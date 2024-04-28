Книга года. 23 апреля в библиотеке им. А.И. Герцена наградили победителей XXVI областной выставки-конкурса «Вятская книга года-2023»

Неслучайно церемония награждения прошла в предпоследний вторник апреля, ведь именно в этот день отмечается Всемирный день книг и авторского права. Вновь Герценка радушно приняла всех любителей и ценителей литературы, людей, для которых писательство - не просто хобби, а часть жизни.

В этом году на выставке было показано 660 изданий, из которых 604 выпущено на территории Кировской области. Участие в «Вятской книге года» приняли и авторы из других регионов страны, но содержание их работ напрямую связано с историей и культурой Вятского края.

Главные номинации

Заведующая краеведческим отделом библиотеки им. А.И. Герцена и один из организаторов мероприятия Марина Борчина рассказала, что члены жюри затруднялись определить лучшее издание. «Если в предыдущие годы было восемь номинаций, то в этом году их больше. Мы приняли решение вручить дипломы второй степени в нескольких номинациях, некоторые же издания отметились специальными призами».

Победителем в главной номинации конкурса стало издание, созданное для самых маленьких читателей, - «Детская книга на Вятке. XXI век». В нём собраны произведения авторов, чья жизнь, творчество и судьба связаны с Вяткой. Герои издания помогут малышам и их родителям окунуться в историю родного края. «Члены жюри единогласно решили, что эта книга должна получить главную награду», - рассказала Марина Анатольевна. По её словам, в детском издании самое важное - это текст, иллюстрации и типографское исполнение. Заслуженную награду получили председатель Кировского областного отделения Союза писателей России Андрей Антонов, директор Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена Наталья Стрельникова, директор Кировской областной типографии Александр Журавлёв и художник книги Татьяна Коршунова.

В истории конкурса всегда было две главные номинации: «Книга года» и «Книга-событие». Каталог «Мир искусства: произведения членов и экспонентов объединения в Вятском художественном музее», победивший в номинации «Книга-событие», олицетворяет целую эпоху в мире изобразительного искусства и культурологии нашей страны. Это издание включает в себя информацию о произведениях, находящихся в собрании Вятского художественного музея имени В.М и А.М. Васнецовых, созданных членами и экспонентами художественного объединения «Мир искусства» в период с 1898 по 1924 год. «Это заслуженная награда огромному числу людей, которые на протяжении длительного времени трудились над выпуском книги», - сообщила Борчина. Дипломы получили директор Вятского художественного музея Анна Шакина, директор издательства «О-Краткое» Евгений Дрогов и директор Кировской областной типографии Александр Журавлёв.

«Я хочу поблагодарить вас, уважаемое жюри, за такое решение. Хочу сказать спасибо своему коллективу за то, что они сделали такую книгу. Это было не просто. Очень важно, когда материал попадает в трепетные, нежные руки дизайнера. Большое спасибо Татьяне Коршуновой за эту работу!», - выступила с ответным словом Анна Шакина.

В номинации «Лучшее краеведческое издание» победу одержала книга Евгения Ворончихина «Путешествия по Вятскому краю: путеводитель по примечательным объектам природы». Марина Борчина рассказала, что эта книга была издана много лет тому назад, но иллюстрации были чёрно-белые, а количество страниц - значительно меньше. «Книгу расширили и дополнили шикарными, цветными фотографиями», - пояснила организатор выстаки-конкурса.

Диплом второй степени в этой же номинации присудили коллективу библиотеки имени А.И. Герцена и ведущему архивисту Центрального государственного архива Кировской области Владимиру Жаравину за книгу Галины Чудовой «Дорогами поиска». Заслуженный работник культуры Российской Федерации, краевед и ветеран Герценки Галина Фёдоровна Чудова много десятилетий назад создала рукопись этой книги, но только в 2023 году издание вышло в свет и поступило в муниципальные библиотеки Кировской области.

