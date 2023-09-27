Кировчане могут пожаловаться на переполненные автобусы в Минтранс РФ

В рамках реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» Министерство транспорта России запустило опрос, в котором просит жителей регионов страны рассказать о работе автобусов и троллейбусов. Кировчане также могут принять участие в опросе и высказать свое мнение.

Среди вопросов, на которые предстоит ответить пассажирам общественного транспорта, такие как — удовлетворены ли пассажиры расписанием, интервалом движения автобусов и троллейбусов, а также их внешним видом и внутренним удобством, техническим состоянием. В опросе 29 вопросов, на которые предстоит ответить пассажирам.

Опрос проводится с 22 по 29 сентября.