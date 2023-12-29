Когда возраст не помеха. В областной ветеранской организации избран новый председатель

Российское население стареет. Молодежи стало меньше, пожилых людей - больше. Как говорят специалисты, сказывается «демографическая яма», в которую попала страна. На этом фоне выросли значение и роль ветеранских организаций, в том числе и политическая. Ведь они объединяют активную часть старшего поколения, составляющего существенную долю российского электората.

В Кировской области есть своя ветеранская организация. Официально она называется «Кировская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов». И в последние годы информация о ней стала чаще мелькать в новостных лентах.

На минувшей неделе в областной ветеранской организации прошла отчетно-выборная конференция. На ней были подведены итоги работы за пять лет и состоялись выборы руководства. Прежний глава организации Александр Галицких сложил свои полномочия, новым избрана Ирина Шубина, которая до этого работала в статусе заместителя председателя.

Судя по отчёту, который прозвучал на конференции, скучать вятским ветеранам в последние годы было некогда. Впрочем, обо всём по порядку.

Внимание к районам

Кировская ветеранская организация считается одной из самых больших в стране. В ее составе сегодня числится свыше 220 тысяч членов. Это, прямо скажем, значительная часть вятского населения, коего всего, согласно данным на 1 января 2023 года, насчитывается около одного миллиона 150 тысяч человек. И эти 220 тысяч - почти две трети всех пенсионеров области.

Раз уж речь зашла о статистике, то нельзя не указать, что за последние пять лет число членов областной ветеранской организации сократилось (хотя и не кардинально). Впрочем, в этом нет вины руководства, во всём виновато время. Человек, как писал великий Михаил Булгаков, смертен… а иногда внезапно смертен. И эпидемия коронавируса 2020 - 2021 годов, которая катком проехалась прежде всего по старшему поколению, тому подтверждение. Да и решение федеральной власти о повышении пенсионного возраста снизило приток людей в ветеранскую организацию.

Несмотря на такое снижение численности организации, она полностью сохранила свою работоспособность и по-прежнему действует во всех уголках Кировской области. Сегодня в ее состав входят четыре городские и 40 районных организаций.

В связи с этим нужно отметить достижения руководства областной ветеранской организации, которое возглавляло ее последние пять лет: ему удалось прекратить конфликт в самом крупном ветеранском подразделении - кировской городской организации. До 2019 года там чуть ли не ежегодно менялись председатели, и каждая такая отставка сопровождалась скандалом. Жалобы, наветы, доносы, перетряхивание на виду у всей вятской публики «грязного белья» стали атрибутами того «смутного времени».

С приходом такого авторитетного руководителя, как Александр Галицких, эту печальную традицию удалось пресечь. Руководителем городской ветеранской организации был избран человек, который устроил все конфликтующие между собой группировки. Впрочем, это не только личное достижение председателя, но и заслуга всей команды, которая вокруг него сформировалась.

Немалую роль в позитивных переменах сыграли и организационные преобразования. Разовые акции сменило проектное планирование. Оно позволило областной ветеранской организации принимать участие в грантовых конкурсах и получать соответствующее финансирование со стороны, в том числе и из фонда президентских грантов. За счет последнего, например, был реализован проект «Страна моя - Вятка».

Таким образом, жизнь у ветеранов стала активной и интересной. И эти результаты видны не только наверху, но и на уровне первичных организаций. Не случайно Александр Галицких назвал их главным звеном в работе областного объединения.

- Областная организация ветеранов проводит работу по приближению к местным подразделениям, - сказал он. - И это не случайно, так как основой являются даже не районные, а первичные организации на местах. То, как они действуют, насколько являются активными, какой в них моральный настрой, от этого зависит, являются ли ветераны действенной силой, к которой прислушиваются, с которой считаются, которая способна менять ситуацию в своём городе или районе.

На страже патриотизма

Активизацию жизни ветеранов, которая произошла в последние годы, можно увидеть в немалом количестве реализованных проектов, большинство которых носило патриотический характер. К ним относятся «Поклонимся великим тем годам…», «Сады Победы», «Надёжный тыл», «Земляки Маршала Победы» и «Образ родины моей». Их поддержали в том числе депутаты Государственной думы РФ, избранные от нашей области. А проект «Землёю вятской связаны навек» поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

В реализации этих проектов были задействованы все районные подразделения. Их активность позволила не только успешно воплотить задуманное, но и продолжить начатое в качестве отдельных мероприятий. Так, проект «Поклонимся великим тем годам…» получил дальнейшее развитие в виде двух новых проектов, которые были реализованы в 2022 году: это издание и презентация сборника стихов поэтессы из села Троица Белохолуницкого района Генриетты Сирмай, а также проведение межрайонного конкурса фоторабот «Образ родины моей».

С целью сохранения исторической памяти и отдания чести павшим в годы Великой Отечественной войны 3 сентября 2022 года на базе Подосиновского района была проведена масштабная патриотическая акция «Земляки Маршала Победы». Суть её заключалась в том, что ветеран со своими детьми или внуками готовил презентацию о родственнике, погибшем во время войны и внёсшем вклад в победу. Всего было представлено более 70 презентаций, а 30 лучших продемонстрированы в Доме культуры на торжественном мероприятии, посвящённом окончанию Второй мировой войны.

Помимо собственных акций, кировская областная организация поддерживала и сопровождала целый ряд проектов гражданско-патриотической направленности, разработанных и реализуемых в отдельных муниципальных образованиях.

Патриотические проекты, проведенные ветеранами региона, не обошла вниманием и федеральная власть. Организация получила памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» «за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» от Российского организационного комитета «Победа» под председательством Владимира Путина.

Власть слышит ветеранов

Отдельного разговора заслуживает ветеранский проект «Тепла и уюта», который свидетельствует о том, как региональная власть считается с проблемами ветеранов и помогает им.

Долгое время головной болью местных ветеранских организаций были поздравления юбиляров, людей, которым исполнялось, 90, 95 и 100 лет. Максимум, на что им хватало средств, - цветы и открытка или памятный адрес. Проблему удалось решить лишь в 2023 году, когда в регион пришел новый руководитель. Он распорядился выделить ветеранам из областного бюджета деньги на приобретение подарков для юбиляров. И сегодня именинникам вручают нечто более существенное, чем букет цветов, - пледы. «Мягко, тепло и с любовью», - охарактеризовал такой подарок Александр Галицких.

Была замечена региональной властью и другая ветеранская инициатива - награждение вятчан памятным знаком «Ветеран труда Кировской области» («Вятский край» не так давно писал об этом). С таким предложением вышла на областное руководство яранская районная организация ветеранов.

Первое вручение знаков состоялось в сентябре 2023 года, когда ветераны труда получили их в торжественной обстановке в Доме Витберга. В настоящее время вручение знаков проходит на местах в торжественной обстановке, порядка 80 тысяч ветеранов, проживающих в Кировской области, кроме имеющегося у них удостоверения, получат еще один наглядный символ признания их трудовых заслуг.

Сегодня поменялось руководство областной ветеранской организации, но, как говорит ее новый председатель Ирина Шубина, эстафета добрых дел и содержательных проектов будет продолжена. Да и областное руководство не оставит ветеранов без своего внимания, как-никак впереди выборы Президента РФ.

Сергей СМОЛИН.