Кировская доярка стала победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства

В постсоветское время уже стало нормой, что почти никто не пишет и не снимает сюжеты про людей труда. А потому мы больше знаем о владельцах крупных компаний и холдингов, чем о тех людях, которые работают на их предприятиях и своим трудом создают для хозяев богатство. Более того, развитие цифровых технологий сформировало новую реальность в экономике, когда блогеры зарабатывают больше, чем люди, создающие материальные продукты.

Однако ничто не вечно под луной, и жизнь вновь расставила всё по своим местам. После начала СВО стало понятно, что с помощью биржевых спекуляций, миллионов просмотров видеороликов и кучи лайков под постами в соцсетях в войне не победить. Фронту нужны снаряды, инженерное оборудование, амуниция и прочие вещи, которые виртуальная реальность не создаёт. А западные санкции сделали актуальными реальное импортозамещение и новую индустриализацию России.

В таких условиях тема человека труда, который стоит за станком, убирает хлеб и доит коров, заиграла новыми красками. Родине снова стали нужны Алексеи стахановы, паши ангелины и дуси виноградовы, которые кормят, поят и одевают страну, своим трудом куют ее щит, создают ее богатство.

На этом фоне состоявшийся недавно всероссийский этап конкурса операторов машинного доения коров, который традиционно организуется Министерством сельского хозяйства России, дал повод рассказать о нашей землячке Полине Шумихиной из агрофирмы «Адышево» (Оричевский район), занявшей на нём третье место в номинации «Женщины до 45 лет со стажем работы в профессии от 8 до 14 лет».

Не посрамили землю вятскую

Мы часто слышим, что Кировская область - один из лидеров России по производству молока. И это не просто слова. Вятское молочное животноводство ежегодно показывает хорошие результаты: растет «валовка», увеличиваются надои от одной коровы. А молочную продукцию от наших аграриев успели высоко оценить многие регионы России.

При таком развитии молочной отрасли было бы странным, если б наши доярки не занимали призовых мест на профессиональных конкурсах. И они не подводят.

Например, в 2019 году на всероссийском конкурсе операторов машинного доения коров первое место заняла Наталья Торкунова, работающая в племзаводе «Октябрьский» (Кумёнский район). «Вятский край» тогда посвятил ей отдельную статью, которая называлась «Доярка с высшим образованием». И в этом году она вновь стала первой в своей возрастной категории.

Не подкачала нынче и ее младшая коллега Полина Шумихина из агрофирмы «Адышево» (входит в холдинг «Вятушка»). Да, она не встала на верхнюю ступеньку пьедестала. Но для человека, который первый раз принимает участие в этом конкурсе профмастерства, даже третье место - огромное достижение. Не говоря уже о том, что по два призовых места сразу взяли только два российских региона - Кировская и Нижегородская области.

И тут стоит спросить себя: а был ли такой ошеломительный успех вятских доярок случайным? Для Натальи Торкуновой - точно нет. Она просто подтвердила в очередной раз свой большой жизненный опыт и высокую квалификацию, достигнутую долгим и упорным трудом в родном хозяйстве. Но что привело Полину Шумихину на пьедестал?

Человек с простой биографией

Родилась Полина в Унинском районе, в деревне Чуваши. Росла без отца, а потому уже с детства помогала матери, которая работала дояркой на ферме. И этот труд не был ей в тягость, так как научил любить и понимать животных. Поэтому не было у нее больших колебаний при выборе профессии после окончания школы.

Хотя попытку вырваться из деревенской жизни она всё же сделала - поступила учиться на коммерсанта в профессиональное училище в Нововятском районе города Кирова. Но быстро поняла, что это не по ней, и вернулась к своим бурёнкам.

Вот так с тех пор и работает дояркой. И из всех перемен - только переезд в 2009 году из Унинского района в Оричевский, что, как Полина сама признаётся, далось ей нелегко. Но пережила как-то. И не просто пережила, а освоилась в хозяйстве, создала семью, родила двоих ребятишек.

Такая вот простая, не­хитрая биография деревенской девушки, укладывающаяся в три абзаца. Однако по ним трудно судить, что за человек перед тобой и как так получилось, что он сумел показать незаурядные таланты в своей профессии.

Сильный характер

Сама Полина не считает свое участие в конкурсе профмастерства доярок чем-то выдающимся. Говорит, что волновалась, наделала ошибок и думать не думала, что займет хоть какое-то место. А потому, когда услышала, что стала третьей, была очень удивлена.

А вот зоотехник из «Адышево» Екатерина Репина, которая готовила Полину к конкурсу и сопровождала ее на разных его этапах, говорит, что не заметила при объявлении результатов каких-либо эмоций у своей подопечной.

- Это я - человек эмоциональный, - говорит она. - По мне всегда всё видно. А вот Полина у нас другая - она, что бы ни случилось, спокойна. И мне нравится в ней это качество.

И тут я понял, что человек, который умеет держать в узде проявление своих чувств, должен обладать твердым характером и изрядной долей упорства. И именно они, помимо большого профес­сионального опыта, сделали из новобранца (если можно так назвать человека, впервые принимающего участие во всероссийском соревновании) призера.

Вы только представьте, как сказывается на человеке волнение, когда он попадает в новое, незнакомое место (а нынешний конкурс проводили на базе одного из хозяйств Нижегородской области). Как зашкаливают эмоции, когда знаешь, что твои противники стали лучшими из лучших в своих регионах (а таковых набралось 63 человека из 54 областей, краёв и республик). Как переживаешь, зная, что допустил ошибки в выполнении своего задания. Это ж какой силой воли нужно обладать, чтобы не показать при этом никаких эмоций? Как нужно держать себя в руках, чтобы справиться с заданием и допустить при этом минимум огрехов?

Людей с такой силой характера нужно еще поискать.

Есть в Полине и еще одно качество, которое, как говорит Екатерина Репина, повлия­ло на ее результат: она чрезвычайно добросовестно относится к тому, что ей поручено. Вот и здесь проявилась именно эта ее особенность. Ведь в конкурсе Полина участвовала не по своему желанию, а по поручению руководства агрофирмы. И для нее такое поручение было очень важно.

Нельзя жить без мечты

Как рассказывает Полина, после конкурса ее тепло встретили на родной земле. Знакомые и родственники поздравили с успехом, кто - в социальных сетях, кто - при личной встрече. Не осталось в стороне и руководство предприятия. Директор «Адышево» Зоя Ракова поблагодарила Шумихину за то, что не уронила на федеральном уровне честь агрофирмы, а руководство холдинга «Вятушка» выписало доярке по такому случаю премию.

- А как вы думаете распорядиться этими призовыми деньгами? - спросил я Полину.

- Есть у нас с мужем мечта - купить свой дом, - ответила она. - Пока мы живём в том, что выделил нам колхоз. А хотелось бы свой, где сам себе хозяин.

- За чем же дело стало? Сейчас работает сельская ипотека. Да и предприятие, думаю, не откажется вам помочь?

- Мы это знаем. Ищем подходящий нам вариант.

И почему-то мне кажется, что эта мечта Полины исполнится. С ее-то характером - да не добиться результата? Такого не может быть.

Ну а пока доярка живет простыми нуждами. Старшего сына собирает в школу, а это, сами знаете, хлопот полон рот. Младшего водит в детсад. На себя времени почти не остается. Но уж если и выпадает относительно свободный денек, то едет вместе с мужем в Киров, гуляет или слушает аудиокниги, предпочитая женские романы. Такая вот простая жизнь. Впрочем, ею Полина довольна.

Сергей СМОЛИН.