Кировские музеи в центре внимания

Перед пришествием зимы все процессы, происходящие в природе, замедляются. Видимо, поэтому в последний месяц осени в Кировской области произошло гораздо меньше культурных событий, чем было ещё месяцем ранее. Хотя сказать, что их вообще не было, тоже нельзя.

Как бы холодно ни было на улице, как бы прохладно кое-где ни было в помещениях библиотек, ДК и клубов, культурная жизнь не умирает и периодически врывается в новостную повестку.

Искусство не даёт спать

Во время прошедшей 3 ноября «Ночи искусств» кировские музеи и библиотеки провели десятки мастер-классов, публичных лекций, экскурсий, концертов. Учреждения культуры в этот день принимали гостей до 22 часов вечера. В акции приняли участие почти 16 тысяч кировчан, на мероприятия приходили семьями.

Одна из ключевых задач акции - показать многообразие и богатство культурного наследия России, сплотить людей и вдохновить их на знакомство с различными видами искусства.

Областные учреждения культуры ежегодно активно присоединяются ко всероссийской акции и радуют гостей и жителей города уникальными программами.

«Хлынов» съездил в Москву

5 ноября в Российском академическом молодёжном театре (г. Москва) прошёл спектакль Кировского драматического театра «Хлынов. Сага о городе и его жителях», поставленный к 650-летию Кирова. Показ постановки на столичной сцене стал завершением Дней города Кирова в Москве, которые продолжались в течение всего юбилейного года.

Драма «Хлынов: сага о городе и его жителях» - одна из самых масштабных постановок на историческую тему в российских театрах за последние годы. Спектакль Кировского драмтеатра заявлен на главную театральную награду страны «Золотая маска». Сейчас экспертный совет «Золотой маски» оценивает и обсуждает более 700 представленных на конкурс работ.

Экскурсия для подшефных

В ноябре школьники из Запорожья посетили г. Киров с экскурсионной поездкой. В делегацию вошли 20 детей из коллектива «Ключ» многофункционального культурного центра Веселовского муниципального округа Запорожской области.

В Приказной избе юных гостей познакомили с вятскими ремёслами, с традициями гостеприимства и местной кухни. А затем школьники сами смогли попробовать себя в роли мастеров-умельцев, расписав дымковскую игрушку.

«Спасибо за интересную и познавательную экскурсию, профессионализм, чуткое и доброжелательное отношение. Огромная благодарность за мастер-класс по росписи дымковской игрушки. Мы очень довольны, что сможем увезти частичку Кирова и его истории в наш край», - такую запись оставили ребята в книге отзывов.

Перед отъездом участники коллектива «Ключ» выступили с концертом для студентов-активистов в колледже промышленности и автомобильного сервиса, представив хореографические и вокальные номера. Зрители с удовольствием смотрели на выступление юных артистов. После завершения концерта участники коллектива получили множество положительных отзывов и слова благодарности.

Юбилейное расширение экспозиции

23 ноября Вятский палеомузей отпраздновал юбилей. На протяжении 30 лет музей остаётся хранителем самой ценной реликвии - нашей истории. В его фондах хранятся редчайшие экспонаты, давно ставшие визитной карточкой нашего региона.

Накануне праздника сотрудники Вятского палеомузея подготовили к включению в фондовую коллекцию и экспонированию новую интересную находку, возраст которой - около 280 млн лет. На образце представлены отпечатки трёх голосеменных растений, наиболее распространённых представителей флоры пермского периода. Отпечатки найдены на берегу р. Сылвы, местонахождение Мазуевка (Пермский край). Эти листья отложились на дне неглубокого водоёма, возможно, дельты крупной реки, стекающей с предгорий Урала.

Музей стал современнее

В новой экспозиции Музея воинской славы «Земляками гордимся» в преддверии 80-летия Великой Победы установлен интерактивный комплекс, посвящённый боевому пути легендарной 311-й стрелковой Двинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Реализация проекта стала возможной благодаря победе Кировского областного краеведческого музея в грантовом конкурсе фонда «История Отечества». При финансовой поддержке Фонда был приобретён интерактивный терминал, оснащённый мультимедийным оборудованием.

Сотрудники музея прошли специальное обучение и разработали авторскую образовательно-игровую программу, которая позволит проследить весь маршрут 311-й дивизии от её выхода из города Кирова в 1941 году до Берлина 1945-го года.

Напомним, что 311-я стрелковая дивизия была сформирована в Кировской области. Фотолетопись боевого пути земляков сохранил фотограф Даниил Онохин. Многие из его работ хранятся в фондах Кировского областного краеведческого музея и стали значимой частью интерактивной программы.

Участникам викторины предстоит узнать о подвигах наших земляков, увидеть архивные фотографии и документы. Кроме того, для школьников предусмотрены творческие задания: ответить на вопросы викторины, собрать пазл, проверить умение ориентироваться по карте, «одеть» солдата и «собрать» его вещмешок. Отметим, что вопросы викторины основаны на олимпиадных заданиях для школьников и включают в себя комплекс знаний не только по истории, но и по физике, химии, биологии, географии.

Посетители Музея воинской славы с большим интересом погружаются в интерактивную экскурсию. К слову, игра вызывает активный отклик не только у школьников, но и у взрослых. Её уже очень высоко оценили руководители первичных отделений «Движения первых» в Кировской области.

Обзор подготовил Сергей СМОЛИН.

По материалам министерства культуры Кировской области.