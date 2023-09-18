Команда «Уралхима» стала победителем первого этапа Спартакиады трудящихся региона

Сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» одержали победу на первом этапе Спартакиады трудящихся Кировской области. Соревнования стартовали в Кирово-Чепецке 16 сентября с этапа плавания.

На открытии Спартакиады присутствовали министр спорта и туризма Кировской области Сергей Сулик, глава города Кирово-Чепецка Елена Савина и депутат Заксобрания Кировской области, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Александр Иванишин.

В заплывах приняли участие семь команд предприятий региона. Спортсмены соревновались в личном зачете (50 метров вольным стилем) и в командной эстафете (4х25 метров вольным стилем). Сотрудники филиала «КЧХК» были отмечены медалями в обеих дисциплинах. Анастасия Шарова и Дарья Шишова заняли первое и третье места в личном зачете среди женщин, Михаил Тукмачев и Иван Ронжин — второе и третье среди мужчин. В эстафете сборная предприятия оказалась сильнейшей. По сумме результатов команда филиала «КЧХК» одержала победу в общем зачете.