Комбинат раздора. В Кировской городской думе обсудили организацию школьного питания

Есть в Кирове интересная организация под названием «Комбинат продовольствия и социального питания». Подведомственна она городской администрации и занимается закупкой продуктов и организацией горячего питания в детских садах и школах областного центра.

Известность среди вятской публики этот комбинат приобрел благодаря регулярно возникающим в связи с его работой скандалам. Последний из них дал о себе знать на недавнем заседании комиссии по социальным вопросам Кировской городской думы. Возмущение народных избранников оказалось столь велико, что они предложили закрыть эту контору подчистую.

- Надо ликвидировать комбинат как структуру и сделать переходный период, - предложил Денис Ерохин (фракция ЛДПР). - И при рассмотрении нового бюджета предусмотреть средства на ликвидацию этого предприятия.

Но такому решению пока противится глава городской администрации Вяче­слав Симаков. Так почему же сегодня разгорелись эти страсти?

«Золотой» сахар

Когда замглавы горадминистрации по социальным вопросам Алексей Рябов начал рассказывать депутатам об организации питания в кировских школах, никто даже не предполагал, чем закончится его доклад и какая бурная реакция на оглашённую им информацию последует со стороны городских депутатов. А что, собственно, нового сказал высокопоставленный муниципальный чиновник?

- Каждый год Комбинатом продовольствия и социального питания поднимается вопрос об укомплектовании кадрами школьных столовых, и 2023 год не стал исключением, - сообщил Рябов. - В связи с вводом двух корпусов 20-й и 24-й школ комбинату было нужно принять работников для этих школ. Так как (в дополнение к ранее названным учебным заведениям. - Ред.) школы № 11, 54 и 46-я гимназия были полностью не укомплектованы работниками столовых, было принято решение о начале пилотного проекта по заключению договора о передаче организации горячего питания там на аутсорсинг. Сегодня питанием в этих школах занимается ООО «Школьное питание». Пока договор заключён на один месяц с возможностью его пролонгации до конца года.

По словам Рябова, родители активно включились в контроль качества питания в этих школах, а подрядчик сам приглашает их на дегустацию блюд. Претензий со стороны взрослых пока нет.

Однако есть в этом «пилоте» один подводный камень: муниципальный контракт со «Школьным питанием» был заключён без процедуры торгов, проведения которых строго требует федеральный закон № 44. Такое решение было принято в связи с тем, что на момент начала учебного года обострился вопрос с комплектованием поварами школьных пищеблоков, а допустить срыва в питании учеников, как заметил замглавы администрации, было нельзя.

Дополнить информацию Рябова взялся директор МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания» Максим Шихов. По его словам, на 1 августа кировским школьным столовым не хватало 114 сотрудников. При этом причина, по которой специалисты не идут в школьные столовые, в зарплатах: если в городе средняя зарплата повара составляет около 40 тыс. рублей, то в школьных столовых - 31,8 тысячи. Как заметил депутат Ерохин, при таких зарплатах решить кадровую проблему не представляется возможным.

Вот тут и встал у депутатов вопрос: зачем городу нужна «прокладка» в виде комбината соцпитания, если в некоторых учебных заведениях, таких, как школа № 28 или экономико-правовой лицей, повара на зарплату не жалуются, а питание лучше, чем в других общеобразовательных организациях?



Денис Ерохин вообще назвал комбинат соцпитания «коррупционной кормушкой». И за примерами, как оказалось, ходить далеко было не нужно. В ходе обсуждения выяснилось, что недавно комбинатом было закуплено 110 тысяч килограммов сахара по цене 87 рублей за килограмм.

- Андрей Березин (сеть «Система Глобус». - Ред.) говорит, что его магазины закупают сахар по 65 - 69 рублей за килограмм, - возмутился депутат Владимир Журавлёв (фракция «Справедливая Россия - За правду»). - Откуда такая цена у вас? Нужно писать заявление, мы уже договорились с правоохранителями. По примерным подсчётам, нанесён ущерб (городскому. - ред.) бюджету не менее чем на 18 миллионов рублей. Это банда!

В итоге было принято решение начать проверку комбината городской Контрольно-счетной палатой, а по вопросу закупки сахара депутаты обратятся в следственное управление СК РФ. Но станет ли очередной скандал последней каплей, переполнившей чашу терпения родителей и народных избранников? Ведь ранее комбинату долгие годы всё сходило с рук?

