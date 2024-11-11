Когда цифры говорят сами за себя. Предварительные итоги оценки состояния сельхозпредприятий КО пока внушают оптимизм

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Сельское хозяйство России в целом, да и Кировской области в частности, является динамично развивающейся отраслью экономики. Часто можно слышать, что аграрный сектор - драйвер экономического роста. И это на самом деле так.

Российские аграрии успешно выполняют задачу обеспечения продовольственной безопасности страны. Растут поставки продукции сельского хозяйства на внешние рынки. По экспорту пшеницы и ячменя в 2023 - 2024 годах Россия вышла на первое место в мире.

Но успехи успехами, а эта отрасль российской экономики не существует сама по себе, в отрыве от других отраслей. Следовательно, она так же, как и прочие, испытывает на себе изменения, которые происходят на рынке и в денежно-кредитной политике.

Иногда изменение экономических условий слабо сказывается на сельском хозяйстве, но чаще наоборот: возникающие в экономике турбулентности существенным образом изменяют состояние производителей аграрной продукции.

Во всех этих процессах Кировская область не остаётся в стороне, о чём и рассказал депутатам Законодательного собрания Кировской области заместитель регионального министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Огородов на последнем заседании аграрного комитета вятского парламента.

Негативные факторы

Прежде чем подводить итоги прошлого сезона, необходимо напомнить читателям, что в 2023 году на сельское хозяйство (и не только в Кировской области) обрушились три беды. Во-первых, упали закупочные цены на зерно. Как результат - оно стало стоить меньше тех средств, которые были потрачены на его производство. Впрочем, для вятских крестьян такие колебания рынка были не настолько серьёзными, чтобы хвататься за голову и кричать: «Всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает!» Как-никак, на Вятке зерно производят в основном фуражное, идущее на корм скоту. Другое дело, что не удалось продать излишки - и они плавно перетекли на этот год.

Во-вторых, упали цены на сырое молоко (кто играл на понижение, публике не сообщили, но можно предположить, что к такому снижению приложили руку крупные российские аграрные холдинги). Эта беда оказалась для вятских аграриев посерьезнее, чем первая, так как новая цена молока повлияла на рентабельность хозяйств.

Ну и, наконец, третьим негативным фактором стал резкий рост стоимости ГСМ и, в частности, дизельного топлива. Эта рыночная флуктуация поставила под вопрос проведение полевых работ. В дело вмешалось Правительство РФ, запретив экспорт горючки, и цены удалось стабилизировать.

Таким образом, аграрной отрасли Кировской области в 2023 году пришлось работать в непростых условиях. Но ей удалось выйти из кризиса с минимальными потерями. Чему, кстати, способствовала и государственная поддержка хозяйств из регионального бюджета. Да и Москва не бросила отрасль в беде.

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Экономические итоги года

По данным регионального минсельхоза, аграрный сектор занимает почти восемь процентов в экономике области (плюс семь процентов, которые обеспечивает переработка сельхозпродукции). Таким образом, общий вклад в экономику является весьма ощутимым.

По итогам прошлого года вклад аграриев составил 62,5 млрд рублей. При этом индекс физического объема сельхозпродукции оказался меньше, чем годом ранее, на два с лишним процента.

Основным видом сельскохозяйственного производства в области по-прежнему остается молочное животноводство. По словам Владимира Огородова, во всех категориях хозяйств содержится 238 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых коровы составляют более ста тысяч. В сельхозорганизациях насчитывается более 220 тысяч голов КРС (коров - 92,5 тысячи, из них 63 тысячи племенных). За последние полтора года эти цифры почти не изменились.

За 2023 год продуктивность дойного стада составила 8,5 тысячи килограммов молока на одну условную голову скота. При этом племенные хозяйства по данному показателю продемонстрировали более высокий результат - девять с хвостиком тысяч килограммов.

Интерес представляют финансово-экономические показатели прошлого года. Именно в них отразились непростые условия, в которых пришлось работать аграриям. Так, доля рентабельных хозяйств по итогам года снизилась почти на восемь процентов. И это падение можно считать существенным.

Как обычно, лучше в прошлом году чувствовали себя крупные сельхозпредприятия и агрохолдинги, тогда как хозяйства средней руки и поменьше едва сводили концы с концами (хотя не было и сообщений о массовых банкротствах предприятий из этой категории).

Рентабельность в целом по аграрному сектору составила немногим более 17 процентов. И это достаточно низкий показатель. Прибыль оказалась на уровне семи с лишним миллиардов рублей.

Таким образом, сельское хозяйство области вы­стояло в прошлогодний финансовый шторм и в очередной раз подтвердило экономическую аксиому: крупные предприя­тия и вертикально структурированные холдинги легче переносят неблагоприятные экономические условия, показывают бо́льшую устойчивость и вытаскивают на себе показатели аграрной отрасли. Нужно ли после этого спрашивать, почему государство делает ставку на крупные хозяйства?

Упасть не дадут

Согласно предварительным данным за этот год, которые назвал Владимир Огородов, вятский аграрный сектор вышел из той депрессии, в которую его загнали прошлогодние неблагоприятные факторы.

За восемь месяцев 2024 года почти на четыре процента увеличилось производство молока, на три процента - мяса скота и птицы, и аж на пять процентов - яиц. Вятские крестьяне продали племенного молодняка почти на тысячу голов больше, чем в прошлом году. И это при том, что общая цифра продаж племенного скота составила 4,3 тысячи голов.

Выправились и финансово-экономические показатели. Так, за первое полугодие выручка сельхозорганизаций подпрыгнула на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль увеличилась на 30 процентов. Рентабельность рванула вверх и составила 23 процента.

Но не стоит радоваться раньше времени. К концу года от этой идиллии может не остаться камня на камне. И на этот раз на развитии сельского хозяйства негативно скажется ужесточение денежно-кредитной политики, которую проводит Центробанк России. Недавно ЦБ поднял ставку рефинансирования до 21 процента, а к концу года обещает повысить ее еще раз.

И тут важно понимать, что закредитованность вятских аграриев крайне высока. По данным минсельхоза, на 1 июля кредиторская задолженность сельхозорганизаций составила 7,5 млрд рублей, что почти на четыре процента выше прошлогоднего. Нужно ли говорить о том, как повышение стоимости кредитов повлияет на рентабельность?

К тому же в стране вообще и в области в частности идет борьба за рабочие руки, в силу чего предприятия вынуждены повышать уровень заработных плат. Сейчас (по данным за первое полугодие) средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет 52 тысячи 460 рублей, и за год она выросла аж на 22 процента.

Такой рост издержек закономерно скажется на всех финансово-экономических показателях работы аграрной отрасли.

Бюджетная поддержка, конечно, не позволит аграрной отрасли упасть очень сильно, тем паче что вливания идут как со стороны федерального бюджета, так и со стороны регионального. Так, Москва дотирует областных аграриев на полтора миллиарда рублей, а регион - еще на полмиллиарда. Цифры, нужно сказать, немалые, но как они отразятся на итогах года, говорить пока сложно.

Сергей СМОЛИН.