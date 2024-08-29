Коммунальные проблемы. НФ приходится отстаивать законные права людей на обеспечение теплом и водой

На этой неделе руководитель реготделения исполкома Народного фронта Валерия Черемисинова обратилась напрямую к губернатору на оперативном совещании в правительстве Кировской области.

Активистов обеспокоила ситуация с началом отопительного сезона в трёх населённых пунктах Кирово-Чепецкого района: в нарушение закона администрация передала в аренду без заключения концессионного соглашения объекты жизне­обеспечения в посёлках Ключи и Перекоп, а также в деревне Пелевичи. Речь идёт более чем о 50 объектах тепло- и водоснабжения, а также водоотведения.

Прокуратура в суде оспорила действия администрации. Теперь до 31 декабря арендодатель должен вернуть все эти объекты. А это самый разгар отопительного сезона.

«Местные жители обеспокоены этой ситуацией. Речь о полутора тысячах населения. Проведение торгов на право заключения концессионного соглашения, установление тарифов, подготовка объектов к отопительному сезону - всё это требует времени, а его остаётся всё меньше», - сказала Черемисинова.

В традиционной для себя манере министр энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский заверил активистов и губернатора: «Никаких рисков срыва отопительного сезона там не будет. Что касается концессионного соглашения, документы подготовлены. Они будут направлены на согласование. К 31 декабря договор аренды перейдёт в договор концессии».

Однако эксперты Народного фронта уверены, что просто взять и заменить договор аренды на договор концессии нельзя. Последний заключается по результатам открытых конкурсных процедур. И нет никакой гарантии, что в эту ситуацию не вмешается новый интересант.

Народный фронт намерен держать ситуацию на контроле.

До начала отопительного сезона еще есть время, и районные и областные чиновники, возможно, успеют решить проблему. Между тем уже пять месяцев живут без горячей воды сотни жителей кировского микрорайона Радужный. Виной всему - сломавшийся бойлер, который обеспечивал горячей водой четыре дома - № 2, 4, 6 и 8 на улице Заводской. Как выяснилось, у него нет собственника и менять его никто не торопится.

Инвалид третьей группы Людмила Шибанова не может носить тяжести: у нее грыжа, но вынуждена, чтобы согреть воду. Еще один из жильцов, инвалид второй группы, не может сам себя обслуживать, ухаживает за ним пожилая женщина. Без горячей воды им плохо: не набрать ванну.

Управляющая компания сообщила жильцам, что не планирует ремонтировать бойлер: отнести его к общедомовому имуществу нельзя, поскольку он транзитом обеспечивает горячей водой несколько домов. На балансе теплоснабжающей компании и администрации города Кирова бойлер также не стоит. Получается, что у семи нянек дитя без глазу.

Люди обратились за помощью в администрацию города Кирова, но безрезультатно. Как удалось выяснить Народному фронту, процесс приемки бойлера на баланс чиновники все-таки запустили. Но очевидно, что потратить 300 - 400 тысяч рублей, чтобы экстренно купить людям новый теплообменник, там не готовы.

При этом у городских властей есть два варианта действий. Первый - оказать жильцам содействие в переносе сроков капремонта системы отопления. И тогда новый бойлер можно будет купить за счет средств Фонда капремонта. Второй вариант - передать бойлер теплоснабжающей компании по концессии, тогда она и будет обязана следить за его состоянием. Ведь, по сути, речь идет о централизованной водоподготовке.

«Как бы то ни было, администрация города обязана принять меры, поскольку бесхозных коммуникаций быть не может. И в случае судебных разбирательств принять бойлер на баланс администрации всё равно придётся. Главное сейчас - решить проблему как можно скорее», - сказал эксперт Народного фронта Дмитрий Сергеев.

Народный фронт направил обращение в надзорные органы.

Егор ГОРОХОВ.

Фото Народного фронта в Кировской области.