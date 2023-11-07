Конкурс педагогических дуэтов. Молодые учителя и их наставники состязались в профессионализме.

28 октября в Кировской региональной организации Общероссийского профсоюза образования прошёл финал областного фестиваля педагогического мастерства «Профдуэт». Это абсолютно новое событие, которое было подготовлено специально к Году педагога и наставника.

На финальном этапе фестиваля соревновались десять команд, в состав каждой из них входили молодой педагог (до 35 лет включительно) и педагог-наставник. Каждую пару ждало три конкурсных испытания: «визитная карточка», правовой конкурс и мастер-класс. Педагогические дуэты имели возможность представить лучшие наставнические практики образовательных организаций региона, профессиональные и правовые компетенции, творческие способности учителей, работающих в паре «наставник - наставляемый».

На вопрос: «Что вы ждёте от данного конкурса?» - практически все участники давали один ответ: «Мы хотим перенять опыт коллег и поделиться своими наработками. Ждём положительных эмоций, ярких выступлений, новых и интересных знакомств и, конечно же, хороших результатов».

Первым публичным выступлением конкурсантов была «визитная карточка» - самопрезентация дуэта. Педагоги в творческой форме рассказали о себе, о своём стиле работы, о достижениях в совместной деятельности. Современный учитель должен знать законы РФ в сфере образования, профсоюзной деятельности, а также умело использовать такие знания для решения определённых вопросов и ситуаций. Именно это и продемонстрировали участники финала в правовом конкурсе.

И, пожалуй, самым сложным испытанием для педагогов стал мастер-класс - конкурсное задание, которое являлось домашней заготовкой участников фестиваля. Мастер-класс должен был выявить уровень профессионального и методического мастерства конкурсантов в организации обу­чения по актуальным вопросам, а также показать глубину понимания ими материала и умение доступно и интересно донести его содержание до целевой аудитории. На мастер-классах педагоги показали своё умение работать не только в паре, но и с аудиторией. Все конкурсанты успешно справились с поставленными задачами, поделились педагогическими находками. Зрители активно участвовали в мастер-классах и получили массу позитивных эмоций.

Имена победителей фестиваля объявили на торжественной церемонии. Призы вручили председатель Кировской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Таисия Макеева и ректор Института развития образования Кировской области Наталья Соколова. Жюри отметило высокий профессионализм конкурсантов.

Победителем конкурса «Профдуэт» признана команда Кировского педагогического колледжа. Её участницам - Анжелике Козловой и Ирине Марининой - были вручены призы проф­союза образования: путёвки на десять дней в санаторий «Нижне-Ивкино». Второе место занял дуэт из лицея пгт Красная Поляна Вятскополянского района - Люция Самигуллина и Эльмира Сагатдинова. Третье место завоевала команда школы № 3 г. Уржума в составе Ольги Сенаторовой и Алины Сухих. Обладатели второго и третьего мест в качестве приза получили курсовки в санаторий «Авитек».

Абсолютный победитель фестиваля - наставник Анжелика Козлова поделилась впечатле­ниями после объявления результатов:

«Любой конкурс - это возможность реализовать личностный потенциал и вместе с тем обрести определенный опыт, вырасти над собой. Это возможность проанализировать пройденный путь и понять, как двигаться в профессии дальше, определить ориентиры для будущего роста. Конкурс педагогического мастерства «Профдуэт» не стал исключением. К тому же для меня это совершенно новый опыт, здесь нужно было работать в дуэте с партнёром. Нужно было понять роль каждой из нас. В процессе подготовки ко мне пришло понимание, что нужно дать возможность проявить себя именно молодому, начинающему большой путь в профессии педагогу - Ирине Владимировне Марининой. В этом заключается миссия наставника, по моему мнению. Думаю, что первый опыт работы в дуэте удался. Испытываю чувство удовлетворения от совместного выступления и от работы, которую мы обе проделали. Хочется выразить огромную благодарность Кировской областной организация Профсоюза образования за организацию фестиваля, за возможность самореализации, за праздник педагогического мастерства. Спасибо Ирине Владимировне, которая подхватила и поддержала идею участия в конкурсе, коллегам, которые были рядом, переживали и давали ценные советы, студентам, которые помогали нам с подготовкой к конкурсу и поддерживали нас. А ещё хочется поблагодарить судьбу, которая привела меня в Кировский педагогический колледж, где у меня есть возможность в полной мере чувствовать себя востребованной и счастливой в выбранной когда-то профессии психолога. Спасибо всем и каждому за поддержку и добрые слова!»

Согласна с наставником и Ирина Маринина - вторая участница педагогического дуэта.

«Для меня участие в областном фестивале педагогического мастерства «Профдуэт» - это начало творчества в качестве преподавателя Кировского педагогического колледжа. Это сомнения и серьёзная подготовка, ответственность и вдохновение. Конкурс принёс незабываемые впечатления, знакомства с коллегами и, конечно же, большой опыт. Это новая ступень в развитии и самосовершенствовании.

Я очень благодарна своему наставнику Анжелике Валерьевне Козловой за протянутую руку помощи в нашем педагогическом дуэте. В процессе нашего совместного творчества я поняла, что такое настоящая поддержка и взаимовыручка. Конкурс позади, а я всё ещё продолжаю жить им: проигрываю в уме наши с Анжеликой Валерьевной диалоги, анализирую, всё ли сделала правильно... Мысли, волнения, радость, надежда и восторг!

Спасибо большое организаторам конкурса за настоящий педагогический праздник! Спасибо большое нашим замечательным коллегам за колоссальную помощь и поддержку! Моим дорогим и самым лучшим студентам благодарна за искренность и любовь!»

Поздравляем победителей и призёров фестиваля! Желаем всегда оставаться смелыми и целеустремлёнными, не бояться препятствий и трудностей. Верьте в свои силы, всегда позволяйте развиваться своему таланту! Пусть близкие люди и коллеги поддерживают вас во всех начинаниях! Пусть впереди ждёт множество чудесных событий и достойных побед!

Анна ДЬЯЧКОВА.

Фото автора.