Константин Мошкин: «Киров - хорошее место для творчества»

Константин Мошкин относится к плеяде молодых кировских художников. Но в то же время нельзя сказать, что он делает только первые шаги в творчестве. У художника есть свой стиль. Его картины нельзя спутать с произведениями других живописцев. В картинах Мошкина, далеких от показной вычурности, каждый может найти что-то близкое себе. Кто-то остановит взгляд на городской серии, кому-то станут ближе сцены из сельской жизни или рабочих будней лесорубов.

Взгляд художника нацелен на современность и воспроизводит её через призму понятных всем образов и аллегорий.

Первое знакомство

Мое первое знакомство с художником Константином Мошкиным было заочным. Произошло оно в 2021 году на финальной выставке работ участников очередного Васнецовского пленэра.

На фоне «лубочных» образов ветхозаветной Вятки, традиционных зарисовок вятских просторов, созданных заезжими мастерами, резким контрастом выделились городские пейзажи Мошкина. В них не было того, что почти под копирку переносили на холст другие художники. Перед зрителем предстали городские вполне современные многоэтажки, населенные нашими современниками, обычными кировчанами.

В душе - романтик

Помимо работ, выставлявшихся на пленэре 2021 года, я не имел представления о творчестве Мошкина. В мозгу так и крутились вопросы: «Не были ли те картины исключением из правила? Сохраняется ли в других его работах манера исполнения, увиденная мною на выставке? Какие ещё сюжеты интересуют живописца?»

В поисках ответов на эти вопросы я встретился с Константином Мошкиным в его новой мастерской на Набережной Грина. Мастерскую эту дали художнику недавно, и он ещё не полностью перебрался в неё из старой. Как он признается, даже ремонт не совсем закончил. Хотя я склонен считать это некоторым преувеличением, настолько аккуратной, чистой, светлой выглядит студия. Судя по царящему в мастерской порядку, я допустил, что Мошкин - перфекционист. И оказался лишь частично прав.

Поговорив с Константином, я обнаружил, что под оболочкой внешней сдержанности скрывается романтик. А знакомство с его работами, написанными в разное время и в разных местах, лишь подкрепило такой вывод. Да и перипетии жизненного пути художника говорят о том же.

Первый учитель

В том, что родился Мошкин в Белоруссии и до школьного возраста жил там, как оказалось, нет ничего необычного. Его отец - был военным, а они в советское время место службы не выбирали - ехали, куда пошлют.

И так уж получилось, что в далеком белорусском Полесье встретились два уроженца вятской земли - отец и мать Константина. Он - офицер, она - библиотекарь.

У маленького Кости рано проявились способности к рисованию. В 1999 году семья Мошкиных перебралась в Киров, где Константин начал учиться и в детской художественной школе, и в художественном училище.

Но, как признаётся Мошкин, до поступления в Суриковский институт у него не было уверенности в правильности выбранного пути, несмотря на то, что учиться ему довелось у известных кировских мастеров. В художественной школе таковым был основатель этого учебного заведения Виктор Охапкин, в училище - Заслуженный художник РФ Лидия Старкова и Сергей Ронжин.

- В детстве я мечтал стать то антропологом, то палеонтологом, то писателем, - говорит Константин. - Лишь к моменту окончания общеобразовательной школы я понял, что хочу быть художником.

Эта уверенность, по словам Мошкина, привела его в художественное училище, но к моменту его окончания он понял, что ещё не нашел себя на творческом поприще. А потому вновь обуяли его сомнения. Вплоть до того, чтобы кардинально изменить свою жизнь и стать лесником. Но что-то удержало его от таких перемен и привело в Суриковский институт. Там Константин и встретил своего настоящего наставника - известного советского и российского художника Валентина Сидорова.

Как заметил Константин, Валентин Михайлович оказался талантливым педагогом, который открыл в нём настоящего художника. Мошкин понял, что и как хочет писать, что хочет донести до зрителя.

Жизнь в большом городе

Бытует мнение, что если хочешь добиться успеха, нужно жить в большом городе. Многие кировчане уехали искать достатка и славы в Москву и Питер. А вот Константин Мошкин, наперекор всему, после учебы в столичном институте вернулся в Киров.

По словам художника, это только видимость, что в Москве больше ценителей искусства, чем в провинции. Да, выставок и вернисажей там много. Но тех, кто на них ходит, в процентном соотношении почти столько же, сколько в Кирове. При этом конкуренция за «место под солнцем» там жёстче.

Все «прелести» творческой работы в большом городе Мошкин, как говорит он сам, испытал на себе - год, после окончания Суриковского, он прожил в столице. Работать, чтобы обеспечить себе достойное существование, приходилось много, по большей части «на заказ». Вот только удовлетворения эта работа не приносила. Не было в ней, говорит Константин, творческой свободы, возможности выразить себя в своем творчестве. А настоящий художник без этого жить не может. Поэтому и вернулся на малую родину, каковой он считает вятский край.

Сегодня Константин преподает в Вятском художественном училище и считает эту работу не менее интересной, чем написание картин. Говорит, пятьдесят процентов времени он отдает студентам, а вторую половину - живописи. Времени на всё хватает. Поэтому и выбор места, где живет и творит, считает удачным.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.