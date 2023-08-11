Кого «будем вырезать»? ФАС не подтвердил «раковую версию» болезни «Монолита»

Трехмесячную, более похожую на травлю, кампанию по публичному обвинению СК «Монолит» в срыве сроков строительства трех школ в Кирове: в Зубаревском лесу, в Долгушино и на проспекте Строителей, прекратил 8 августа Центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы. ФАС отказал МКУ «УКС» в удовлетворении требования о внесении строительной компании в Реестр недобросовестных поставщиков.

Российский ФАС, рассмотрев заявление муниципального «УКСа», инициатора расторжения «монолитного контракта», цена которого превышает миллиард рублей, на строительство школы в Зубаревском лесу, не увидел очевидных фактов причастности строительной компании к нарушению сроков сдачи объекта в эксплуатацию (как и к срыву всего нацпроекта «Образование»). И своим решением подчеркнул, что городскому руководству, как и остальным ветвям власти, необходимо искать и указать на иного виновного, «притаившегося» в среде руководящих чиновников. И ориентиром, скорее всего, могут быть те, кто с максимальным рвением указывал на злонамеренную вину «Монолита».

Исключая при этом из «чиновничьего списка» депутата Заксобрания Романа Титова, не имеющего никакого отношения к строительству школ в частности и исполнению нацпроекта в целом, но публично заверившего кировчан в ходе июльского пленарного заседания в «виновности строительной компании».

Решение федерального аппарата ФАС, основанное на представленных «Монолитом» документах, доказывающих, что срыв сроков строительства едва ли не целиком зависит от заказчика (МКУ «УКС»), с максимальной вероятностью повлияет и на рассмотрение иска строительной компании, потребовавшей от депутата доказать или опровергнуть собственное утверждение. И, возможно, сподвигнет депутата Гордумы Владимира Журавлева также публично принести свои извинения компании, которую, почти дословно процитировав Титова, назвал «раковой опухолью, которую надо вырезать».

Вскоре состоится второе заседание УФАС по Кировской области о внесении «Монолита» в Реестр недобросовестных поставщиков по заявлению городского «УКСа», в основании которого лежит расторгнутый 7 августа контракт на строительство школы в Долгушино. По оценке столичного ФАСа, в связи с «типичностью ситуации» местные антимонопольщики вряд ли станут противоречить принятому Центральным аппаратом решению.

Скорее всего, третье заседание будет проведено по заявлению областного «УКСа», односторонне прекратившего контракт на строительство школы на проспекте Строителей. Так что ФАС, впервые 8 августа на официальном уровне зафиксировавший факт полной или частичной непричастности «Монолита» к срыву сроков сдачи школы в Зубаревском лесу, с немалой долей вероятности опровергнет вину строительной компании и в двух других случаях. И такое решение поставит под большое сомнение законность расторжения договоров.

Л. Семенова