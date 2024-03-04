Красна ли зима снегами? Ответ на этот вопрос искали в региональной Общественной палате

На прошлой неделе в Общественной палате Кировской области (ОПКО) прошло заседание экологической комиссии. Вышло оно необычным, так как поводом для него стало обнаружение активистами Народного фронта незаконного (с их точки зрения) снежного полигона рядом с Федяковским кладбищем.

Это заседание могло бы получиться весьма полемичным, ведь на него были приглашены представители министерства охраны окружающей среды, Роспотребнадзора и городской администрации, но, поскольку не пришли ни председатель комиссии Тамара Ашихмина, ни руководитель исполкома реготделения Народного фронта Валерия Черемисинова (член этой комиссии), оно таковым не стало.

Впрочем, отсутствие открытой дискуссии и атак на встречных курсах не сделало обсуждение вопроса снежных полигонов менее интересным.

Яко тать в нощи

Снежные полигоны, то есть места складирования вывезенного с территории города Кирова снега, периодически попадают в поле внимания вятской общественности. В прошлом году он размещался на свалке на Луганской, в этом году - у Федяковского кладбища.

О том, что рядом с деревнями Субботинцы и Новосёловщина кто-то сваливает снег с городских улиц, Народный фронт узнал от жителей этих населённых пунктов. Бдительные граждане даже подчеркнули, что все работы по разгрузке проходят тайно, по ночам, но при этом углядели, что на эту свалку тянется «нескончаемый поток КАМАЗов». Людей, которые обратились в Народный фронт, раздражает ночной шум от работающей техники. А ещё они боятся, что грязь с кировских улиц попадет в речку Якимиху, что протекает неподалеку, а также в грунтовые воды (многие из местных жителей пользуются водой из скважин).

Активисты Народного фронта не преминули убедиться в достоверности полученных сведений и выехали на этот полигон. Обнаружить его не составило труда, так как высота снежных валов на момент их приезда составляла порядка пяти метров, а площадь свалки они оценили в «два футбольных стадиона».

Общением с горадминистрацией «фронтовики» решили не заморачиваться, а по факту обнаружения «незаконного снежного полигона» обратились сразу в природоохранную прокуратуру.

Эта новость, благодаря региональным СМИ, падким в условиях дефицита новостей на любое сообщение, выходящее за рамки автомобильных ДТП и бытовой поножовщины, быстро разлетелась по интернету и стала достоянием общественности. Не могли не отреагировать на неё и в областной Общественной палате.

Всё в рамках закона

К чести общественников из ОПКО, они не стали с ходу раздувать скандал, а пригласили для обсуждения ситуации заинтересованные стороны. И прежде чем выносить обвинительный вердикт городским чиновникам, дали им слово.

Вот тут-то и выяснилось, что далеко не всё, о чём написал Народный фронт со слов местных жителей, правда.

Да, полигон существует. Да, туда везут снег с городских улиц. Вот только делается всё это совсем не тайно, не в ночи, а вполне себе легально.

Как сообщил замминистра охраны окружающей среды Кировской области Руслан Исупов, региональное природоохранное ведомство внимательно следит за тем, чтобы уборка городских улиц не наносила вред природе, в том числе рекам. Специалисты министерства внимательно следят, чтобы природоохранное законодательство не нарушалось. Поэтому сотрудники ведомства сразу же, как только стало известно о федяковском полигоне, проверили законность места складирования снега. И обнаружили, что эта свалка в декабре 2023 года была внесена городской администрацией в перечень официальных полигонов.

Слова Исупова подтвердил и заместитель начальника департамента городского хозяйства горадминистрации Николай Гнездов. В условиях нынешней многоснежной зимы необходимость в дополнительных площадях, куда можно вывозить снег, была крайне остра. При этом, по словам чиновника, место было выбрано с учётом предотвращения всех рисков для окружающей среды.

Однако и представитель министерства охраны окружающей среды, и городской чиновник согласились с тем, что данную площадку считать снежным полигоном можно лишь условно. Она не соответствует требованиям СанПиНа к подобного рода объектам. Но ведь и три других полигона, которые Народный фронт признал легальными, им также не вполне соответствуют.

Ущерб не подсчитан

По словам чиновников, для того, чтобы привести в полное соответствие с санитарными требованиями все площадки, куда вывозят снег с городских улиц, потребуется много денег, которых в кировском бюджете нет и не предусмотрено. Мероприятие получится не только очень затратным, но и технически непростым.

Есть, правда, в некоторых регионах России опыт утилизации снега через плавильные установки (заводы), но для городской казны они обернутся ещё дороже, чем оборудование снежных полигонов. Городская администрация даже посчитала примерную сумму необходимых средств, и она оказалась близка к десятку миллиардов рублей.

И всё же члены экологической комиссии ОПКО продолжают настаивать, чтобы горадминистрация переходила в части борьбы со снежными массами к «передовым технологиям», то есть к строительству снегоплавильных заводов.

Как напомнил член ОПКО Виталий Пересторонин, эта тема поднимается общественниками не первый год и каждый раз представители городской власти ссылаются на отсутствие финансов. Но экоактивисты, по словам Пересторонина, не успокоятся, пока не добьются своего.

И лишь член экокомиссии Леонид Перминов позволил себе усомниться в правильности таких требований. По его вполне здравому мнению, никто даже не удосужился подсчитать, какой вред экологии наносят снежные массы, вывезенные с улиц Кирова. Какова в них концентрация вредных веществ? Насколько она может повлиять на состояние воды в главной водной артерии - реке Вятка?

А без такого подсчета, можно сделать вывод из его слов, биться за передовые технологии в части утилизации снега - всё равно, что воевать с ветряными мельницами. Если вред минимальный, то и полигоны вполне сгодятся, а если он большой, то то­гда можно выходить с проблемой на региональный и даже федеральный уровень, где деньги есть.

Вот только голос Перминова оказался «гласом вопиющего в пустыне».

«Эта музыка будет вечной»

Во всей этой вялотекущей возне общественников-экологов из ОПКО и городских чиновников, которая продолжается уже не один год, нельзя не заметить характерные черты дискуссии каждой из сторон.

Экоактивисты решили, похоже, взять противника измором, каждый год заставляя чиновников оправдываться перед ними и разводить руками от собственного бессилия. В общем, действуют, как тот пьяный, что докопался до телеграфного столба: «Споём да споём».

Чиновники со своей стороны рвения и фантазии в деле поиска технических решений проблемы вообще не проявляют. Сказали им «рассмотреть возможность создания у нас снегоплавильного завода», так они взяли один из возможных вариантов, подсчитали, прослезились и доложили о своих изысканиях. Выйти за рамки этого решения и посмотреть другие аналоги они просто не сочли нужным.

С такими подходами обеих сторон это перетягивание каната по поводу снежных полигонов грозит стать вечным.

Сергей СМОЛИН.