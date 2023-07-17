Косить ­ не перекосить. Соколов провалил борьбу с борщевиком в Кировской области

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На очередной планёрке у губернатора Кировской области Александра Соколова был заслушан вопрос о промежуточных итогах борьбы с борщевиком. По итогам доклада, который представил региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Евгений Софронов, глава региона сделал вывод, что эффективность проведённых работ по искоренению сорняка составляет всего лишь 20 процентов. Фактически он признал провал кампании.

Напомним, что еще год назад Соколов обозначил уни­чтожение борщевика в числе приоритетов своей работы. Поэтому и взялись за него в этом году, казалось бы, обстоя­тельно.

На ликвидацию зарослей этого зловредного растения во всех районах области из регионального бюджета было выделено 32 млн. рублей. Работы должны провести в два этапа: первый, с 1 мая по 30 июня, и второй - с 1 июля по 30 сентября. Расчетная площадь плановых работ должна была составить 924 га.

По состоянию на 30 июня, как отметил Евгений Софронов, от борщевика очищено 1116 га. Увеличение площади по сравнению с планом произошло за счёт экономии на торгах. Кроме того, в борьбу с растением муниципалитеты вкладывали и свои деньги. За их счёт удалось уничтожить борщевик на площади ещё 122 га. В частности, в п. Вичёвщина Кумёнского района площадь была увеличена в два раза.

Но, как водится, далеко не все муниципальные образования добросовестно отнеслись к выполнению поручения губернатора. В результате борщевик оказался не убран в нескольких районах, например в Оричевском и Нолинском. Как следствие, муниципалитеты должны вернуть в бюджет неиспользованные средства - около ста тысяч рублей.

За счет внебюджетных средств борщевик был скошен на площади 340 гектаров.

Таким образом, первый этап кампании против борщевика завершился. Исходя из суммы возврата областных денег, освоение средств составило более 99 процентов. Но не всё так просто.

Как уже не один раз писал «Вятский край», площади, на которых произрастает борщевик, в несколько раз больше тех, которые надлежит обработать по плану. А следовательно, борьба с сорняком при тех темпах его искоренения, которые приказал выдерживать губернатор, может растянуться на десятилетия.

Но даже если отбросить полноту решения проблемы, у жителей области к этой кампании есть многочисленные вопросы: например, почему она велась в тех местах, где муниципальная власть сочла это нужным, а не там, где люди ходят? На это Соколов и обратил внимание министра.

- Долго у нас этот процесс запускался, но местами всё равно криво запустился, - заметил глава региона. - Поэтому и результат такой. Да, косят. А где? Да там, за тем лесом. Но люди этого не видят. Потому что там, где им надо, ничего не сделано. Не знаю, какой там у вас процент исполнения. Моё мнение, не сделано до 80 процентов от необходимого.

И это признание дорогого стоит. Фактически оно означает крайне низкую эффективность выстроенной Соколовым работы по управлению регионом.

Сергей СМОЛИН.