Коррупционный шоколад

Сладкое (не только сахар) вообще «слабость» кировского комбината соцпитания. Летом 2021 года региональный следком уже проводил доследственную проверку в отношении директора МКУ - Артура Шамсутдинова - из-за закупки шоколада «Алёнка» для детских садов по завышенной цене. Инициатором скандала стала общественная организация «Родительский контроль», которую тогда возглавляла нынешний депутат Заксобрания Ольга Тырыкина.

Как сообщал в то время депутат Денис Ерохин, шоколад был закуплен по 68,77 рубля за штуку, тогда как оптовая его цена составляла 29,5 рубля, а в розничных магазинах он продавался по 50 рублей.

По версии активистов «Родительского контроля», было заключено девятнадцать договоров с одной фирмой, а компаниям, которые также представили свои коммерческие предложения с более низкой ценой, было отказано. Дробление заказа на 19 лотов дало возможность директору комбината уйти от процедуры проведения торгов.

В результате разыгравшегося скандала Артур Шамсутдинов покинул пост директора учреждения. И его пример - прямое свидетельство истинности высказывания одного из великих людей: «История учит, что никогда ничему не учит». Ведь за год до этого, весной 2020-го, руководство этой муниципальной богадельни уже ловили за руку при закупке некачественных продуктов - молока и мяса.

Тогда шум подняло опять же родительское сообщество. Его представители обнаружили, что в детские сады областного центра было завезено некачественное молоко, точнее, даже суррогат молока, и подозрительного вида мясо.

Городские чиновники оперативно отреагировали на первые публикации и провели «внезапные проверки» поставок продуктов на комбинат. Хотя подали всё так, будто инициатива инспектирования была их собственной. Якобы в горадминистрацию поступили жалобы из детского сада № 22 и школы № 60 на некачественное мясо.

Комиссию по проверке качества продуктов, которая пришла на комбинат, возглавила лично заместитель главы администрации г. Кирова Лариса Копысова (ныне - заместитель главы города Елены Ковалёвой).

Скандальной известности этим «внезапным проверкам» добавило то, что при их проведении Копысова явилась на мясной склад комбината в великолепной шубе, даже не набросив поверх неё халата. И всё это под камеры фотографов и телевизионщиков. Журналисты, как, впрочем, и рядовые граждане, были удивлены таким пренебрежением нормами санитарии со стороны муниципальной чиновницы.

По результатам проверок комбинат вынужден был отказаться от сомнительных поставщиков молочных продуктов и мяса, а его директор лишился своего места.

И это только два последних случая выявленных на комбинате соцпитания безобразий. Если же перечислять их все, то места в одной статье для этого не хватит. И каждый раз директор данной конторы либо получал взыскание, либо его увольняли, либо заводили против него уголовное дело. Заколдованнное место какое-то. Прямо как у Николая Гоголя.

Не сошлись в оценках

Такой негативный шлейф вызывал и вызывает естественную реакцию не только у отдельных депутатов гордумы. Даже глава города Елена Ковалёва возмущена до предела.

- Я шестой год работаю, - сказала она, - и каждый год по отношению к комбинату одни замечания и нарушения. И это, заметьте, не наговор. Все эти замечания - результат проверок. Возникает вопрос: почему мы не используем другие формы организации горячего питания школьников? Их нужно изучить, посмотреть, как они работают в других городах. Не нужно зацикливаться на комбинате. Если его не будет, то жизнь не остановится.

Напомнила глава города и о частой смене директоров в комбинате питания.

- Если они так меняются, значит, что-то там не так. Значит, система не работает, - сделала вывод Ковалёва. - Но я вижу и нежелание администрации менять существующее положение дел. На каждый наш аргумент они приводят контраргумент. А с таким подходом ничего не исправишь.

По поводу той же закупки сахара по завышенной цене глава горадминистрации Вячеслав Симаков пояснил, что всё было сделано в рамках закона и он не видит оснований предъявлять директору комбината претензий по перерасходу бюджетных средств.

- Со стороны комбината я нарушений здесь не вижу, - сказал Симаков.

По версии сити-менеджера, вопрос о ликвидации комбината социального питания и о переходе учебных заведений на другие формы организации школьного питания требует дополнительного изучения.

Таким образом, подспудный конфликт между городской представительной и исполнительной властью вышел наружу. Получит ли он дальнейшее развитие, покажет время.

Иван ТРОФИМОВ.