В 2024 году Киров отмечает 650-летие. В честь этого грандиозного события организаторы выставки-конкурса ввели номинацию «Лучшее издание, посвящённое юбилею города». Дипломом первой степени наградили книгу Павла Луппова «Вятка. Труды по истории города».

Диплом второй степени получил сборник «Сыновний поклон». Как рассказала Борчина, изначально эту книгу выпустили к 600-летию Кирова. Она содержала рассказы людей, переживших в городе эвакуацию или находившихся в нём в ссылке. Спустя 50 лет сборник не просто переиздали, а дополнили воспоминаниями писателей, спортсменов и даже космонавтов о родной Вятке. «Издатели постарались сохранить миниатюрный размер книги, обложку, на которой изображён значок Кирова. Заложенная концепция издания спустя пять десятилетий осталась нетронутой», - пояснила Марина Анатольевна.

Читательская любовь

Одной из самых ценных наград для любого автора испокон веков была любовь читателя. Именно от читателя многое зависело и в данном конкурсе. Он мог проголосовать за понравившуюся книгу и приблизить её к получению диплома «Читательские симпатии».

Снискать благосклонность преданных читателей смог информационно-статистический сборник «Памятная книжка Кировской области и календарь на 2024 год».

Мне удалось пообщаться с редактором и составителем книги - кандидатом культурологии Людмилой Зориной.

- Людмила Николаевна, я думаю, что победа в номинации «Читательские симпатии» - это высшая награда, которую может получить автор в данном конкурсе.

- Да, я абсолютно согласна с вами. Уникальность нашей книги заключается в её истории, которая началась в XIX веке. В 1853 году был издан первый сборник, называвшийся тогда «Памятная книжка о лицах, состоящих на государственной и общественной службе в Вятской губернии». Книга пользовалась большой популярностью. Издавалась она, кстати, большим тиражом. После революции «Памятную книжку» выпускать перестали. Только в 2003 году Кировстат возобновил издание этой памятной книги.

- Получается, за основу вы взяли то дореволюционное издание?

- Всё верно. Уже более 20 лет мы продолжаем традицию. В этом сборнике представлены не только статистические данные. Как видите, издание достаточно весомое. Неудивительно, ведь в нём девять разделов и более 450 страниц.

- Вы сказали, что в книге девять разделов. На ваш взгляд, какой из них самый главный?

- Раздел «Статистика». Куда же без этих цифр? Мы должны планировать нашу жизнь и смотреть, как мы её прожили. Кроме того, не менее интересный раздел - «Обзоры». Он рассказывает об актуальных событиях региона.

- Издание и правда получилось очень объёмным. Как долго оно создавалось?

- Был проделан очень большой труд. Целый год идёт подготовка. Разделов, действительно, очень много, но самый обширный - конечно же, «История». Над его созданием трудились наши замечательные краеведы, архивисты и многие знаменитые кировские авторы. Я хочу представить вам главного специалиста-эксперта отдела сводных статистических работ и общественных связей Марину Анатольевну Катюхину. Она работала над разделом «Статистика» и в целом помогала в создании этой книги.

- Скажите, пожалуйста, как и где можно будет поближе познакомиться с вашей книгой?

- Наша книга - эта библиографическая редкость! Её тираж - всего 38 экземпляров. К сожалению, нам не выделяется финансирование на издательскую деятельность, и самостоятельно Кировстат может выпустить только такое количество экземпляров. Книгу можно найти в библиотеке имени Герцена, а также ознакомиться с её содержанием на официальном сайте Кировстата.

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Номинаций и ярких побед было настолько много, что всё и не перечислишь. Победителями стали все те, кто представил на оценку плод своего многолетнего и кропотливого труда.

Надолго мне запомнится фраза заместителя директора по научно-методической работе библиотеки имени А.И. Герцена Светланы Будашкиной: «У страны нет будущего, если наши дети перестанут читать».

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото автора.