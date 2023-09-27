Когда автобус не в помощь. Народный фронт борется за транспортную доступность

Активисты добиваются, чтобы жителям села Чудиново Орловского района не приходилось тратить 4000 рублей, чтобы попасть к врачу или сдать анализы. Эти деньги приходится платить, чтобы добраться на такси в центральную районную больницу или в Киров. Ведь автобус ходит раз в неделю, а врач общей практики перестал приезжать в Чудиново три года назад.

Сейчас в местном ФАПе приём ведет только фельд­шер. Как рассказали Народному фронту местные жители, он не может выдать направление на сдачу анализов или направить к узким врачам.

Из-за этого жители села, где проживает более 400 человек, вынуждены ездить в больницу районного центра. Сначала к одному врачу - за направлением, потом еще раз - к профильному специалисту. Причём добраться до Орлова проблематично: автобус ходит всего лишь раз в неделю, а на такси дорого - только в одну сторону выходит около двух тысяч рублей.

При этом транспортная доступность - это лишь часть проблемы. Людям трудно записаться на приём, а в порядке очереди принимают далеко не всегда. С такой ситуацией шесть месяцев назад столкнулся 57-летний муж Елены Шишкиной. Он просидел целый день в очереди, в итоге ни один терапевт его не принял. На следующий день мужчина поехал в Киров в частный медцентр.

Жители просят, чтобы врач общей практики, который, кстати, ездит в соседнее село Цепели, приезжал и в Чудиново. За помощью они обратились в Народный фронт.

«Люди предполагают, что проблема в неполной оснащенности ФАПа. По их информации, там нет дополнительного компьютеризированного рабочего места. Так это или нет - мы не знаем. Узнаем причины такого положения вещей в региональном минздраве», - рассказала руководитель регионального отделения Народного фронта Валерия Черемисинова.

А жители деревни Суворовы Слободского района продолжают отстаивать право своих детей на безопасную дорогу в школу.

Из-за отсутствия в центральной части деревни остановок общественного транспорта детям и взрослым приходится добираться до ближайшей из них более двух километров по обочине оживлённой дороги либо через лес, где вечером темно так, что не видно путь.

Этой проблемой Народный фронт занимается с февраля. Местным жителям, в том числе пожилым людям и школьникам, регулярно нужно ездить в сторону Порошино и в центр Кирова. Но сесть в переполненный автобус - это лишь часть проблемы. До остановок общественного транспорта ещё нужно дойти.

Народный фронт обратился в прокуратуру. Проведенная проверка выявила нарушения требований безопасности дорожного движения. А районная власть получила представление об устранении нарушений.

В итоге администрация Слободского района разработала проект по организации дорожного движения на автомобильной дороге Киров - Боровица - Баташи. Согласно документу, в деревне Суворовы уменьшится расстояние между остановками. Кроме того, остановочные павильоны должны будут оборудовать специальными «карманами» для заезда общественного транспорта. Рядом предполагаются пешеходные переходы и дорожные знаки.

«Теперь дело за выделением средств из бюджета района. Пусть не сразу, а постепенно, но проблему надо решать. На вопрос выделения средств могут повлиять депутаты районной думы. Поэтому рекомендуем жителям деревни обратиться также к своему депутату и заручиться его поддержкой», - рассказала Валерия Черемисинова.

Народный фронт будет держать оба вопроса на контроле.