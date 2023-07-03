Кировские патологии, или Почему дети с генетическим заболеванием остались без лекарства?

В Кировской области девочке с редким генетическим заболеванием отказывают в присвоении инвалидности, которое необходимо для получения лекарства. А между тем средств, затраченных на посещение первым зампредом областного правительства Дмитрием Курдюмовым Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), хватило бы на приобретение запаса лекарств для всех детей региона, больных синдромом Шерешевского - Тёрнера.

В Кировской области маленькая девочка, страдающая синдромом Шерешевского - Тёрнера, долгое время не может получить лекарственный препарат, который позволит ей вырасти и может предотвратить развитие сопут­ствующих этому генетическому заболеванию патологий. Дело в том, что с 2023 года необходимое ребёнку лекарство (гормон роста) могут получать только инвалиды. А в присвоении инвалидности девочке отказывают. Между тем без лечения у человека с этим синдромом могут развиться бесплодие, сколиоз, заболевания сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов. В аналогичной ситуации в регионе находятся ещё две семьи, в которых дети родились с синдромом Шерешевского - Тёрнера.

Ранее необходимое при этой генетической патологии лекарство можно было купить в аптеке. Однако сейчас поставки из-за рубежа прекратились, а российский препарат выкупает министерство здравоохранения для обеспечения детей-инвалидов. Инвалидность же, как видим, дают не всем детям. Двум таким семьям из Кировской области помогают активисты Народного фронта. Когда гормон роста еще был в продаже, «фронтовики» выбивали рецепты и искали спонсоров. Стоимость лекарства хоть и не заоблачная (40 - 70 тыс. рублей в месяц), но оплачивать препарат на регулярной основе для среднестатистической кировской семьи дорого, для многих - неподъемно.

Активисты используют другие способы, чтобы помочь детям с синдромом Шерешевского - Тёрнера. В частности, в конце апреля в Кировскую область приезжали телеведущая Юлия Барановская и известный врач-педиатр Андрей Продеус. Вместе с родителями больных детей они побывали в областном министерстве здравоохранения. Гостей из Москвы встречала целая комиссия под руководством заместителя руководителя минздрава Павла Казакова. Однако никаких способов решения проблемы, из-за которой, в общем-то, и прибыли гости, вятские чиновники тогда предложить не смогли.

В настоящее время лекарственное обеспечение детей с синдромом Шерешевского - Тёрнера взял на себя Народный фронт. Руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов сообщил, что выделение гормона роста для таких пациентов возьмёт на себя фонд «Круг добра». А пока решение не принято, покупать препарат будут «фронтовики». «Заместитель министра здравоохранения Кировской области Павел Казаков... Вот как ему не стыдно! Я бы на его месте сгорела со стыда и сказала: «Да почему Народный фронт должен оплачивать это лекарство. Давайте я оплачу... А особенно чудовищно вела себя вся его пиар-служба. Это просто штат абсолютно ненужных людей, которые оплачиваются из нашего кармана, вместо того чтобы на эти деньги оплатить лекарство ребёнку», - поделилась впечатлениями о визите в региональный минздрав Юлия Барановская.

Стоит отметить, что отчасти телеведущая ошибается. В местных СМИ часто мелькают новости о том, как кировские доктора спасают больных с редкими опасными заболеваниями. Вот только за трогающими душу историями счастливого выздоровления остаются незамеченными сотни, а то и тысячи пациентов, которые остались один на один со своим заболеванием.

Так, зимой 2023 года пациенты с хронической почечной недостаточностью обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Им необходимо регулярно проводить процедуру непочечного очищения крови - гемодиализ. Ранее они проходили его в частной клинике «Нефросвет» за счет ФОМС. Со временем гемодиализ стал доступен и в Кировской областной клинической больнице. Но пользоваться услугами этой клиники больные не захотели. Несмотря на это, комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования при правительстве Кировской области во главе с заместителем регионального правительства Дмитрием Курдюмовым распределила квоты на 2022 год так, что за счет средств Фонда ОМС оплачивалось лечение только 130 человек. Оставшихся 59 пациентов фактически лишили возможности выбрать медицинскую организацию для продолжения лечения. Проще говоря, комиссия во главе с зампредом правительства Кировской области, курирующим здравоохранение, Дмитрием Курдюмовым поставила больных перед выбором: лечиться, где скажут чиновники, либо не лечиться и умереть.

