Кировское «Движение первых» решило благоустроить парк у Дворца пионеров

Уж кто только не пытался заняться благоустройством территории этого парка! Так, в 2013 году компания «ТерраСпорт» решила построить там спортивные объекты, в том числе крытый ледовый дворец, водно-оздоровительный комплекс, лыже-роллерные и велосипедные трассы. Правда, от парка тогда ничего бы не осталось. Хорошо, что власти города и области вовремя отказались от услуг этой фирмы.

В 2017 году группой кировских архитекторов был представлен проект «Солнечный город». Его авторы постарались максимально сохранить уникальную атмосферу этого места. А в прошлом году появилась информация о том, что всё благоустройство парка ограничится только военно-патриотической зоной, в которой установят пять единиц военной техники: вертолёт, танк, БМП и две пушки. При этом вертолёт будет помещён на стелу и станет центральным элементом военно-патриотической зоны.

И вот - новый проект благоустройства парка, разработанный членами российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Председатель совета регионального отделения РДДМ «Движение первых» Кировской области Вероника Потапова рассказала корреспонденту «ВК» о том, чем этот проект отличается от предыдущих.

С учётом интересов всех

- Вероника Геннадьевна, почему всё же ваши активисты решили взяться за благоустройство парка?

- Дело в том, что наш офис расположен в самом Дворце творчества - Мемориал. И он своего рода точка притяжения молодёжи, которой не безразлично, как будет развиваться и выглядеть наш город в дальнейшем. Ведь мы - строи­тели будущего. Поэтому и решили взяться за этот проект. Правда, среди нас нет профессиональных архитекторов, поэтому привлекаем экспертов, в том числе из других регионов, а также тех, кто создавал проекты благоустройства парка до нас. Советуемся и с живущими рядом людьми. Возраст разработчиков проекта - до 30 лет.

- Кто авторы проекта?

- Мы сами. Изучили прежние разработки, но их надо обновлять с учётом современных реалий. Мы сохраняем все полезные предложения и дополняем своими.

- Опросы населения проводите?

- Да, наш проект учитывает интересы всех граждан, которые проживают рядом, отдыхают в парке или посещают занятия во Дворце творчества - Мемориал. Для этого проводилось анкетирование. Уже получены ответы более чем на 500 анкет. Среди предложенных вопросов были, к примеру, такие: как часто вы бываете в парке? Что вас в нём привлекает? Что можно сделать, чтобы его улучшить? А также мы организовывали в близлежащих школах так называемые стратегические сессии по планированию территории. Спрашивали ребят, что бы они хотели, чтобы было в парке, как это должно выглядеть. Планируем привлечь к этому опросу также сотрудников предприятия «Вятушка», которое расположено неподалёку от парка. Причём ориентируемся на аудиторию разного возраста. Мы понимаем, что хотя и строим город будущего, но жить-то в нём будут и сего­дняшние поколения.

- И как люди к вашему проекту относятся?

- Общественные слушания мы пока не проводили, презентацию проекта благоустройства парка не делали. Правда, проект наш был представлен губернатору Александру Соколову, чтобы узнать, насколько он актуален и готово ли государство его финансировать. Нам дали добро. И сейчас мы дорабатываем проект, привлекаем для этого экспертов из Крыма, Москвы, Казани. Планируем пригласить их к нам, посмотреть сам парк и где, предположительно, разместятся наши объекты. И после этого уже с учётом всех поправок состоится презентация проекта. В случае пожеланий жителей будем вносить коррективы.

Верёвочный парк

- Кстати, наши активисты придумали несколько вариантов наименования парка, которые были предложены в рамках проектных сессий и социологических исследований: «Парк Дворца пионеров», «Парк юности», «Парк первых». Ребята предложили провести голосование среди жителей города, чтобы выбрать понравившийся вариант. Участники движения также продумали цветовую палитру оформления парка, взяв за основу мозаику ворот главного входа в Мемориал. Основные цвета - красный, рыжий, жёлтый, белый.

- А какие конкретно объекты инфраструктуры планируются на территории парка?

- Предложено оборудовать велодорожки, питьевой фонтан, установить вечернее освещение троп и видеонаблюдение. Территорию также хотят сделать доступной для граждан с ограниченными возможностями здоровья, оснастив пандусами. Участники «Движения первых» продумали варианты активностей, к примеру верёвочный парк.

- Что это такое?

- На деревья навешиваются страховочные верёвки. Любитель экстрима залезает до верхушки, страхуется с помощью карабина - и летит вниз.

- Спуск дюльфером, как говорят скалолазы. А какие ещё оригинальные активности будут?

- Согласно проекту, мы не трогаем мемориальную зону. Это наше историческое наследие. Вот только надо сделать так, чтобы люди не загорали на Курганах Славы и не катались с них зимой на «ватрушках». Для зимних утех мы делаем отдельно организованную зону. Кроме того, собираемся соорудить площадку для электромобилей. Сохраняем спорткомплекс, а рядом хотим разместить площадки для волейбола и баскетбола. А также планируем вынести столы для настольного тенниса под открытое небо, чтобы ребята могли в него играть не только во Дворце творчества.

Памп-трек

- Оставляем пешеходные дорожки и лыжню. К тому же будет ещё и такая активность, как памп-трек для велосипедистов, скейтбордистов. Запрос на это есть. Будет и коворкинг-зона, куда бы ребята могли прийти пообщаться.

В парке могут проводиться собрания, крупные городские мероприятия и праздники, дни памяти, спортивные соревнования, концерты, семейные торжества, кино­сеансы и лекции под открытым небом и другие события.

В плане развития территории обозначены зоны для размещения верёвочного парка, организации ярмарок, обустройства зимних горок и проведения занятий различными видами спорта. Одной из центральных площадок предлагается сделать амфитеатр с полукруглой крытой сценой и озеленёнными трибунами, благодаря чему появится возможность проводить массовые мероприятия, кинопоказы и концерты. Не остались без внимания и игровые зоны для детей и подростков: активисты предложили оформить детскую площадку в виде корабля с алыми парусами, а также предусмотреть игровую зону для подростков и взрослых на космическую тему. Дело в том, что, когда строился мемориал, в 70-е годы, все мальчишки и девчонки мечтали о полётах в космос.

- Замечательно. Как вы считаете, реально всё это воплотить в жизнь?

- Мы считаем, что всё это вполне возможно. С одобрения губернатора мы уже начали реализовывать наш проект.

* * *

Как заметил Александр Соколов на встрече с членами «Движения первых», «проект однозначно амбициозный, требующий работы специалистов в сфере строительства и благоустройства, но то, что ребята сделали такой проект сами, без ресурсов, на инициативе, - взрослым надо у них поучиться. Они умеют мечтать, умеют мечту визуализировать и приземлять на свои возможности. Сейчас я попросил ребят сделать план, а коллег - помочь с точки зрения юридического и финансового обоснования. Я думаю, что начнём мы в этом году, и за два-три года вполне можно реализовать озвученные идеи. Мне показался интересным ещё вариант обсуждения с горожанами. То есть ребята не замыкаются на себе, они понимают, что эта территория расположена в городе Кирове и любима многими. Нужно посоветоваться и с горожанами, с молодёжью - не только города Кирова, но и всего региона».

В. Георгиева.

Фото из архива регионального отделения РДДМ «Движение первых».

P.S. Участники «Движения первых» предложили провести среди скульп­торов, художников и студентов конкурс по созданию арт-объектов, вписывающихся в концепцию парка. По мнению ребят, благодаря обустройству территории он станет главной точкой комфортного отдыха жителей микрорайонов Мининский и Дружба, а также привлечет внимание туристов.