Кладем в грязь! Ваше мнение!

Фото: «Злой кировчанин»

В поселке Уни в рамках «Дорожного миллиарда» продолжаются работы по капитальному ремонту улицы Партизанской. Вопрос по асфальтированию дороги на самой пыльной улице районного центра был крайне актуальным в течение многих лет.

Как сообщает местная администрация, средства на асфальтирование улицы выделили из областного бюджета, работы по ремонту подрядная организация АО «Вятавтодор» проводит согласно проектно-сметной документации.

Однако очевидцы сообщают, что 24 октября подрядчик не прекратил работы с началом дождя и продолжил укладку асфальта прямо в грязь. Неудивительно, ведь капремонт должны закончить 31 октября.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Может ли подрядчик укладывать асфальт под дождем прямо в грязь?

- Нет, это грубое нарушение технологии.

- Да, если поджимают сроки окончания работ.

- Всё равно весной асфальт сойдет со снегом.

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Подведем итоги предыдущего опроса.

6 октября в Кирове торжественно вручили первые нагрудные знаки «Ветеран труда Кировской области».

Региональное звание ветерана труда было введено еще в 2006 году, но знак появился только в этом году. Теперь он будет вручаться удостоенным звания вместе с удостоверением.

— Наши внуки и наши правнуки, сохранив эту медаль, будут точно знать, что их бабушка, прабабушка хорошо работала, и ее отметили таким знаком, — прокомментировала вручение Галина Созонова, председатель Яранской районной организации ветеранов-пенсионеров.

Нагрудный знак «Ветеран труда» - это металлический медальон круглой формы золотистого цвета диаметром 30 мм. Он крепится к одежде с помощью ювелирной булавки.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Насколько значимо награждение человека знаком «Ветеран труда Кировской области»?

- Да, это признание заслуг ветерана перед регионом – 51 голос (53,7%).

- Значок не важен, важнее полагающиеся к званию льготы – 29 голосов (30,5%).

- Все звания и знаки областного уровня ничего не значат – 15 голосов (15,8%).

Статью «Со знаком отличия» читайте в субботнем номере «Вятского края».