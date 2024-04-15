Космос в нашей жизни. 12 апреля - День космонавтики
ОБЩЕСТВО
12 апреля - День космонавтики. А много ли для Вселенной шестьдесят три «космических» года? Капля в море! А для человечества? Для человечества это целая эра. За шесть десятилетий мы настолько привыкли к ежеминутному присутствию в нашей жизни космоса, что даже не замечаем этого.
Думал ли Юрий Гагарин, что его соотечественники когда-нибудь не только смогут смотреть один-единственный советский телеканал, но и лёгким нажатием кнопки пульта выбирать, ко всему прочему, и зарубежные передачи?
Вот ещё пример: благодаря геолокации родители в курсе, где находится их ребёнок, а горожане - где сейчас стоит задерживающийся на маршруте автобус. А ещё мы можем без труда узнать, сколько километров прошли за день и какой проложили маршрут. И да простит нас Иван Сусанин, мы никогда не заблудимся в незнакомой местности, даже если это будет самый огромный мегаполис в мире, потому что путь домой нам укажет навигатор, «живущий» в нашем смартфоне.
За всё это тоже спасибо покорителям космоса и великому Гагарину!
Не знаю, мечтают ли современные дети полететь на Луну или Марс, но у меня такая мечта была, и я даже представляла, как лечу на ракете в далёкую галактику. Совсем как в фильме «Москва - Кассиопея».
Пусть мечтам не суждено было сбыться (одно упоминание о центрифуге по сей день вызывает у меня жуткое головокружение), но я по-прежнему с восхищением и трепетом всматриваюсь в ночное небо. Обожаю разглядывать созвездия, наблюдать, как сверкают в ночи звёзды. Вы замечали, что они обладают разными оттенками? Простоять так можно и полчаса, и час - вот когда появляется ощущение собственной ничтожности перед Вселенной.
Даже мой младший сын оценил эту космическую красоту. Каждый раз, когда приезжаем вечером в гости к родителям, особенно зимой, сын, выйдя из машины и взглянув на ночное небо, восклицает: «Мама, как красиво!» Да, в городе такого неба не увидишь.
Но всё-таки космос легонько коснулся и меня: мой папа родился 12 апреля, и, конечно, бабушка не могла не дать ему имя первого космонавта.
А вообще, «насущные» космические вопросы меня терзают всю жизнь. Какая она - Вселенная? Что там, за ней? Существуют ли где-то там другие разумные существа? Верю: ответы на эти и другие вопросы кто-нибудь когда-нибудь непременно найдёт.
С Днём космонавтики!
Н. КУЗНЕЦОВА.
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