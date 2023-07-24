Когда и Следком не указ. Минздрав Кировской области не признает свои ошибки в закупках

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Кто только не писал о проблемах с получением лекарств льготниками. Можно сказать, эта тема уже в зубах у всех навязла. А СМИ, в том числе и в Кировской области, продолжают ее тиражировать.

В таком внимании прессы и общественности к этой теме нет ничего плохого. Своевременное обнародование и обсуждение «узких мест» способствует их быстрой ликвидации. Но только там, где чиновники понимают это так, как нужно. А этим отличаются далеко не все из них.

В Кировской области, например, имеется совершенно другая практика. У нас привыкли «заметать мусор под ковер» вместо кардинального решения проблемы. Так получилось и на этот раз, когда с подачи регионального отделения Общероссийского народного фронта на «Первом канале» вышел сюжет о закупке областным минздравом некачественных ингаляторов для больных муковисцидозом.

Как напомнил ОНФ, муковисцидоз - неизлечимое заболевание, которое поражает железы внутренней секреции, органы дыхания, а со временем и другие. Лечение подра­зумевает прием лекарств с помощью ингаляторов. Покупка и обслуживание приборов сильно бьют по карману. Несколько лет ушло у кировских пациентов с таким диагнозом на то, чтобы добиться от регионального минздрава права бесплатно получать эти приборы. И вот два года назад в законодательство были внесены изменения, позволяющие закупать ингаляторы за счет регионального бюджета. Но радость оказалась недолгой.

Областной минздрав закупил устройства, в которых потери лекарств при использовании достигают 70 процентов. Такие ингаляторы чуть дешевле, но существенно дороже в обслуживании. А этот факт ставит под сомнение эффективность бюджетных расходов.

Сюжет о борьбе кировчан за качественное медицинское обслуживание (которое ОНФ назвал «борьбой с ветряными мельницами») показали в эфире программы «Мужское и женское» на «Первом канале», а также в стриме Народного фронта. Комментировал ситуа­цию известный врач-педиатр, профессор и главный иммунолог Московской области Андрей Продеус. Он попытался донести до чиновников от медицины простую истину, что закупленные ими ингаляторы не могут быть использованы пациентами с муковисцидозом без ущерба для здоровья. Но убедить их не смог.

Зато на этот телевизионный сюжет обратили внимание в Следственном комитете РФ. На официальном сайте ведомства было опубликовано сообщение: «В одной из программ федерального телеканала было озвучено, что органы здравоохранения Кировской области закупают препараты для больных детей, от которых особого эффекта в лечении нет. Следственными органами СК России по Кировской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Кировской области Виноградову А.П. представить доклад о ходе проверки».

Внимание правоохранительных органов (с угрозой возбуждения уголовного дела) заставило региональных чиновников от медицины шевелиться. В результате они выдали своё понимание ситуации: «Вероятно, в опубликованной информации Следственного комитета РФ речь идёт о приобретении небулайзеров для пациентов с муковисцидозом. На федеральном уровне данное оборудование не включено в перечень технических средств для граждан с инвалидностью. С учётом социальной значимости данного вопроса с 2022 года законом «Об охране здоровья граждан Кировской области» предусмотрено обеспечение ингаляторами и расходными материалами к ним за счёт средств областного бюджета больных муковисцидозом. Это позволило освободить пациентов от финансовой нагрузки не только при покупке оборудования, но и расходных материалов к нему - это фильтры, маски и канюли. Всё это передаётся пациентам бесплатно по заявлению.

Действительно, в министерство здравоохранения региона обратилась одна из общественных организаций, которая настаивала на приобретении небулайзеров конкретного торгового наименования. Обращаем внимание, что все закупки медицинских изделий осуществляются в соответствии с действующим законодательством. В рамках федерального закона № 44-ФЗ правительство не может закупать небулайзеры конкретного наименования, а осуществляет закупку по техническому заданию, чтобы исключить коррупционную составляющую и лоббирование интересов конкретных фармкомпаний и производителей медицинских изделий.

Закупленные небулайзеры полностью соответствуют клиническим рекомендациям, что подтверждено неоднократными проверками надзорных органов. Аналогичные небулайзеры используются в лечении детей с муковисцидозом в стационарных условиях. Кроме того, имеется ряд заключений федеральных экспертов о возможности использования данных ингаляторов для указанной группы пациентов.

В настоящее время все дети с муковисцидозом обеспечены и успешно используют небулайзеры в амбулаторных условиях. Ряд пациентов обеспечены несколькими видами небулайзеров, в том числе за счёт благотворительных организаций».

Если перевести этот минздравовский текст на язык простых людей, то чиновники написали, что действуют они в рамках закона, а купленные небулайзеры - качественные и пригодные для использования. Таким образом, Следственный комитет и его председатель Александр Бастрыкин возбудились напрасно, а всякие там общественники просто «несут пургу».

На этом примере мы в очередной раз видим, что минздрав Кировской области отказывается признавать свои ошибки, предпочитая замалчивать или игнорировать проблемы, вместо того чтобы решать их.

Артём ОБЛОМОВ.