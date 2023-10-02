Комбинат раздора. В Кировской городской думе обсудили организацию школьного питания
ОБЩЕСТВО
Есть в Кирове интересная организация под названием «Комбинат продовольствия и социального питания». Подведомственна она городской администрации и занимается закупкой продуктов и организацией горячего питания в детских садах и школах областного центра.
Известность среди вятской публики этот комбинат приобрел благодаря регулярно возникающим в связи с его работой скандалам. Последний из них дал о себе знать на недавнем заседании комиссии по социальным вопросам Кировской городской думы. Возмущение народных избранников оказалось столь велико, что они предложили закрыть эту контору подчистую.
- Надо ликвидировать комбинат как структуру и сделать переходный период, - предложил Денис Ерохин (фракция ЛДПР). - И при рассмотрении нового бюджета предусмотреть средства на ликвидацию этого предприятия.
Но такому решению пока противится глава городской администрации Вячеслав Симаков. Так почему же сегодня разгорелись эти страсти?
«Золотой» сахар
Когда замглавы горадминистрации по социальным вопросам Алексей Рябов начал рассказывать депутатам об организации питания в кировских школах, никто даже не предполагал, чем закончится его доклад и какая бурная реакция на оглашённую им информацию последует со стороны городских депутатов. А что, собственно, нового сказал высокопоставленный муниципальный чиновник?
- Каждый год Комбинатом продовольствия и социального питания поднимается вопрос об укомплектовании кадрами школьных столовых, и 2023 год не стал исключением, - сообщил Рябов. - В связи с вводом двух корпусов 20-й и 24-й школ комбинату было нужно принять работников для этих школ. Так как (в дополнение к ранее названным учебным заведениям. - Ред.) школы № 11, 54 и 46-я гимназия были полностью не укомплектованы работниками столовых, было принято решение о начале пилотного проекта по заключению договора о передаче организации горячего питания там на аутсорсинг. Сегодня питанием в этих школах занимается ООО «Школьное питание». Пока договор заключён на один месяц с возможностью его пролонгации до конца года.
По словам Рябова, родители активно включились в контроль качества питания в этих школах, а подрядчик сам приглашает их на дегустацию блюд. Претензий со стороны взрослых пока нет.
Однако есть в этом «пилоте» один подводный камень: муниципальный контракт со «Школьным питанием» был заключён без процедуры торгов, проведения которых строго требует федеральный закон № 44. Такое решение было принято в связи с тем, что на момент начала учебного года обострился вопрос с комплектованием поварами школьных пищеблоков, а допустить срыва в питании учеников, как заметил замглавы администрации, было нельзя.
Дополнить информацию Рябова взялся директор МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания» Максим Шихов. По его словам, на 1 августа кировским школьным столовым не хватало 114 сотрудников. При этом причина, по которой специалисты не идут в школьные столовые, в зарплатах: если в городе средняя зарплата повара составляет около 40 тыс. рублей, то в школьных столовых - 31,8 тысячи. Как заметил депутат Ерохин, при таких зарплатах решить кадровую проблему не представляется возможным.
Вот тут и встал у депутатов вопрос: зачем городу нужна «прокладка» в виде комбината соцпитания, если в некоторых учебных заведениях, таких, как школа № 28 или экономико-правовой лицей, повара на зарплату не жалуются, а питание лучше, чем в других общеобразовательных организациях?
Денис Ерохин вообще назвал комбинат соцпитания «коррупционной кормушкой». И за примерами, как оказалось, ходить далеко было не нужно. В ходе обсуждения выяснилось, что недавно комбинатом было закуплено 110 тысяч килограммов сахара по цене 87 рублей за килограмм.
- Андрей Березин (сеть «Система Глобус». - Ред.) говорит, что его магазины закупают сахар по 65 - 69 рублей за килограмм, - возмутился депутат Владимир Журавлёв (фракция «Справедливая Россия - За правду»). - Откуда такая цена у вас? Нужно писать заявление, мы уже договорились с правоохранителями. По примерным подсчётам, нанесён ущерб (городскому. - ред.) бюджету не менее чем на 18 миллионов рублей. Это банда!
В итоге было принято решение начать проверку комбината городской Контрольно-счетной палатой, а по вопросу закупки сахара депутаты обратятся в следственное управление СК РФ. Но станет ли очередной скандал последней каплей, переполнившей чашу терпения родителей и народных избранников? Ведь ранее комбинату долгие годы всё сходило с рук?
