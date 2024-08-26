Кто более матери-истории ценен?

Источник: Центр города Слободской. centr-goroda.ru

Уроженец Слободского, знаменосец Победы Григорий Булатов, спустя годы после своей смерти снискал признание (как минимум, на малой родине) и уважение земляков. Благодаря краеведческим изысканиям и публикациям Э.И. Пэмы, С.П. Серкина, нам теперь известно много правды о подвиге Григория Петровича и о его непростой судьбе.

В 2004 году останки героя с воинскими почестями были перезахоронены на Аллее Почета Трофимовского кладбища. На новой могиле установлен надгробный памятник. В 2015 году в парке Победы в Кирове был открыт памятник нашему земляку. Это бронзовая статуя высотой два с половиной метра, изображающая солдата-разведчика в плащ-палатке с автоматом ППШ в руках и с орденами на груди.

В конце июля неожиданно прозвучала новость об установке памятника Г.П. Булатову и в Слободском. Этот вопрос обсуждался на заседании художественного совета при администрации города. В 2025 году будет отмечаться 80-летие Великой Победы и исполнится 100 лет со дня рождения нашего героя. Повод, действительно, более чем достойный.

Были рассмотрены эскизы будущего памятника, подготовленные скульптором Л.Д. Леденцовой. В сообщении городских властей говорится: «В предложенном эскизе невозможно обеспечить сходство внешности. Скульптор Леденцова пояснила, что хотела изобразить героя молодым (каким он и был, когда совершал свой подвиг), с настроением «молодой энергии», может быть «даже дерзким». Также предложено два варианта флага в руках знаменосца. Сам памятник планируется выполнить из бронзы, постамент - из гранита».

Прекрасная идея и отличное начинание. Согласитесь, не менее важен момент выбора места для установки такого изваяния. По мнению членов художественного совета, территория у Вечного огня уже перенасыщена и для нового памятника такого уровня места здесь не найдется. В качестве варианта администрация города Слободского назвала сквер перед многоквартирным домом № 115 на улице Советской.

Сейчас это заросший кустарником и деревьями клочок городского пространства на центральной улице, который хочется поскорее обойти стороной. При большом количестве реализованных проектов благоустройства ни у местных жителей, ни у властей до этого места так и не дошли руки. Вот вроде бы и нашелся прекрасный повод навести порядок и вдохнуть в общественное пространство вторую жизнь. Место-то, согласитесь, отличное! Но есть пара моментов.

Во-первых, здесь до сих пор стоит памятник В.И. Ленину. Да, третий по счёту в городе Слободском. Да, в разрушающемся состоянии и заросший кустарником. Причём так сильно, что лик вождя мирового пролетариата с трудом можно рассмотреть, даже подойдя к статуе максимально близко. Кто в этом виноват: городские власти или здравствующие преемники идей коммунизма? Какая разница. Кто сделает красиво - вот открытый вопрос.

Второе, что непонятно в этом хорошем начинании: за чей счет предлагается сделать доброе дело? Администрация города Слободского не скрывает, что денег на эти цели пока нет. Она лишь сообщила, что скульптор Л.Д. Леденцова оценит стоимость работ, администрация города составит план благоустройства сквера и появится цифра средств, которые необходимо будет собрать для дальнейшей реализации проекта. Еще говорится, что будет открыт счет и объявлен сбор средств на изготовление и установку памятника Г.П. Булатову.

Вы спросите: «А что с Владимиром Ильичом? Куда его с насиженного места?» Приговор Ульянову-Ленину зачитала (точнее, написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте») глава города Слободского Ирина Желвакова: «В центре сквера находится памятник В.И. Ленину в очень неудовлетворительном состоянии. Решения о демонтаже того, что осталось от памятника, уже принимались дважды, но не были воплощены в жизнь. Теперь необходимо будет это сделать. Это уже даже вопрос безопасности. И это точно не борьба с советским наследием, как могут истолковать некоторые люди. Знаток истории родного города Татьяна Михайловна Долматова сообщила, что этот практически разрушенный памятник раньше выглядел точно так же, как находящийся у административного здания на ул. Советская, 86. Кстати, оба памятника В.И. Ленину, расположенные на ул. Советская, находятся в хорошей форме».

Когда конкретно памятник будет снесен, глава города не сообщила. Здесь стоит вспомнить, что в 2014 году пьяная молодежь разрушила памятник Ленину на центральной площади Слободского. Тогда в авральном режиме в течение суток, казалось бы безвозвратно утраченный, памятник был восстановлен исключительно стараниями и благодаря энергии И.В. Желваковой, которая в тот момент занимала должность заместителя главы администрации по профилактике правонарушений и социальным вопросам. Откуда за десять лет такая перемена отношения к памяти вождя Октябрьской революции, в сообщениях властей не комментируется.

Инициатива градоначальницы с уничтожением статуи Ленина и установкой памятника Булатову бурно обсуждалась слобожанами. Некоторые жители города раскритиковали представленную скульптуру, выполненную в масштабе 1:100. Например, Наталья Плотникова в сообществе «Признавашки Слободской» написала: «Меня смущает концепция памятника. Ну не звенит душа, когда на него смотришь!»

А вот что думает о ситуации Марина Ивакина: «Конечно, сейчас, в таком запущенно-разрушенном состоянии, этот архитектурный объект трудно назвать памятником. Глядя на фото, понимаешь, что лучшее решение - это его демонтаж. Вот только осадок от созерцания этих развалин и уже от принятого наверняка решения по сносу неприятный. Снос памятника В.И. Ленину, который оказался никому не нужным, - это наше отношение к прошлому. На Трофимовском кладбище установлен очень достойный памятник и сделана площадка для отдания ему почестей. Многие проходят мимо с поклоном. Больше народной любви от установки памятника не станет. Вот только в очередной раз возникает вопрос: для чего затеяна эта дискуссия? Все объекты малых архитектурных форм находятся на балансе администрации города, следовательно, она и будет принимать решение».

Александр Куклин: «Памятник, безусловно, нужен. Но его надо поставить на более открытом месте при въезде в Слободской или у автостанции и, конечно, поработать над проектом памятника».

Открытость власти и желание обсуждать с народом начинания заслуживают уважения. Но прагматиков смущает вопрос отсутствия финансирования. История говорит, что установка памятников в областном центре обходится в копеечку, а сбор средств проходит долго и порой тяжело. В масштабах города Слободского сложность удваивается. Возможно, начиная подготовку общественного мнения, власть не открывает всех карт. Вдруг уже есть тайный меценат или спонсор на реализацию проекта. В любом случае увековечение памяти Г.П. Булатова - дело хорошее и нужное.

Илья Шубин.