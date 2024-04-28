Когда к подрядчикам доверья нет. Ремонт дома на ул. Московской, 1-а, как зеркало проблем Фонда капремонта

У кировчан, жителей райцентров и депутатов разных уровней есть немало вопросов к Фонду капитального ремонта Кировской области (ФКР). Но если ранее они редко имели значительный общественный резонанс, то сейчас, когда Киров через пару месяцев начнет праздновать свой юбилей, претензии к работе фонда (а кое-где и к ее отсутствию) встают в полный рост.

Видимо, поэтому на прошлой неделе руководство ФКР решило продемонстрировать вятской публике, как успешно эта организация готовится к юбилейной дате областного центра, пригласив региональные СМИ оценить работу по приведению в порядок дома № 1-а на улице Московской.

Вот только жильцы этого многострадального дома влили ложку дёгтя в бочку мёда из бравурных рапортов чиновников.

Год без крыши над головой

Многострадальный дом № 1-а на улице Московской в Кирове является наглядной иллюстрацией того, какие проблемы с капитальным ремонтом существуют в областном центре.

Дом этот четырехэтажный. Он был построен в сталинские времена с присущими архитектурному стилю того периода «излишествами» в виде лепнины на фасаде. Находится здание в исторической части города, что и заставило Фонд капремонта спешно заняться приведением его в порядок.

Уже два года, с осени 2022-го, в этом доме идут ремонтные работы, и за это время чего только его жильцы не натерпелись.

Первый подрядчик - ООО «Первый Строй Комплекс» из Татарстана, которого нанял ФКР, с работой не справился. Его хватило только на то, чтобы вскрыть старую кровлю да закрасить клинкерную плитку из натурального камня, которой облицован цоколь дома.

Но если замазанная краской плитка дискомфорта жильцам не доставляла и только портила внешний вид здания, то отсутствие кровли на крыше нанесло многим квартирам на четвертом этаже значительный ущерб. Полиэтиленовая пленка, которой были затянуты незакрытые пролеты, под тяжестью снега порвалась, и весь снег оказался на чердаке. С приходом тепла снег начал таять, затапливая жилые помещения. Пострадало порядка десяти квартир.

Впрочем, дискомфорт (мягко выражаясь) ощутили не только жильцы четвертого этажа.

- Очень пахнет сыростью и влажностью, и запах не выветривается. У нас в квартире зимой была температура 14 градусов, из-за того что сняли весь утеплитель с крыши, - жаловалась тогда репортеру местного телеканала Злата Огородникова, живущая в одной из квартир этого дома.

Кроме того, как рассказали жильцы дома, подрядчик в ходе ремонта крыши умудрился засыпать мусором вентиляционные шахты, оставив квартиры без проветривания. При покраске фасада рабочие заляпали краской окна. А после своего ухода с объекта подрядчик оставил кучи строительного мусора во дворе и неразобранные леса на фасаде, которые раскачивались от порывов ветра.

Все эти многочисленные нарушения зафиксировали тогда и представители Народного фронта, в который обратились пострадавшие люди.

Впрочем, жильцы дома обращались, помимо общественников, и в другие организации. Со своими бедами они обошли все региональные, и не только, инстанции. Однако никто им не помог. За ремонт дома отвечал (да и по сей день отвечает) Фонд капремонта, и лишь он мог решить многочисленные проблемы. А ФКР с этим делом не спешил.

Не справившийся со своими обязанностями подрядчик покинул объект прошлой весной. Контракт с ним был расторгнут. А нового подрядчика фонд смог найти лишь в сентябре 2023 года. Им стала московская фирма «Капитал Строй». И вот сегодня ей предстоит не только довести до ума начатый капремонт, но и исправить все огрехи, оставленные предшественником.

По словам представителя подрядчика Сергея Мороза, «Капитал Строй» приступил к работам пару недель назад. К Дню Победы он пообещал закончить работы по обновлению фасада и торцов здания, а также в кратчайшие сроки перекрыть крышу.

Здесь нужно заметить, что с проблемой недобросовестных подрядчиков столкнулся не только этот дом. В Кирове было еще несколько зданий, которые по вине строителей остались без кровли в осенне-зимний период. Таким образом, данный случай оказался не единичным, что указывает на его типичность.

