту улицы Партизанской. Вопрос по асфальтированию дороги на самой пыльной улице районного центра был крайне актуальным в течение многих лет.

Как сообщает местная администрация, средства на асфальтирование улицы выделили из областного бюджета, работы по ремонту подрядная организация АО «Вятавтодор» проводит согласно проектно-сметной документации.

Однако очевидцы сообщают, что 24 октября подрядчик не прекратил работы с началом дождя и продолжил укладку асфальта прямо в грязь. Неудивительно, ведь капремонт должны закончить 31 октября.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Может ли подрядчик укладывать асфальт под дождем прямо в грязь?

- Нет, это грубое нарушение технологии – 40 голос (50,6%)

- Да, если поджимают сроки окончания работ – 19 голос (24,1%)

- Всё равно весной асфальт сойдет со снегом – 20 голос (25,3%)

Статью «В угоду спешке» читайте в субботнем номере «Вятского края».