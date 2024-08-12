Краеугольный камень. 110-й годовщине основания Кировского педагогического института посвящается

Фото Wikipedia.org/ Novingalina.

Этим летом Кировский педагогический институт имени В.И. Ленина, а позднее Вятский государственный гуманитарный университет, продолжай он существовать в виде самостоятельного учебного заведения, отметил бы свой юбилей - 110 лет со дня основания.

Институт всегда гордился своими выдающимися преподавателями и выпускниками. Многие из них получили признание не только в рамках Кировской области, но и всей нашей страны.

Так, каждому, кто интересуется культурой, известно имя выдающегося искусствоведа Виктора Владимировича Ванслова. А выпускника естественно-биологического факультета Павла Амфилохиевича Дрягина коллеги называли главным ихтиологом СССР. Выпускник исторического факультета Максим Петрович Коробейников прошёл Великую Отечественную войну и дослужился до генерала, а также получил известность как писатель.

Впрочем, и сегодня выпускников пединститута можно встретить во всех уголках нашей области и за её пределами. Многие из них - известные люди, достигшие высот каждый в своей сфере. Но все они с большой теплотой вспоминают свою Alma mater.

Вехи славной истории

История пединститута началась с того, что в 1913 году губернское земское собрание одобрило идею создания в Вятке института для подготовки преподавателей земских школ. 1 июля 1914 года состоялось открытие института. Но в то время такие учебные заведения не считались высшими, их выпускники получали звание учителей высших начальных училищ и не имели права преподавать в гимназиях.

16 ноября 1918 года Вятский губернский отдел народного образования, «рассмотрев отношение Совета Вятского педагогического института от 15 ноября с. г. за № 918, постановил: принимая во внимание, что Вятский учительский институт фактически перешёл на положение высшего учебного заведения с 1 сентября 1918 года и к этому сроку оказался же сорганизовавшимся высшим педагогическим учебным заведением, удовлетворить ходатайство совета педагогического института и считать институт с 1 сентября 1918 г. высшим педагогическим автономным учебным заведением, о чём известить Центральный Комиссариат народного просвещения и совет Вятского педагогического института».

Летом 1921 года состоялась встреча коллектива института с председателем ВЦИК М.И. Калининым. В 1922 году с личного согласия В.И. Ленина институту присвоено имя вождя революции.

В 1934 году в институте образованы факультеты исторический, физико-математический, русского языка и литературы, естествознания, географический. В связи с переименованием Вятки в Киров институт сменил название с Вятского на Кировский.

Значительным событием того времени для студентов и преподавателей института, да и для всех кировчан стало выступление в 1928 году в учебном заведении Владимира Маяковского.

В 1941 году институт был эвакуирован в Яранск и проработал там все военные годы.

В 1968 году институт награждён почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Уже после распада СССР, в 1995 году, Кировский государственный педагогический институт получил статус университета. И в таком своём качестве, успев отметить 100-летие, просуществовал до 2016 года, когда вошёл в состав Вятского государственного университета.

Химия, твист и Андрей Вознесенский

Фото журнал «Меркурий».

Тамара Ашихмина.

Студенческая жизнь - незабываемый период для каждого, кто был студентом. Если в школьные годы завершается детство, то в студенческие проходит юность. И в зрелом возрасте её вспоминаешь с ностальгией.

Доктор технических наук, профессор ВятГУ Тамара Ашихмина училась в Кировском пединституте с 1963 по 1968 год. Годы переломные, запоминающиеся. Хрущёвская «оттепель», «шестидесятники», полёт Юрия Гагарина, денежная реформа. Жить в это время молодёжи было интересно. Именно так его и запомнила Тамара Ашихмина.

- Мне повезло, что довелось учиться в нашем пединституте, ведь изначально я хотела поступать в политехнический. Мои одноклассницы ехали поступать в педагогический на химию, и мы все вместе пошли подавать документы сначала туда. А когда выяснилось, что я планирую поступать в другой вуз, то они меня просто уговорили. «Как ты там будешь одна, без нас», - сказали мне они. И я их послушала, - вспоминает Тамара Яковлевна. - Удивительно, что мы тогда все поступили, хотя конкурс был серьёзный - два с половиной или три человека на место. Химия в то время была популярна. А у нас в Богородскую школу как раз пришла молодая учительница химии, которая и нас, школьников, заразила своей любовью к этому предмету.