Благо граждан не в приоритете

В ситуации с домом на ул. Московской, 1-а, отличился не только региональный Фонд капремонта. Отметилась здесь и Государственная жилищная инспекция Кировской области.

«Вятский край» не раз писал о том, что ГЖИ - организация, которая не выполняет свою главную задачу: обеспечение прав жильцов многоквартирных домов на качественные коммунальные услуги. Не меняет сложившееся положение дел и частая смена руководителей Госжилинспекции.

В Кировской области инспекция уже давно стала бесполезным придатком регионального министерства энергетики и ЖКХ. Бороться с недобросовестными управляющими компаниями (УК) ГЖИ не может и не хочет. Она даже не выполнила прямое указание губернатора Кировской области о сокращении числа УК на две трети.

Даже избавить граждан от услуг таких одиозных «управляек», как «Высота» и «ЖКХ г. Кирова», жилищные инспекторы оказались не в состоянии.

Единственное, на что хватает сил этой организации, - выдавать бесконечные предписания о нарушениях да выписывать штрафы, которые никак не влияют на работу недобросовестных УК. От всех этих бумажек горячая вода и отопление в квартирах кировчан не появляются, а значит, работает ГЖИ не для граждан, а для красивой отчетности.

Вот и в решении бед жильцов дома на ул. Московской, 1-а, инспекция показала своё истинное лицо. Когда из-за разобранной кровли в квартиры побежала вода с чердака, а жильцы дома стали атаковать ГЖИ жалобами, эта организация быстро нашла, точнее, назначила виновного. Оказалось таковым (кто бы вы думали?)… ТСЖ, то есть товарищество собственников жилья. Иными словами, сами же жильцы дома.

Именно на ТСЖ инспекция возложила обязанность устранить протечки. И никакие доводы о разобранной крыше специалисты ГЖИ даже слышать не захотели.

- Я им (проверяющим из Госжилинспекции. - Ред.) на каждом акте писал, что невозможно провести ремонт кровли, потому что её просто нет, - поделился своим опытом общения с представителями инспекции председатель ТСЖ Алексей Герасимчук, живущий в этом доме. - Но они упорно стояли на своём. В течение всего прошлого года инспекторы проводили проверки, писали представления и вот сегодня передали дело в суд.

По словам председателя ТСЖ, создается впечатление, что ГЖИ работает не для блага людей, а выполняет какие-то свои задачи, которые к комфортному проживанию граждан в своих квартирах не имеют никакого отношения.

Кто ответит за качество?

Сейчас пока рано говорить, чем закончатся перипетии капремонта дома на ул. Московской, 1-а. Окажется ли новый подрядчик более добросовестным, чем прежний, и сможет ли он довести дело до конца и в срок? Хотя ждать от него первых результатов осталось не так уж и долго: первый, как сейчас модно выражаться, «дедлайн» (крайний срок выполнения задачи или работы. - ред.) наступит уже 9 мая. Вот и посмотрим.

Но ведь подготовка к 650-летию Кирова ремонтом фасада одного дома не исчерпывается. Как сообщил гендиректор Фонда капремонта Лаврентий Ситников, к юбилею планируется отремонтировать 258 домов. Из них в 88-ми работы уже выполнены и приняты, в 23-х ремонт завершен и ведется его приемка, еще в 140 домах работы идут полным ходом.

Темп обновления внешнего вида кировских домов набран хороший. Об этом говорят строительные леса, которые сейчас можно увидеть во многих местах областного центра. Хотя (как мы ранее уже писали) начальное количество фасадов, подлежащих ремонту к юбилею, за два года упало в несколько раз. И это лишь подтверждает то, что многие планы нового областного руководства (особенно на начальном этапе) брались с потолка, без учета существующих реалий. Однако нельзя не радоваться тому, что Киров становится красивее и ухоженнее.

Вот только не посыплется ли свежая штукатурка с отремонтированных зданий сразу же, как отгремит последний юбилейный салют? И мы не возьмёмся ручаться, что этого не будет. Как заметил председатель ТСЖ дома на ул. Московской, 1-а, Алексей Герасимчук, жильцы не имеют сведений о том, кто осуществляет строительный и технический надзор за проведением работ, а без такового трудно судить, насколько качественно производит ремонт подрядчик. И, думается, проблема со строительным надзором есть не только на этом объекте.

Иван ТРОФИМОВ.