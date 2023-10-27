Кладем в грязь! Ваше мнение!

ОБЩЕСТВО

27 октября 2023 88 0
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Фото: «Злой кировчанин»

 

В поселке Уни в рамках «Дорожного миллиарда» продолжаются работы по капитальному ремонту улицы Партизанской. Вопрос по асфальтированию дороги на самой пыльной улице районного центра был крайне актуальным в течение многих лет.

 

Как сообщает местная администрация, средства на асфальтирование улицы выделили из областного бюджета, работы по ремонту подрядная организация АО «Вятавтодор» проводит согласно проектно-сметной документации.

 

Однако очевидцы сообщают, что 24 октября подрядчик не прекратил работы с началом дождя и продолжил укладку асфальта прямо в грязь. Неудивительно, ведь капремонт должны закончить 31 октября.

 

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

 

Может ли подрядчик укладывать асфальт под дождем прямо в грязь?

 

- Нет, это грубое нарушение технологии.

 

- Да, если поджимают сроки окончания работ.

 

- Всё равно весной асфальт сойдет со снегом.

 

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

 

Подведем итоги предыдущего опроса.

 

 

6 октября в Кирове торжественно вручили первые нагрудные знаки «Ветеран труда Кировской области».

 

Региональное звание ветерана труда было введено еще в 2006 году, но знак появился только в этом году. Теперь он будет вручаться удостоенным звания вместе с удостоверением.

 

— Наши внуки и наши правнуки, сохранив эту медаль, будут точно знать, что их бабушка, прабабушка хорошо работала, и ее отметили таким знаком, — прокомментировала вручение Галина Созонова, председатель Яранской районной организации ветеранов-пенсионеров.

 

Нагрудный знак «Ветеран труда» - это металлический медальон круглой формы золотистого цвета диаметром 30 мм. Он крепится к одежде с помощью ювелирной булавки.

 

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

 

Насколько значимо награждение человека знаком «Ветеран труда Кировской области»?

 

- Да, это признание заслуг ветерана перед регионом – 51 голос (53,7%).

 

- Значок не важен, важнее полагающиеся к званию льготы – 29 голосов (30,5%).

 

- Все звания и знаки областного уровня ничего не значат – 15 голосов (15,8%).

 

Статью «Со знаком отличия» читайте в субботнем номере «Вятского края».

 

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Может ли подрядчик укладывать асфальт под дождем прямо в грязь?