Комфорт-уют. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Во Владивостоке прошел Всероссийский форум благоустройства малых городов и исторических поселений «Малые города: опора большой страны». В его рамках подвели итоги VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
От Кировской области заявки подавали Кирс, Котельнич, Слободской, Омутнинск, Советск и Нолинск. Победителями стали проекты благоустройства Слободского «Благоустройство городского парка» и Омутнинска «Заводной Омутнинск-2». На их реализацию будет выделено федеральное финансирование.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Может ли благоустройство райцентров привлечь туда туристов?
- Да, гостям приятно гулять по красивым улицам и набережным
- Нет, нужно создавать полную туристическую инфраструктуру
- Комфортная среда создается в первую очередь для местных жителей
Голосуйте на сайте «Вятского края»!
Подведем итоги предыдущего опроса.
Фото: arpko.ru
Вятские народные промыслы – это не только дымковская игрушка. Наша область славится кукарскими кружевами, изделиями из лозы, соломки и капа. В настоящее время в Кировской области официально зарегистрированы 10 видов народных промыслов.
3 июля звание «Мастер народных художественных промыслов» официально присвоены пяти мастерицам Кировской области. Их кандидатуры рассматривал художественно-экспертный совет, в который входят сотрудники министерства промышленности, предпринимательства и торговли, музеев, члены Союза художников России, представители сферы художественных промыслов.
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос
Как давно вы покупали изделия вятских народных промыслов?
- Недавно, на летнем фестивале – 13 голосов (24,5%)
- Давно, нужен был сувенир из Кирова – 20 голосов (37,7%)
- Даже не знаю, где их продают – 20 голосов (37,7%)
Статью «Узелки» с секретом Аэлиты Эсауловой» читайте в субботнем номере «Вятского края».
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