В 2023 году ситуация для пациентов, нуждающихся в гемодиализе, складывается ничуть не лучше. «В настоя­щее время больные фактически лишены возможности получать требуемую медицинскую помощь, так как объёмы выделяемых процедур значительно ниже необходимых» - так оценили положение дел в этой сфере в Следственном комитете России.

Впрочем, и в других сферах здравоохранения в Кировской области дело обстоит не лучше. Зачастую добиться предоставления лекарственных препаратов, необходимых по жизненным показаниям, без помощи извне у жителей региона не получается. Медикаменты им выдают после вмешательства всё того же Народного фронта, прокуратуры, а то и по решению суда. То есть в Кировской области тяжелобольному человеку зачастую приходится бороться за свою жизнь. Причём порой чиновники от медицины не спешат даже инвалидность больным присваивать. Например, житель Омутнинска с онкологическим заболеванием в терминальной стадии получил инвалидность всего за день до смерти.

В то же время аудит исполнения нацпроектов в Кировской области в 2022 году, который проводила Контрольно-счетная палата, показал, что национальный проект «Здравоохранение» в регионе был провален. Его целевые показатели исполнены лишь на 84,2 процента. Так, деньги, выделенные на диагностику, лечение и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, освоены чуть больше чем на половину. Медперсонала в учреждениях здравоохранения не хватает. А те сотрудники, что пока работают, задумываются об увольнении. Причины разные, но часто они связаны с низкими зарплатами.

Ещё раз напомним, что здравоохранение в Кировской области находится в зоне ответственности первого зампреда регионального правительства Дмитрия Курдюмова. Не покажется излишним уточнить, что, пока жители Кирова, чьи дети страдают синдромом Шерешевского - Тёрнера, ищут способы обеспечить их лекарством, высокопоставленный вятский чиновник тратит бюджетные деньги на посещение статусных международных форумов. В частности, Курдюмов в составе делегации Кировской области принял участие в недавнем Петербургском международном экономическом форуме, «входной билет» на который обошёлся бюджету более чем в миллион рублей. В своём телеграм-канале Курдюмов сообщил, что посетил на ПМЭФе фармацевтический форум «Лекарственная безопасность». Что полезного, а главное, срочно ожидаемого кировчанами привёз оттуда первый зампред? Каков практический результат, отдача от потраченных на поездку народных денег? Конкретно мы пока о таком не слышали. А есть кто-то в области, кто мог бы прямо сейчас убедительно сообщить, что миллион с лишним Курдюмов потратил не зря и теперь «колесо зравоохранения» закрутится значительно быстрее и полезнее для сограждан? Тишина? А ведь этих денег хватило бы, чтобы приобрести значительный запас гормона роста для всех троих детей с синдромом Шерешевского - Тёрнера из Кировской области...

Между тем в региональном минздраве пообещали всё же что-нибудь сделать для больных ребятишек. Но не сейчас. В перспективе. «Ассоциация медицинских работников Кировской области совместно с региональным минздравом приняли решение выйти с инициативой по внесению изменений в федеральное законодательство, обеспечивающих возможность получения бесплатных лекарств детьми с данным заболеванием. И не только в нашем регионе, но и по всей стране», - сообщили в минздраве, отметив, что обеспечить лекарствами ребёнка по-другому нельзя. Такое впечатление, что у этих белохалатных людей тоже какая-то патология: может, какого-то гормона не хватает - гормона сочувствия, ответственности, человечности? Или это издержки профессии?

Алексей Гатилов.

Источник: региональный проект в Кировской и Нижегородской областях общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия».