Комфорт-уют. Ваше мнение!

Во Владивостоке прошел Всероссийский форум благоустройства малых городов и исторических поселений «Малые города: опора большой страны». В его рамках подвели итоги VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

От Кировской области заявки подавали Кирс, Котельнич, Слободской, Омутнинск, Советск и Нолинск. Победителями стали проекты благоустройства Слободского «Благоустройство городского парка» и Омутнинска «Заводной Омутнинск-2». На их реализацию будет выделено федеральное финансирование.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Может ли благоустройство райцентров привлечь туда туристов?

- Да, гостям приятно гулять по красивым улицам и набережным

- Нет, нужно создавать полную туристическую инфраструктуру

- Комфортная среда создается в первую очередь для местных жителей

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Фото: arpko.ru

Вятские народные промыслы – это не только дымковская игрушка. Наша область славится кукарскими кружевами, изделиями из лозы, соломки и капа. В настоящее время в Кировской области официально зарегистрированы 10 видов народных промыслов.

3 июля звание «Мастер народных художественных промыслов» официально присвоены пяти мастерицам Кировской области. Их кандидатуры рассматривал художественно-экспертный совет, в который входят сотрудники министерства промышленности, предпринимательства и торговли, музеев, члены Союза художников России, представители сферы художественных промыслов.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Как давно вы покупали изделия вятских народных промыслов?

- Недавно, на летнем фестивале – 13 голосов (24,5%)

- Давно, нужен был сувенир из Кирова – 20 голосов (37,7%)

- Даже не знаю, где их продают – 20 голосов (37,7%)

Статью «Узелки» с секретом Аэлиты Эсауловой» читайте в субботнем номере «Вятского края».