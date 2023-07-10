Кировское министерство спорта ответило ОНФ за бракованные стадионы

Фото: onf.ru

Вот так бывает: не ждёшь ничего хорошего от человека, а он раз - и подарок тебе приятный делает. Примерно в таком ключе можно рассматривать и то, как оперативно отреагировали чиновники из регионального министерства спорта и туризма на критические замечания кировских активистов из Общероссийского народного фронта (ОНФ). Правда, их ответ всё равно получился «с подкладочкой». Впрочем, обо всём по порядку.

Куда ушли 40 миллионов

4 июля этого года (дата в данном случае имеет значение) региональное отделение ОНФ рассказало о плачевном состоянии новых многофункциональных стадионов, построенных в Кирове.

Спустя два года после плановой даты открытия и неоднократного переноса сроков, сообщили в ОНФ, в областном центре наконец-то заработали два многофункцио­нальных стадиона: один - на улице Мира, у парка Победы, другой - на улице Попова, недалеко от Дворца творчества - мемориал.

Заявлялось, что это будут доступные для всех горожан современные стадионы, на которых можно будет заниматься на уличных тренажерах, легкой атлетикой, воркаутом, играть в футбол и следить за соревнованиями на трибунах. На строительство потратили 40 млн. рублей федеральных средств.

На сегодняшний день на стадионе, находящемся на улице Мира, уже занимаются воспитанники спортивных секций. Но невооруженным глазом видно, что объект к эксплуатации не готов. На территории установлена временная конструкция из фанеры, огороженная сигнальной лентой. Это своего рода подпорная стенка, которая должна предотвратить осыпание грунта. Возможно, во время проектирования не были учтены особенности местности.

Провалы грунта видны в нескольких местах. К примеру, рядом с водоотводным колодцем - там сейчас яма глубиной более 20 сантиметров. Провал есть и на тренажёрной площадке. Произошло это из-за того, что покрытие укладывали, ко­гда промёрзла почва. Территория не благоустроена - кругом разбросаны камни, кирпичи, а должен быть газон. Есть бетонные «лепёшки», о которые легко запнуться. Не закреплены железные пандусы к трибунам. А там, где установлен тренажёрный комплекс, есть сантиметровый выступ, из-за которого можно получить травму.

Есть вопросы к качеству работ и на другом стадионе, который расположен на улице Попова.

Представители Народного фронта обратили внимание на резиновое покрытие. Во время жары оно вздулось пузырями. Резина будет рваться, в некоторых местах это уже произошло. Занятия на таком покрытии могут привести к травме. В некоторых местах не закреплена сетка-рабица. Это очень опасно. Несколько лет назад в Кирове ребёнок чуть не лишился глаза из-за такой сетки. Есть вопросы и к трибунам: в сиденьях уже появились дыры.

По версии общественников, эксплуатировать оба этих спортивных сооружения нельзя. Они уже уведомили об этом прокуратуру Кировской области.

Под снегом не видно

Неожиданно для всех, кто так или иначе следит за жизнью Кирова, на критику ОНФ оперативно отреагировали в региональном министерстве спорта и туризма Кировской области - уже

5 июля разместили на официальном сайте правительства области свой вариант решения проблемы.

На обоих стадионах, признаются чиновники, после зимнего периода были выявлены дефекты. Сейчас они устраняются в рамках гарантийных обязательств.

- ФОКОТ (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. - Ред.) на Ивана Попова находится в ведении спортивной школы «Вересники», - сообщили в минспорте. - Процесс эксплуа­тации площадки приводит к частичным поломкам, по мере их выявления подрядчик устраняет недостатки и проводит ремонт. Так, в ближайшее время подрядчик приступит к закреплению сетки. Кроме того, будут заменены сиденья, а также резиновое покрытие. Его планируют поменять на бесшовное.

- ФОКОТ на улице Мира находится в ведении спорт­школы «Юность», - продолжили чиновники. - В момент приёмки видимые дефекты выполненных работ отсутствовали. После стаивания снега выявился ряд недостатков. В рамках гарантийных обязательств подрядчик продолжает их устранять. На данный момент ведётся работа по разработке про­ектно-сметной документации по благоустройству территории комплекса, в том числе возведение подпорной стенки для предотвращения размытия и провала грунта.

Можно только порадоваться оперативности, с какой чиновники реагируют на замечания общественности. Но из их ответа следует, что принимали они эти открытые спортивные сооружения зимой, когда всё засыпано снегом и реальной оценки качества выполненных работ сделать нельзя. Поэтому мы вправе спросить у министра спорта Сергея Сулика: нужна ли была такая срочность в принятии от подрядчика этих стадионов? А ещё поинтересоваться: почему с восстановительными работами тянули до июля, пока на это не обратили внимание в ОНФ?

Сергей СМОЛИН.