Коррупционный шоколад
Сладкое (не только сахар) вообще «слабость» кировского комбината соцпитания. Летом 2021 года региональный следком уже проводил доследственную проверку в отношении директора МКУ - Артура Шамсутдинова - из-за закупки шоколада «Алёнка» для детских садов по завышенной цене. Инициатором скандала стала общественная организация «Родительский контроль», которую тогда возглавляла нынешний депутат Заксобрания Ольга Тырыкина.
Как сообщал в то время депутат Денис Ерохин, шоколад был закуплен по 68,77 рубля за штуку, тогда как оптовая его цена составляла 29,5 рубля, а в розничных магазинах он продавался по 50 рублей.
По версии активистов «Родительского контроля», было заключено девятнадцать договоров с одной фирмой, а компаниям, которые также представили свои коммерческие предложения с более низкой ценой, было отказано. Дробление заказа на 19 лотов дало возможность директору комбината уйти от процедуры проведения торгов.
В результате разыгравшегося скандала Артур Шамсутдинов покинул пост директора учреждения. И его пример - прямое свидетельство истинности высказывания одного из великих людей: «История учит, что никогда ничему не учит». Ведь за год до этого, весной 2020-го, руководство этой муниципальной богадельни уже ловили за руку при закупке некачественных продуктов - молока и мяса.
Тогда шум подняло опять же родительское сообщество. Его представители обнаружили, что в детские сады областного центра было завезено некачественное молоко, точнее, даже суррогат молока, и подозрительного вида мясо.
Городские чиновники оперативно отреагировали на первые публикации и провели «внезапные проверки» поставок продуктов на комбинат. Хотя подали всё так, будто инициатива инспектирования была их собственной. Якобы в горадминистрацию поступили жалобы из детского сада № 22 и школы № 60 на некачественное мясо.
Комиссию по проверке качества продуктов, которая пришла на комбинат, возглавила лично заместитель главы администрации г. Кирова Лариса Копысова (ныне - заместитель главы города Елены Ковалёвой).
Скандальной известности этим «внезапным проверкам» добавило то, что при их проведении Копысова явилась на мясной склад комбината в великолепной шубе, даже не набросив поверх неё халата. И всё это под камеры фотографов и телевизионщиков. Журналисты, как, впрочем, и рядовые граждане, были удивлены таким пренебрежением нормами санитарии со стороны муниципальной чиновницы.
По результатам проверок комбинат вынужден был отказаться от сомнительных поставщиков молочных продуктов и мяса, а его директор лишился своего места.
И это только два последних случая выявленных на комбинате соцпитания безобразий. Если же перечислять их все, то места в одной статье для этого не хватит. И каждый раз директор данной конторы либо получал взыскание, либо его увольняли, либо заводили против него уголовное дело. Заколдованнное место какое-то. Прямо как у Николая Гоголя.
Не сошлись в оценках
Такой негативный шлейф вызывал и вызывает естественную реакцию не только у отдельных депутатов гордумы. Даже глава города Елена Ковалёва возмущена до предела.
- Я шестой год работаю, - сказала она, - и каждый год по отношению к комбинату одни замечания и нарушения. И это, заметьте, не наговор. Все эти замечания - результат проверок. Возникает вопрос: почему мы не используем другие формы организации горячего питания школьников? Их нужно изучить, посмотреть, как они работают в других городах. Не нужно зацикливаться на комбинате. Если его не будет, то жизнь не остановится.
Напомнила глава города и о частой смене директоров в комбинате питания.
- Если они так меняются, значит, что-то там не так. Значит, система не работает, - сделала вывод Ковалёва. - Но я вижу и нежелание администрации менять существующее положение дел. На каждый наш аргумент они приводят контраргумент. А с таким подходом ничего не исправишь.
По поводу той же закупки сахара по завышенной цене глава горадминистрации Вячеслав Симаков пояснил, что всё было сделано в рамках закона и он не видит оснований предъявлять директору комбината претензий по перерасходу бюджетных средств.
- Со стороны комбината я нарушений здесь не вижу, - сказал Симаков.
По версии сити-менеджера, вопрос о ликвидации комбината социального питания и о переходе учебных заведений на другие формы организации школьного питания требует дополнительного изучения.
Таким образом, подспудный конфликт между городской представительной и исполнительной властью вышел наружу. Получит ли он дальнейшее развитие, покажет время.
Иван ТРОФИМОВ.
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