В институте мне посчастливилось учиться у замечательных учёных и педагогов в области химии и биологии. Запомнились занятия у наших методистов: Алексея Николаевича Ефремова, Евгения Александровича Шишкина и, конечно же, у заведующего кафедрой химии Сергея Алексеевича Запольского. Последнего мы все воспринимали как маститого учёного и считали его образцом преданности науке. Но больше всего обожали мы слушать лекции Игоря Моисеевича Каркалицкого, который вёл у нас биохимию.

Во время учёбы у нас были организованы различные практики. В июле-августе то в Коршик выезжали, то в другие места. Жили там месяцами вместе с преподавателями, познавая родную природу. До сих пор, когда в лесу слышу голоса птиц, вспоминаю эти выездные занятия.

А вообще подготовка учителей тогда велась не только как узких специалистов, но и как разносторонне развитых людей. У нас была возможность заниматься по различным специальностям, получать широкий круг знаний. Работал факультет общественных профессий, велись различные кружки. Например, я лично ходила в музыкальный, освоила аккордеон.

Были у нас и шофёрские курсы. Я их тоже закончила и уже на четвёртом курсе получила водительские права. Существование таких курсов не было какой-то прихотью руководства. Учителя, которые едут работать на село, должны уметь работать на технике - так тогда рассуждали. Поэтому многие наши мальчики получили навыки работы на тракторах и соответствующие права.

У нас даже обучение специальности киномеханика было, и мы получали соответствующие удостоверения.

Но эти годы я запомнила ещё и потому, что на студенческую стипендию (которая была невелика) я смогла приобрести многие подписные издания классиков мировой литературы. И сегодня, когда взгляд падает на книжную полку, где стоят эти собрания сочинений, я вспоминаю свою студенческую юность.

Поскольку сама я была не из Кирова, то жила в общежитии на улице Свободы. Все пять лет в одной комнате. Жили мы с моими соседками дружно, общим котлом - кто что из дома привезёт, то едим все вместе. А ещё сбрасывались со стипендий на питание. Нас даже называли коммуной.

Бурной у нас на факультете была и общественная жизнь. На первом курсе я была комсоргом группы, на втором - уже членом комитета комсомола, а на пятом стала секретарём комсомольской организации института. Так что вся общественная активность шла через нас.

Каждую неделю проходили комсомольские вечера с танцами. А поскольку для танцев нужен был ансамбль, то мы организовали такой. Сначала из ребят с физического факультета, потом его сменили математики, за ними физкультурники. Даже на инфаке (факультете иностранных языков - ред.) был создан эстрадный ансамбль, в котором играли одни девочки. И это был шикарный коллектив.

Исполняли наши музыканты и модный тогда твист, и другие танцевальные мелодии. И, нужно сказать, у них неплохо получалось, так как люди все были музыкально грамотные, и с музыкальным слухом у них всё было хорошо.

При мне началось стройотрядовское движение. Пришлось заниматься формированием строительных отрядов: подбирать в них ребят, учить их, назначать командиров и комиссаров. Тогда отряды работали по трём направлениям: собственно строительные, проводников в поездах дальнего следования и пионервожатых. В политехе этим занимался Николай Липатников, а у нас - Борис Глушков и Вася Лобастов.

Работа в комсомоле познакомила меня со многими людьми. Некоторых из них я до сих пор встречаю на кировских улицах - мы здороваемся, а иногда останавливаемся и вспоминаем студенческую жизнь.

Ну и, конечно, мимо нас, студентов, не проходило то, чем жила наша большая страна. Мы так же увлекались стихами молодых тогда поэтов Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко и других. Нас так же притягивала романтика исследования космоса. Мы так же танцевали твист, пели «А я еду за туманом», носили короткие юбки и туфли-лодочки.

Позвала целина

Фото zsko.ru.

Юрий Балыбердин.

Студенческая жизнь, особенно в советское время, была немыслима без стройотрядов (студенческих строительных отрядов - ССО). В каждом вузе, на каждом факультете был свой ССО. Были свои стройотряды и в Кировском «педе» (о них уже немного рассказала Тамара Ашихмина).

Во времена СССР попасть в стройотряд было не всегда просто. Принимали туда далеко не всех. Кандидаты проходили своеобразный отбор, при котором оценивались не только физические параметры и трудовые навыки, но и коммуникабельность, творческие способности, общественная активность.

Стройотряд давал не только и не столько возможность подзаработать. Тогда на материальную сторону обращали внимание гораздо меньше, чем сейчас. В стройотряд шли за романтикой.

О своей стройотрядовской жизни вспоминает выпускник исторического факультета Кировского пединститута, а ныне доктор исторических наук, директор Кировского областного краеведческого музея Юрий Балыбердин.

- Я поступил в институт в 1983 году. Ну а поскольку стал студентом сразу после школы, то уже через год меня призвали на службу в армию на два года. Но связь со своими однокурсниками я не терял и когда летом 1986 года пришёл из армии, то товарищи сразу же позвали меня в студенческий стройотряд «Победа». И я с удовольствием туда поехал.

Хочу сказать, что тот первый курс, на котором я начинал учёбу, состоял из замечательных ребят. Многие из них после вуза остались в профессии - стали учителями, директорами школ. Так, например, в 57-й школе сейчас директором Дмитрий Балашов, в 28-й (ныне лицей), - Николай Целищев, также директорствуют Владислав Даровской и Валерий Журавлёв. Эти выпускники истфака смогли реализовать себя на педагогическом поприще.

А я оканчивал институт уже не с ними, в 1990 году. Но совсем не жалею о том, что учился и закончил наш исторический факультет пединститута. Потом были аспирантура в Московском педагогическом государственном университете имени Ленина на кафедре истории России досоветского периода, защита кандидатской, а спустя какое-то время и докторской.

В родной вуз я вернулся сразу после окончания аспирантуры. Сначала был в должности старшего преподавателя, потом доцента, а затем и профессора кафедры отечественной истории.

Оглядываясь назад, я с теплотой вспоминаю свою стройотрядовскую юность. Я уже сказал, что продолжение своей учёбы я начал с поездки в строительный отряд и потом каждое лето ездил туда. Начинал рядовым бойцом, а закончил командиром отряда.

Нужно сказать, что тогда в институте было много стройотрядов. Только у нас, на истфаке, их было два - наш, «Победа», и «Ваганты». Таким образом, эту трудовую школу прошли многие выпускники нашего вуза.

Наш отряд работал на автомобильных дорогах. Сейчас, например, проезжая через реку Волосницу в Мурашинском районе, вижу - стоит мост, сделанный нашими руками, и на душе становится как-то теплее. За Кировом ещё сохранились укрепления путепроводов, также помнящие руки бойцов отряда «Победа». В Омутнинске мы работали. В общем, есть что вспомнить.

«Целина», как назывался тогда период работы в стройотряде, была для нас вместо отдыха. Там ковалась дружба, формировался характер, а когда по итогу получаешь заработанные деньги, то это не только приятно, тут гордость, что заработал ты их собственными руками.

Немного жаль, что в 90-е эта традиция на какое-то время прерывалась, но замечательно, что стройотрядовское движение снова возродилось. Сегодня работают и собственно строительные отряды, есть и сельхозотряды, и отряды сервиса, и отряды проводников, и медицинские. Движение вновь живёт. И я рад, что нынешние ребята не забывают своих предшественников. Я горд, что они мне в свое время доверили быть председателем правления Российских студенческих отрядов Кировской области. Я с удовольствием занимался этой общественной работой. Я и сейчас, не занимая этой должности, остаюсь в правлении данной организации и помогаю ей чем могу.

Нынешние ребята делают очень много хороших дел. Если раньше мы чем могли помогали местным жителям, то сегодня появилась новая замечательная традиция - «Снежный десант», когда зимой во время каникул студотрядовцы выезжают в районы области и помогают людям - чистят крыши, колют дрова. Во время таких выездов ребята общаются с местной молодёжью, школьниками, проводя в каком-то смысле профориентационную работу. Такие дела, я считаю, важны и полезны.

Патриот своего факультета

Фото vk.com/ruslanshow43.

Руслан Мамедов.

Кировский пединститут славен своими выпускниками. И прежде всего - учителями, которые работали и работают в школах области, несут поколениям вятских школьников «разумное, доброе, вечное».

Другие выпускники «педа» в новых российских реалиях выбрали путь, далёкий от полученной ими специальности. Один из них - известный кировский шоумен (как он сам себя называет) Руслан Мамедов, получивший образование на филологическом факультете пединститута.

- Я поступил на учёбу в 1989 году, а закончил её в 1998-м, спустя девять лет, - уточнил Руслан. - Сказалось то, что я рано завёл семью, и пришлось брать академический отпуск.

Несмотря на то, что моя нынешняя работа никак не связана с преподаванием, я был и остаюсь фанатом своего факультета. Я плоть от плоти его. Он воспитал во мне любовь к слову, к живому общению. И это сегодня сильно помогает мне в работе в качестве конферансье, ведущего различных мероприятий.

Перед каждым выступлением я готовлю что-то типа сценария, набрасываю, как сегодня говорится, скрипты, то есть то, о чём буду говорить. В процессе их подготовки очень важно понимать различие между письменной и разговорной речью. Тот, кто этого не понимает, пишет тексты, которые на слух воспринимаются очень тяжело. Меня же факультет научил пользоваться словом. Упрощать там, где необходимо, где-то воспользоваться синонимами, где-то расцветить текст эпитетами, сделать его более художественным. И когда люди слышат такой текст со сцены, то воспринимают его лучше.

К слову, филологическое образование помогает не только нам, творческим людям. Оно помогает достичь успеха, например, в бизнесе. Так, выпускниками филфака являются известные кировские предприниматели Андрей Маури и Сергей Редькин. Оба они успешны в деловой сфере. Как мне кажется, здесь не обошлось без умения пользоваться коммуникационными навыками, которые были в них заложены в процессе обучения. К тому же знание литературы делает человека ярче и интереснее, что также способствует налаживанию отношений с партнёрами и клиентами.

Педагогика - это работа не только с детьми, это работа с любым человеком с учётом его личности и психологии. Этому нас, как будущих преподавателей, учили. Такие навыки мне сегодня очень пригодились при работе с подчинёнными. В большинстве своём они молодые люди, но я понимаю, что у каждого своя индивидуальность, свои взгляды на жизнь, это помогает не рубить с плеча, а подходить к ним более гибко. Бог - штучный мастер, поэтому надо постараться разглядеть в человеке личность. А градация таких личностей позволяет подходить к их воспитанию индивидуально.

Я бы назвал филологическое образование полифоническим, так как оно посредством обращения к различным пластам литературы, идеям великих писателей позволяет воспринимать мир во всём его многообразии и даже несовершенстве, таким, каков он есть. Именно это образование заложило в нас основу для такого восприятия, дало возможность соответствовать окружающей действительности, а не пытаться вступить с ней в конфликт. Хотя пассионарному человеку оно позволит «не прогибаться под изменчивый мир», как пелось в одной известной песне.

Все наши знания, умения, навыки и даже многие черты личности были заложены в Кировском педагогическом институте имени Ленина. Сегодня мы произносим эти слова, как клятву.

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Разные люди, разные поколения, разная судьба, разные факультеты… Но всех их объединяет одно - любовь и уважение к вузу, в котором они учились. Они и сегодня с гордостью называют себя выпускниками Кировского педагогического института, а позднее - гуманитарного университета. И все они не прошли мимо нынешнего юбилея вуза, отметив его каждый по-своему.

И хотя сегодня Кировского пединститута как самостоятельного вуза нет, но всё чаще раздаются голоса, что его нужно возродить в прежнем качестве. Остаётся надеяться, что эти призывы будут услышаны, а институт продолжит свою славную историю.

Сергей СМОЛИН.