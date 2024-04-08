Когда стратегии в помине нет. Депутатам не понравился отчёт министерства энергетики и ЖКХ о прохождении отопительного сезона

Фото КСП КО.

На недавнем заседании комитета по промышленности и развитию инфраструктуры областного Заксобрания и.о. министра энергетики и ЖКХ Алексей Журавлёв отчитался о прохождении отопительного сезона. По словам чиновника, этой зимой с подачей тепла в жильё граждан больших проблем не было, хотя отдельные аварии всё же имели место. Угроз сбоев на финальном этапе работы теплоэнергетики региона нет.

Депутаты Заксобрания приняли информацию министерства к сведению, однако заметили, что отсутствие ЧП в этом году скорее удача, нежели результат работы сотрудников ведомства по наведению порядка во вверенной им отрасли. Главной претензией со стороны народных избранников стало отсутствие у правительства области стратегии по развитию ЖКХ региона.

Фото Яндекс.Карты.

Типичный случай

Ярким примером отсутствия стратегического мышления у чиновников из министерства энергетики и ЖКХ стала ситуация с областным предприятием «Облкоммунсервис». Его деятельность недавно проверила Контрольно-счетная палата Кировской области (КСП) и нашла там кучу нарушений

(и уже не в первый раз).

Основной задачей «Облкоммунсервиса» на момент его создания в 2002 году было теплоснабжение в муниципальных образованиях, в том числе в «проблемных» с этой точки зрения. Эта функция остается главной для предприятия и по сей день.

В зону внимания КСП «Облкоммунсервис» попал в 2014 году, и уже тогда предприятие демонстрировало убытки. С тех пор прошло десять лет, а убыточность не только не исчезла, но и, напротив, усугубилась. При этом за последние три года отрицательное сальдо выросло кратно - с 21 млн рублей в 2020 году до 53 миллионов в 2022-м.

Основной причиной такой финансовой дыры на предприятии является работа находящихся в его ведении котельных. За два с половиной года (2020 - 2023 гг.) работа только 24 котельных принесла убыток в 95 млн рублей. Этому способствовали три фактора. Во-первых, значительная степень износа котлового оборудования (до 90 процентов). Во-вторых, тариф, установленный Региональной службой по тарифам Кировской области, который не покрывает затраты на ремонт, обслуживание и функционирование котельных. В-третьих, неплатежи населения.

В связи с последним обстоятельством аудиторы КСП подчеркивают, что объем дебиторской задолженности вырос со 139 млн рублей в 2020 году до 219 миллионов в 2023-м. А всё потому, что под управление «Облкоммунсервиса» муниципальные котельные отдаются по принципу «бери, убоже, что нам негоже». И делается это, как заметил аудитор КСП Евгений Сунцов, по распоряжению министерства энергетики и ЖКХ в тех местах, где муниципалитеты отказываются обслуживать принадлежащие им котельные.

К тому же в части населенных пунктов, которые обслуживает «Обл­коммунсервис», отмечается низкий уровень платёжеспособности граждан. Поэтому самые большие долги за теплоснабжение сформировались в посёлках Рудничный, Светлополянск (Верхнекамский муниципальный округ), Светлый, Ленинская Искра (Котельничский район), Песковка (Омутнинский район). И востребовать задолженность, как показала судебная практика, в основной своей массе не получится.

В связи с тем что основная деятельность предприятия доходов не приносит, а отапливать жилой фонд всё равно приходится, растёт и кредиторская задолженность. Часть её уже является просроченной. В 2023 году просроченных кредитов было на сумму 179 млн рублей.

Несмотря на усугубляющуюся убыточность «Облкоммунсервиса», чиновники из министерства энергетики и ЖКХ продолжают передавать в ведение предприятия весь муниципальный хлам, который язык не поворачивается назвать котельными.

