Кирово-Чепецкий филиал «Уралхима» провел фотопленэр для художников

В филиале «КЧХК» стартовал региональный конкурс-выставка, приуроченный к юбилею предприятия. Участие в нем принимают члены Вятского регионального отделения всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

Проект стал продолжением юбилейного проекта «Уралхим.АРТ», который реализуется в течение всего года. Первый этап конкурса — фотопленэр на территории предприятия в Кирово-Чепецке. Для художников была организована экскурсия с посещением основных производственных цехов и площадок, с которых открываются индустриальные пейзажи. Все желающие могли остаться писать с натуры.

По итогам пленэра художники в течение лета будут создавать картины и заявят их на конкурс. Художественные работы, посвященные юбилею предприятия, должны быть выполнены в жанре «Индустриальный пейзаж». На полотнах могут быть изображены: производство, заводские корпуса, территории завода, человек труда и др. По итогам конкурса в конце года будет проведена выставка и отмечены победители.

Игорь Сметанин, председатель Вятского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союза художников России»:

Для любого творческого человека важно посещать такие площадки. Художники на производственных объектах бывают не каждый день, и для них подобные экскурсии — это всегда поиск новых сюжетов, тем и идей для дальнейшего творчества, а также новых художественных приемов для воплощения задуманного. Впереди нас ждет увлекательный творческий процесс.