К тому же, как стало ясно из обсуждения доклада КСП на заседании комитета Заксобрания, у министерства нет понимания того, как вывести «Обл­коммунсервис» из той финансовой ямы, в которой предприятие находится. По словам депутата Дмитрия Русских (фракция «Справедливая Россия - За правду»), ситуация с «Облкоммунсервисом» типична и характеризует отсутствие у министерства энергетики и ЖКХ стратегии по совершенствованию жилкомхоза региона.

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Заливают пожар деньгами

Этот тезис Дмитрия Русских подтвердил и доклад Алексея Журавлёва по итогам отопительного сезона 2023/2024 года. В целом сезон прошел без ЧП. Однако без аварий дело не обошлось. Всего было зафиксировано 1727 таковых, в том числе 39 на объектах теплоснабжения и 680 на объектах водоснабжения. Все они, как заверил и. о. министра, устранялись в нормативные сроки.

По словам Журавлёва, в области имеется необходимый запас топлива для успешного завершения уходящего отопительного сезона.

Особую озабоченность, как признался и.о. министра Алексей Журавлёв, у чиновников вызывает ситуация с отоплением в Советском и Яранском районах, а также в городе Котельниче. Их обслуживает «Коммунэнерго» (частная организация). Из-за неустойчивого финансового положения этой компании из областного фонда названным муниципалитетам предоставлено 25 тысяч тонн каменного угля (165 млн рублей) и 596 тонн мазута (15,8 млн рублей). Соответственно, для пополнения областного фонда топливом предусматривается выделение из облбюджета ещё 116 млн рублей.

Как заметил Алексей Журавлёв, предоставление топлива «Коммун­энерго» для бесперебойного прохождения отопительного сезона было сделано «на возвратной основе».

И здесь было бы не худо вспомнить о том, что о плачевной ситуации в «Коммун­энерго» область узнала в 2022 году, когда работники предприятия провели в центре Кирова несколько протестных мероприятий. Они выступали против массовых увольнений. Причиной последних стало ухудшение финансового положения предприятия. Его вызвал хозяйственный спор «Коммунэнерго» с ПАО «Россети Центр и Приволжье» («Кировэнерго»).

Сегодня финансовое состояние «Коммунэнерго» неустойчивое. Останется компания на плаву или нет, зависит от судебного решения. Если оно будет принято не в пользу «Коммунэнерго», то предприятие станет банкротом. Как в таком случае собираются чиновники возвращать миллионы рублей, потраченных на поддержку работоспособности этой частной компании, непонятно.

Похожая ситуация этой зимой произошла в Слободском. Муниципальное предприятие «Теплосервис», которое отапливало городской жилой фонд, разорилось и обанкротилось. Зимний сезон прошел в режиме ожидания ЧП. Но Бог миловал. Однако сейчас городской власти приходится выкупать принадлежащие ей же котельные с помощью областного бюджета. Из последнего выделили на эти цели 200 млн рублей. А вы спрашиваете, куда уходят бюджетные деньги.

Таким образом, относительно ровное прохождение нынешнего отопительного сезона было обеспечено заливанием «пожарных ситуаций» бюджетными рублями на фоне роста доходов областного бюджета. Но, как заметил депутат ОЗС Дмитрий Русских, ситуация может измениться - и приток денег в бюджет может оскудеть, поэтому нужно иметь план по устойчивому функционированию и развитию ЖКХ. А его у профильного министерства нет. Оно работает в режиме «пожарной команды», занимаясь решением проблем по мере их возникновения.

И с таким выводом нельзя не согласиться. На это чиновникам из министерства энергетики и ЖКХ указывают не только депутаты, но и их непосредственное начальство - губернатор Кировской области. Да и «Вятский край» о непорядках в министерстве не раз писал.

Ходит, правда, слух, что программа развития отрасли до 2030 года министерством всё же разрабатывается, но пока о конкретном её содержании ничего не известно.

Иван ТРОФИМОВ.